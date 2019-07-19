20+ человек рассказали о несуразных подарках, которые они запомнят на всю жизнь

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Если вы думаете, что самый дурацкий подарок на день рождения — это носки или дезодорант, значит, вы просто незнакомы с героями нашей подборки. Пользователи Reddit , Pikabu и The Question рассказали о самых несуразных презентах, которые они получали на праздники. Их дарители на 3 шага опередили тех, кто просто покупает в последний момент банальную фарфоровую статуэтку.

Мы в AdMe.ru тоже не раз получали провальные подарки, поэтому не смогли пройти мимо этих историй и не поделиться ими с вами.

Одним из самых странных подарков, что мне преподносили, был браслет, сделанный из волос с головы преподносившего. И ведь качественно и прочно было сделано, склеено, сплетено косичкой и с маленьким замочком, чтобы снимать и надевать. Правда, при ношении начинался зуд на коже. Да и вообще как-то странно носить чужие волосы на руке, даже если это и фенечка. © Дмитрий Никитин

Я учитель рисования. Через несколько месяцев после перехода на новую работу у меня был день рождения, и школьный учитель музыки сказал мне, что у них принято отмечать праздники как семья. Звучало мило, так что я согласился. Все другие преподаватели подарили мне нормальные подарки, но учитель музыки вручил мне электрический разделочный нож и спросил, знаю ли я, почему он купил его. Я понятия не имел и сказал ему об этом. Он объяснил, что я «странный человек», поэтому я «оценил бы такой же странный подарок». Объяснение все еще преследует меня. © chelonwheels

У меня день рождения 31 декабря, и как-то моя мама пришла и говорит: «У тебя двойной праздник, поэтому 2 подарка». Что было в первом, уже не помню, а во втором — в новогоднем пакете 2 рулона туалетной бумаги и упаковка активированного угля (праздники же, так, на всякий случай). © elen73F

Однажды мама подарила мне безобразное нижнее белье. Оно продавалось в магазине «Все за $ 1» и походило на груду отбраковки: одно отверстие для ноги было очень большое, другое — очень маленькое. Я получила 5 пар этих трусов. © booknerd37t

Когда мне исполнился 21 год, однокурсники подарили мне анатомически правильный манекен в натуральную величину из закрытого магазина женской одежды. В комплекте шли белье и одежда, чтобы я могла одеть манекен различными «творческими» способами. © Back2Bach

В средней школе мы обменивались забавными подарками стоимостью менее $ 5 накануне Рождества. Презенты раздавали вслепую. Три года подряд я ради хохмы приносил кирпич, и все 3 года получалось так, что он доставался одной и той же девушке. Затем я ушел в колледж, а она еще осталась в школе, поскольку была младше меня. В одно воскресенье перед Рождеством я получил миллион снимков от людей из этой старой молодежной группы — ей опять достался кирпич. Мой дух живет! © theodore_boozevelt

Помню, на свой четвертый или пятый день рождения получила от мамы книгу вроде «Кройка и шитье». Как удачно, что мама любит шить и книга не пропала зря. © mar.mishka

Я сказала бабушке, что не хочу детей, и следующим ее подарком была куча книг по беременности и воспитанию детей. Решила меня переубедить. © NearMayhem

Я получил от дяди пепельницу в форме унитаза, хотя я не курю и никогда не курил. © Zanzoken814

Бонус

Этот случай произошел у меня на работе. Клиент из другого города решил отблагодарить сотрудницу нашей компании — передать небольшой презент. В пятницу коллеге звонит водитель КамАЗа и говорит, что ему надо передать подарок, но в город его не пускают, и надо ей подскочить в кафе на Омском тракте.

Коллега не хочет обесценивать души прекрасные порывы клиента, вызывает такси и едет. Так как пятница, попадает в огромную пробку из дачников. Когда наконец присаживается за нужный столик, у нее вырывается:

— Я к вам 3 часа по таким пробкам ехала. Ужас.

— Да? Я знаю. Я поэтому сам и не поехал. Столько времени напрасно терять...

— Вы мне что-то передать должны?!

— Да, вот. Коробка воблы!

С тех пор у моей коллеги из рациона пропала рыба. © AlexBessonov