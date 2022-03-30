20+ человек рассказали о моменте, когда поняли: «Вот оно, мое счастье!»
Многие из нас уже нашли свою любовь и даже построили семью. Но как же приятно вспоминать момент, когда был заложен первый кирпичик в этом грандиозном строительстве. Секунда, когда понимаешь, что перед тобой стоит тот самый человек, — волшебна, а воспоминание о ней — бесценно. Некоторые романтики могут даже назвать точное время, когда в их дверь постучалось счастье. Так, герой нашей подборки помнит, что свою влюбленность он осознал ровно в 15:06.
Мы в AdMe.ru не могли сдержать улыбку, а иногда и слезы, когда читали истории о том, как между двумя людьми вспыхнула искра.
- Муж говорит, что влюбился в меня, когда мы еще не встречались. Мы тусовались у него на даче, нас было человек 40, а наутро я убрала весь 2-этажный дом. Он был удивлен, принес мне тортик за это. Так и живем уже почти 6 лет. © Swollow / Pikabu
- Приехала на море, в солнечный день пошла на пляж. Стою в водичке, привыкаю, и тут резко темнота. Очнулась, а меня держит на руках настоящий голубоглазый Аполлон, с беспокойством заглядывая в глаза. Я влюбилась в ту же секунду! Он проводил меня до дома, разговорились, остаток отдыха провели вместе. Мы уже 10 лет женаты, но только недавно я узнала, что вырубилась в тот день потому, что мой любимый муженек запустил мне в голову мяч. © Палата № 6 / VK
- Это было наше второе свидание в кино. Перед сеансом он предложил купить что-нибудь вкусненькое, я выбрала черешню. Он очень удивился (это я узнала потом), но виду не подал. А теперь то, что поразило меня до глубины души и, наверное, было первым шагом к теплым чувствам. Весь сеанс он держал в своей согнутой руке пустой пакетик, чтобы мне удобно было выкидывать косточки от черешни. © Yashkinamama / Pikabu
- Встретились с парнем, моментально влюбились друг в друга. Съехались через пару дней, он снимал квартиру. Я поняла, что он станет моим мужем, когда вошла в ванную и увидела: сидит мой мужчина на корточках около наполненной ванны и стирает мои трусы. С тех пор прошло пять лет, мы женаты, и любовь бесконечна. © Подслушано / VK
- Мы встречались, у меня всегда были к нему чувства, но я не была уверена в себе. Окончательно я влюбилась, когда была у него в гостях. Я уснула с телефоном, а он поставил его на зарядку. Тогда я поняла, что он — тот самый. © flyby501 / Reddit
- Всю мою жизнь меня критиковали за мое тело, стыдили за жир, отбирали еду из рук. Чтобы поесть, я пряталась в туалете. Он же поощрял меня за стремление к здоровому питанию и иногда потакал моим прихотям. Однажды он сказал, что будет любить меня независимо от того, как я выгляжу, сказал, что я красива и внутри, и снаружи. Именно тогда я поняла, что нашла того самого. © Shravya Gunipudi / Quora
- Мы встречались около полугода. В тот вечер мы были у него дома. Я с широкой улыбкой на лице смотрела, как глупо он танцевал в своей комнате. Тогда я поняла, что он тот, с кем я хочу провести остаток своих дней. © irish_girl99 / Reddit
- На остановке я увидел ее. Солнце играло в ее волосах, легкий ветерок развевал подол ее платья, она улыбалась. Я влюбился с первого взгляда! Но тут подошел троллейбус и она уехала. После этого я целый месяц приходил на остановку и ждал ее, а она не приходила. В один из таких дней я грустный поднимался по ступенькам своего университета и столкнулся с девушкой — это была она! Я не придумал ничего, как сказать ей: «А я ждал тебя на остановке, любимая». С тех пор мы не расстаемся. © Палата № 6 / VK
- Мне муж рассказал, как он понял, что я и есть его единственная. После двух вечеров общения обо всем на свете, совместного полоумного ржача он осознал, что не особо помнит, как я выгляжу, но хочет поскорее рассказать именно мне все свои новости и узнать, как у меня прошел день. Улыбался, когда думал о нашей следующей встрече, мурлыкал песни в душе. А еще ему до безумия хотелось меня накормить чем-то вкусным. © Иринкош / AdMe
