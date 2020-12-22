20+ человек, у которых вышла небольшая промашка
У каждого из нас были жизненные ситуации, которые в какой-то момент шли не по тому сценарию. После такого у некоторых мозг перед сном услужливо напоминает: «А помнишь тот неловкий случай в 2007-м?» И вот бедолаги не могут теперь долго уснуть, мучаясь от приступов стыда.
Мы в AdMe.ru ценим самоиронию и знаем, как тяжело бывает рассказать о тех щекотливых ситуациях. Однако некоторые пользователи сети набрались смелости и поделились историями своих конфузов.
- Разговаривала с мужем, буквально на пару минут отлучилась в ванную, заодно в зеркало на себя полюбовалась. Возвращаюсь, спрашиваю: «Малыш, тебе не кажется, что у меня попа малость округлилась?» Отвечает: «Не знаю, милая, у меня аудиосовещание. Прошу прощения, коллеги».
Две минуты меня не было! Две! Блин. © Bash.im
- Сегодня пошла покупать матушке лекарство. А поскольку кратковременная память моя что кладезь иссохший, к моменту прибытия в аптеку благополучно забыла название. Помнила только, что было там что-то про жареных или горелых клопов. Сползая под прилавок, наша фармацевт простонала: «Клопидогрел!» Лекарство я получила под дружный хохот обслуживающего персонала. © Tell.amonet / Pikabu
- Муж со старшей дочкой полетел отдыхать, я с младшими на время переехала к родителям. Вечером дочка в скайпе показывает, как они компанией ужинают в кафе. Вдруг мой папа наводит резкость и говорит:
— Внуча, отнеси планшет той тете, которая громко смеется.
Малая вручает тетке планшет, и тут такой диалог:
— Люда, вы же на больничном?
— Сергей Петрович?! Как вы меня нашли?
Папа мой — декан факультета, а женщина эта взяла больничный на неделю, а сама отдыхать укатила с мужем. За 2 000 км. © «Подслушано» / Ideer
«Я не умею читать по-голландски, обычно все понимаю из контекста ситуации. Была приглашена на день рождения соседки. Купила цветы, подарок и поздравительную карточку. Оказалось, что это открытка, выражающая сочувствие и соболезнования в связи с понесенной утратой. Дословный перевод: „Соболезную“».
- Работаю в организации, клиентами которой зачастую являются граждане Китая. Китайцы очень дружелюбны и иногда любят сказать что-то хорошее, например: «У вас такой чистый воздух!» Или ненавязчиво спросить: «Пробовали китайскую кухню?» Мы дали инструкцию менеджерам, чтобы на такие сообщения обязательно отвечали ответным комплиментом: «У вас лучше климат», «Пока нет, но слышал, что очень вкусно». Сегодня в переписке клиент и менеджер:
К: «Ого, да у вас очень хороший китайский!»
С: «Спасибо, у вас тоже!» © Coro92 / Pikabu
- Меня наконец пригласили на работу мечты. Прихорошившись, захожу в кабинет на собеседование и, дабы показать уверенность в своих действиях, беру конфетку из вазочки, стоящей на столе. На свое удивление и на удивление директора компании. Он смотрит на меня, а я — на него, не зная, какие действия предпринять. Оказалось, что в вазочке были не конфетки, а декоративные камушки. © «Подслушано» / Ideer
- Просто неловкая была ситуация, когда знакомая рассказывала о том, какие сейчас бывают жуткие условия труда. Например, цех по изготовлению пирожков: там в жаре и на ногах без передышки люди работают. И называет сумму зарплаты. Я, возмущенно: «Да какой же дурак согласится за подобные деньги так вкалывать?» Она, обиженно: «Вообще-то я там работаю». Долго объясняла, что я не это имела в виду. Но осадок остался. Как вспомню, так стыдно. © Лариса Короткая / AdMe
- Случай из детства. Я был в аэропорту. И тут вижу парня в таком же пиджаке, как у моего отца. Ну я и запрыгнул на спину этого незнакомца, пока тот искал свой багаж. Наверное, он был в шоке! © Zedfourkay / Reddit
«Решил сделать жене приятное — заехал в кинотеатр и купил 2 билета на фильм, который она очень хотела посмотреть. Захожу домой, жена в слезах, говорит, что мама позвонила, их кот умер. Ему было 19 лет, жена видела его еще котенком, а он ее — совсем ребенком. Отдаю билеты в надежде успокоить. Понимаю, что что-то не то».
