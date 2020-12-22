20+ человек, у которых вышла небольшая промашка

Дело было вечером 31 декабря, лет 5–6 назад. Мы с моим другом отправились закупаться в гипермаркет. Покупателей в магазине было немало. Поэтому мы решили разделиться: один с тележкой стоит в очереди за салатами, другой ходит по «аллеям» и набирает продукты, возвращается, скидывает в телегу все, что смог унести, передает эстафету другому и встает на вахту.

На одном из этапов я встал в очередь, а друг отправился в турне по отделам. И вот он идет с охапкой товаров в руках в мою сторону. К обоюдному несчастью, на его пути, метрах в 2 от меня в этой же очереди, стоял мужчина в куртке, очень похожей на мою. Далее события развивались следующим образом. Друг обходит со спины того бедолагу и, не доходя до меня, резко поворачивается и сваливает всю свою ношу мужику в телегу, отчего у последнего выражение лица меняется на «А это еще что фигня такая?». Но он почему-то молча наблюдал за тем, как мой друг начал наводить свой порядок в его колеснице.

Речь к нему вернулась в тот момент, когда мой товарищ, еще не осознавая своей ошибки, схватил 2 банки с бычками в томате и, одновременно переводя свой взгляд мужику в глаза, спросил: «А этого ты зачем набрал?» От такого поворота событий физиономия потерпевшего стала напоминать старую наковальню, и вместо того, чтобы сказать «А ты кто еще такой?», он неуверенно произнес: «Просто они по акции идут. 1+1». После этой фразы колени мои подкосились и я изо всех сил схватился за тележку, дабы не повалиться со смеха на пол, параллельно наблюдая за тем, как происходило обратное разделение покупок. © PapaFRED / Pikabu