- Я никогда не дарила подарки парням, не хотела тратить деньги. Его день рождения был перед Рождеством. Он был первым, кому я захотела приобрести лучший подарок, и сколько он стоит, было абсолютно неважно. © Shortkitsu / Reddit
- 5 лет назад познакомилась с парнем. Когда нашему знакомству было недели 2, у меня пропала кошка. От отчаяния я написала ему, просто поделиться. Он отложил все свои дела, ужин и приехал ко мне искать кошку. Когда мы поняли, что не найдем ее, — он увез меня в парк гулять, чтобы я отвлеклась. Мы вместе уже 5 лет, 2 месяца как женаты, и у нас есть кот. © Оля Косьмина / AdMe
- Я познакомился с красивой девочкой, мы часто гуляли, и я решил позвать ее к себе. Без намеков, просто на ужин, а готовлю я реально круто. Пришла она ко мне и сразу пошла не на кухню, чтобы мне помочь, а осматривать мебель. Когда я приготовил ужин и вышел к ней, понял, что влюбился по уши, потому что она починила всю мелочь в доме. А когда девушка попробовала мою стряпню, то и сама поняла, что это судьба. Вот теперь и живем вместе: она чинит, а я готовлю. © Палата № 6 / VK
- Я поняла, что нашла свою половинку, когда на очередном семейном мероприятии мне начали говорить: «Вам уже пора детей завести». А он встал на мою защиту и заткнул всем рты. © Анна / AdMe
- Сдаю на машине задом. Удар. Выхожу из машины с виноватым лицом — навстречу она, тоже с виноватым лицом. Я просто растаял от ее красоты. Попросил ее номер телефона, созвонились, оказалось, что живем в одном доме, но в разных подъездах. Я посчитал это знаком и предложил ей руку и сердце. Ну, может, не совсем: решил начать с похода в кино. © constantine.13 / Pikabu
- Однажды влюбилась в парня с работы (его звали Паша), а он ну никак не отвечал взаимностью, только дружба. Ходила на йогу, практиковали «сигналы в космос». Мой сигнал был: «Паша меня полюбит!» Прошло 2 месяца, и я повстречалась с совсем другим Пашей, а 4 месяца спустя мы уже поженились. И муж говорит: «Увидел и сразу понял: мое! Люблю!» © Подслушано / VK
- Мы всегда были лучшими друзьями. Однажды были на вечеринке по случаю дня рождения. Я уже собирался уходить, когда мое сердце сказало мне: «Обернись и пригласи ее на финальный танец». Я так и сделал. Мы медленно танцевали, когда я заглянул в ее глаза и понял, что влюблен. © ajdougie18 / Reddit
- Поздно ночью вернулась из другого города в свой, без денег, с 2 сумками и собакой. Позвонила своему парню, попросила встретить, но он сказал, что устал, и предложил мне подождать утренний трамвай. Я позвонила другу — он через весь город приехал за мной на старенькой «копейке». С парнем я рассталась, а друг стал мужем. Мы в браке уже 10 лет. © Dasha Clarkson / AdMe
- В самый что ни на есть обыкновенный вечер в кафе я понял, что люблю свою девушку до безумия, хочу проводить с ней все свое свободное время. Это было как выстрел около уха из пистолета. © Natrezim / Pikabu
- Я понял, что люблю ее, 16 сентября 2016 года в 15:06, когда она открыла мне дверь. Она была божественна, буквально светилась, такая красивая, это просто неописуемо. Она была самым прекрасным, что я когда-либо видел в своей жизни. В тот момент я понял, что влюбился. © unknown author / Quora
- Наше первое свидание было двойным, его устроили общие друзья. На второе я сам пригласил ее. Когда увидел, она меня поразила, и я выпалил: «Думаю, мы проведем остаток жизни вместе». Мечта стала реальностью: уже 51 год вместе. © Bill Johnston / Quora
- Мы катались на машине, и я просто чувствовала себя в безопасности. Он развеял все страхи, которые были у меня в голове. Его улыбка заставила меня почувствовать, что я дома. С ним я везде чувствовала себя дома. © GrandioseBanana / Reddit
А как вы познакомились со своей второй половинкой? В какой момент поняли, что влюбились?
AdMe/Народное творчество/20+ человек рассказали о моменте, когда поняли: «Вот оно, мое счастье!»
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