20 человек рассказали о недорогих вещах, которые значительно упростили им жизнь
Порой, чтобы сделать свою жизнь немного удобнее, требуются совсем небольшое вложение. Именно о таких решениях и собрались поговорить пользователи сайта Reddit в отдельной теме.
Комфорт читателей для AdMe.ru превыше всего. Поэтому мы выбрали наиболее полезные и недорогие, по мнению людей, предметы быта, которые (надеемся) помогут и вам.
- Медленно закрывающееся сиденье унитаза. Плюсы: тихое, простое. Минусы: забываете, что у других такого нет, когда идете в гости. © shawnaeatscats / Reddit
-
Двухметровый кабель для зарядки телефона. © NarrativeScorpion / Reddit
Всеми руками за! Больше не нужно лежать на одной стороне кровати, чтобы заряжать телефон. © pea2480 / Reddit
-
Затемняющие шторы (или любой другой способ перекрыть свет из окна). Теперь я засыпаю намного быстрее, потому что в моей комнате по ночам темно, как в шахте. © translucent / Reddit
-
Плотное, уютное банное полотенце. Не вижу смысла портить это прекрасное состояние после душа или ванны, натирая себя наждачной бумагой. © midnight11 / Reddit
-
Качественное нижнее белье. Не 5 пакетов по 15 штук из супермаркета. Хорошее нижнее белье, возможно, не сильно изменит жизнь, но повседневное состояние точно улучшит. © Reita-Skeeta / Reddit
-
Бритва для удаления катышков на ткани. Мгновенно освежает свитера, пальто и другую одежду. И позволяет избежать лишних трат на новые вещи, поскольку в остальном те находятся в хорошем состоянии. © NoxWillow / Reddit
-
Многоразовая бутылка с водой — удивительно, насколько сильно вы чувствуете себя лучше, когда просто не допускаете обезвоживания. © moihvgvghtfyr / Reddit
-
Одеяло с электрическим подогревом. Это блаженство. У меня боли в суставах / мышцах, и я стала чувствовать себя намного лучше, когда начала «подогревать себя на слабом огне» ночью. © somefool / Reddit
- Рожок для обуви. Просто и сразу превращает 5 секунд крайне надоедливых извиваний в мгновенный маневр. Я удивлен, что они, кажется, вышли из моды. © hungryTurtle2 / Reddit
- Миниатюрный ручной пылесос был одной из лучших покупок, сделанных моей женой в этом году. Он очень полезен для уборки диванов, мелкого мусора или салона машины. © Dankzo / Reddit
- Термометр для мяса. Сводит на нет все гадания о готовности продукта. И увеличивает вероятность того, что вы больше не будете есть недоваренное мясо или пересушенную курицу. © 9umopapisdn / Reddit
- Домашнее растение. Через несколько недель вы полюбите его и не успеете оглянуться, как ваша комната превратится в тропические джунгли. © Avooo-cadooo / Reddit
- Электрическая зубная щетка намного лучше обычных. Чистить зубы стало значительно проще. Процесс правильной во всех отношениях чистки зубов был намного утомительнее. © nicknameedan / Reddit
- Увлажнитель воздуха. Зимой никакой сухой кожи. И в горле сухости нет. У меня даже есть небольшая капсула, на которую можно нанести каплю эфирного масла, если нужно, чтобы в доме хорошо пахло. © MadameBurner / Reddit
- Скребок для языка — моя лучшая покупка. Снимать налет с языка очень приятно. © iBelieveInSpace / Reddit
-
Недавно я заменил все свои носки. Купил несколько упаковок одинаковых на каждый день и упаковку черных носков на всякий случай. Мне больше не нужно сортировать и сравнивать носки после стирки, я просто бросаю их в ящик. Просто берем 2 носка, и они уже подходят друг другу. © Strokeslahoma / Reddit
- Щетка для мытья головы. Мои волосы не только стали чище, чем когда-либо, с тех пор как они появились, но и кожа головы больше не чешется. Я перепробовала все, включая шампуни по рецепту. У меня не было перхоти или других проблем, которые могли бы вызвать зуд, но голова все равно так сильно чесалась, что хотелось побрить ее и потереть наждачкой, чтобы стало хоть немного легче. © JamiSings / Reddit
-
Налобный фонарик. Купите один и поблагодарите меня позже. Жена моего брата посмеивалась над ним за то, что он подарил мне один на Рождество. Оказалось, что это один из самых практичных и полезных подарков, который я когда-либо получал. Я использую его постоянно. © Answer70 / Reddit
-
Стельки для обуви. Я понятия не имел, в чем разница, пока не приобрел пару хороших. © Alwaysunder_thegun / Reddit
-
Ирригатор для полости рта. Вы будете поражены тем, сколько частиц пищи остается в зубах даже после чистки. Он намного лучше очищает пространство под деснами, и при этом ваша раковина не будет выглядеть как место преступления. © JamiSings / Reddit
А какое приобретение вы бы назвали лучшим вложением денег в своей жизни?