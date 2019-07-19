20+ человек рассказали о несуразных подарках, которые они запомнят на всю жизнь
Если вы думаете, что самый дурацкий подарок на день рождения — это носки или дезодорант, значит, вы просто незнакомы с героями нашей подборки. Пользователи Reddit, Pikabu и The Question рассказали о самых несуразных презентах, которые они получали на праздники. Их дарители на 3 шага опередили тех, кто просто покупает в последний момент банальную фарфоровую статуэтку.
Мы в AdMe.ru тоже не раз получали провальные подарки, поэтому не смогли пройти мимо этих историй и не поделиться ими с вами.
- Сын маминой подруги пришел на мой день рождения без приглашения и подарил мне свой доклад по географии. Спасибо тебе. © 1regit
- Мне один раз столик из-под швейной машинки подарили. Разобранный. Без половины деталей. Сказали: «Ну, заменишь чем-то, соберешь и вместо столика поставишь. Красота будет». © Immergruen
- Один парень подарил мне настольную игру, в которой не хватало половины деталей, а через пару дней попросил ее вернуть. © joe_bogan
- На мой 13-й день рождения друг подарил мне веревочку. Он сказал: «Теперь ты можешь играть со своей кошкой». Вот только у меня не было кошки. © senya_buh
- Лет на 11 или 12 моя одноклассница подарила мне грязного плюшевого зайца, на котором шариковой ручкой было написано: «С днем рождения, Света». А я не Света, я Даша. © DrPustota
- Однажды написал я письмо Деду Морозу и попросил у него коньки. В итоге под елкой лежала мягкая игрушка и письмо от Деда Мороза, мол, сорян, пацан, но ты не указал размер своей ноги. © kapac9m6a
- Когда мне исполнилось 12, моя бабуля подарила мне половину бильярдного кия, а вторую половину она подарила моему младшему брату через месяц. У нас нет ни бильярда, ни бильярдного стола. Это далеко не единственный нелепый подарок от бабули. © CaptainWisconsin
- Бабушка-соседка подарила мне свое зимнее пальто из 70-х, сказала, что ближе к зиме пришьет мне капюшон от другого своего зимнего пальто, чтобы мне не было холодно. Еще мне как-то подарили 3 жуткие сломанные коляски, сказали, когда будут дети, чтобы починила и пользовалась. © KotDavnoNaPikabu
- Мой прадед подарил дедушке коробку перчаток для левой руки. Он собирал все перчатки, которые люди оставляли в его магазине на протяжении десятилетий, и держал их разделенными на правые и левые. Даже не представляю, что случилось с коробкой перчаток для правой руки. © mgraunk
- Папе на работе подарили огромные часы-машину на юбилей, теперь дверь ими подпирает. А на следующий день рождения — бронзового орла. Вот кто придумывает такие дурные подарки? © lecia
- К 18-летию моего брата наша бабушка купила ему место на кладбище на 100 лет. © gordongessler
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Я учитель рисования. Через несколько месяцев после перехода на новую работу у меня был день рождения, и школьный учитель музыки сказал мне, что у них принято отмечать праздники как семья. Звучало мило, так что я согласился. Все другие преподаватели подарили мне нормальные подарки, но учитель музыки вручил мне электрический разделочный нож и спросил, знаю ли я, почему он купил его. Я понятия не имел и сказал ему об этом. Он объяснил, что я «странный человек», поэтому я «оценил бы такой же странный подарок». Объяснение все еще преследует меня. © chelonwheels
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Одним из самых странных подарков, что мне преподносили, был браслет, сделанный из волос с головы преподносившего. И ведь качественно и прочно было сделано, склеено, сплетено косичкой и с маленьким замочком, чтобы снимать и надевать. Правда, при ношении начинался зуд на коже. Да и вообще как-то странно носить чужие волосы на руке, даже если это и фенечка. © Дмитрий Никитин
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Когда мне исполнился 21 год, однокурсники подарили мне анатомически правильный манекен в натуральную величину из закрытого магазина женской одежды. В комплекте шли белье и одежда, чтобы я могла одеть манекен различными «творческими» способами. © Back2Bach
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Однажды мама подарила мне безобразное нижнее белье. Оно продавалось в магазине «Все за $ 1» и походило на груду отбраковки: одно отверстие для ноги было очень большое, другое — очень маленькое. Я получила 5 пар этих трусов. © booknerd37t
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У меня день рождения 31 декабря, и как-то моя мама пришла и говорит: «У тебя двойной праздник, поэтому 2 подарка». Что было в первом, уже не помню, а во втором — в новогоднем пакете 2 рулона туалетной бумаги и упаковка активированного угля (праздники же, так, на всякий случай). © elen73F
- Был у меня в начальных классах друг, и пригласил он меня на день рождения. Я взял одну из лучших книг со своей полки, написал поздравление на первом листе в уголке и торжественно ему вручил. Через пару месяцев близится мой день рождения, и я его приглашаю тоже. Он принес и вручил мне сверток, похожий на книгу. Распаковав его, я обнаружил ту самую книгу с вырванной первой страницей, подписанную на следующей. Так мы ее передаривали друг другу еще несколько раз. © eapple
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Я получил от дяди пепельницу в форме унитаза, хотя я не курю и никогда не курил. © Zanzoken814
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Я сказала бабушке, что не хочу детей, и следующим ее подарком была куча книг по беременности и воспитанию детей. Решила меня переубедить. © NearMayhem
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Помню, на свой четвертый или пятый день рождения получила от мамы книгу вроде «Кройка и шитье». Как удачно, что мама любит шить и книга не пропала зря. © mar.mishka
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В средней школе мы обменивались забавными подарками стоимостью менее $ 5 накануне Рождества. Презенты раздавали вслепую. Три года подряд я ради хохмы приносил кирпич, и все 3 года получалось так, что он доставался одной и той же девушке. Затем я ушел в колледж, а она еще осталась в школе, поскольку была младше меня. В одно воскресенье перед Рождеством я получил миллион снимков от людей из этой старой молодежной группы — ей опять достался кирпич. Мой дух живет! © theodore_boozevelt
Бонус
Этот случай произошел у меня на работе. Клиент из другого города решил отблагодарить сотрудницу нашей компании — передать небольшой презент. В пятницу коллеге звонит водитель КамАЗа и говорит, что ему надо передать подарок, но в город его не пускают, и надо ей подскочить в кафе на Омском тракте.
Коллега не хочет обесценивать души прекрасные порывы клиента, вызывает такси и едет. Так как пятница, попадает в огромную пробку из дачников. Когда наконец присаживается за нужный столик, у нее вырывается:
— Я к вам 3 часа по таким пробкам ехала. Ужас.
— Да? Я знаю. Я поэтому сам и не поехал. Столько времени напрасно терять...
— Вы мне что-то передать должны?!
— Да, вот. Коробка воблы!
С тех пор у моей коллеги из рациона пропала рыба. © AlexBessonov
А какие странные подарки получали вы?