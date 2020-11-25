20 человек рассказали о недорогих вещах, которые значительно упростили им жизнь

Недавно я заменил все свои носки. Купил несколько упаковок одинаковых на каждый день и упаковку черных носков на всякий случай. Мне больше не нужно сортировать и сравнивать носки после стирки, я просто бросаю их в ящик. Просто берем 2 носка, и они уже подходят друг другу. © Strokeslahoma / Reddit