- Работал я в прокате коньков на катке. Почти под закрытие приходят к нам двое, мы тогда подумали, что это парень с мамой: ну а чего, заботливый сын привел маму покататься на коньках. Ему на вид около 20, ей точно больше 40. Взяли они коньки, катаются, мы на них не обращаем внимания. И вот уже закрываться пора, парень возвращается, сдает коньки, а женщины нет. Тут кассир, который обычно всегда молчит и вообще тише воды, обращается к парню: «Поторопите вашу маму, мы уже закрываемся». А парень и отвечает: «Это моя девушка». Тогда я понял, что такое «испанский стыд». © alexandrodin / Pikabu
- Уже 3 недели вожу в багажнике новогодние подарки в пакетах (прячу от детей). На днях с дочкой выходим из магазина с покупками, подходим к машине, я щелкаю пультом (но не смотрю, мигнули ли фары), открываю багажник — а там пусто. В ужасе думаю: «Куда все подевалось?» А с водительского сиденья на меня с удивлением смотрит какая-то женщина и говорит: «Это моя машина». Извинилась, обе посмеялись. А дочка говорит: «Мама, как ты можешь смеяться? Тебе что, не стыдно?» © Bateau / AdMe
- Выходила из магазина одежды, у двери стоял манекен в полный рост, а в паре шагов от него — охранник. Случайно задела сумкой манекен и не нашла ничего лучше, чем громко в сторону манекена сказать: «Извините». Охранник, наверное, долго еще хохотал, по крайней мере, пока я удалялась, хохот становился только громче. © Илона Абуханташ / Facebook
- Лет в 14 был я на банкете, где присутствовало 300 девушек. Когда ведущий подошел к подиуму, я откинулся на стул, но наклонился слишком далеко, начал падать назад и схватился за скатерть. В итоге я стянул на себя всю банкетную еду. А мои локти во время падения ударили по клавишам фортепиано позади меня, сыграв громкую низкую ноту на весь зал. Когда ведущий добрался до микрофона, он сказал: «Спасибо, маэстро». © frick-you-fricker / Reddit
«Итак, я только что установил новые ручки на ящички».
-
Дело было вечером 31 декабря, лет 5–6 назад. Мы с моим другом отправились закупаться в гипермаркет. Покупателей в магазине было немало. Поэтому мы решили разделиться: один с тележкой стоит в очереди за салатами, другой ходит по «аллеям» и набирает продукты, возвращается, скидывает в телегу все, что смог унести, передает эстафету другому и встает на вахту.
На одном из этапов я встал в очередь, а друг отправился в турне по отделам. И вот он идет с охапкой товаров в руках в мою сторону. К обоюдному несчастью, на его пути, метрах в 2 от меня в этой же очереди, стоял мужчина в куртке, очень похожей на мою. Далее события развивались следующим образом. Друг обходит со спины того бедолагу и, не доходя до меня, резко поворачивается и сваливает всю свою ношу мужику в телегу, отчего у последнего выражение лица меняется на «А это еще что фигня такая?». Но он почему-то молча наблюдал за тем, как мой друг начал наводить свой порядок в его колеснице.
Речь к нему вернулась в тот момент, когда мой товарищ, еще не осознавая своей ошибки, схватил 2 банки с бычками в томате и, одновременно переводя свой взгляд мужику в глаза, спросил: «А этого ты зачем набрал?» От такого поворота событий физиономия потерпевшего стала напоминать старую наковальню, и вместо того, чтобы сказать «А ты кто еще такой?», он неуверенно произнес: «Просто они по акции идут. 1+1». После этой фразы колени мои подкосились и я изо всех сил схватился за тележку, дабы не повалиться со смеха на пол, параллельно наблюдая за тем, как происходило обратное разделение покупок. © PapaFRED / Pikabu
- Один раз пришла в блинную на завтрак. Села, начала есть и увидела в блине длинный светлый волос. Подошла на кассу и очень злым голосом попросила поменять. Мне молча поменяли, а когда я шла обратно, поняла, что это был мой волос. Стыдно до сих пор. © «Подслушано» / Ideer
- Еду сегодня в трамвае. Приближаемся к нужной мне остановке. На выходе передо мной стоит ребенок лет восьми. Думаю, как же он спускаться будет (трамвай старый, а платформа низкая на остановке), дай помогу. Подхватил под мышки и высадил. В ответ басом: «Спасибо». Карлик оказался, лет сорока. © nikola1235 / Pikabu
«Подходит моя очередь в аптеке, я негромко говорю: „Мне такие-то таблетки и микроклизмы“. Аптекарша очень понимающе кивает и исчезает в недрах аптеки. „А вам клизмы какие, для взрослых или для детей?“ — зычным голосом на всю аптеку. Чувствую затылком все эти (наверняка несуществующие) взгляды и ухмылки. „Для взрослых“, — отвечаю. И она приносит это».
- У меня без утренних эпик фейлов не обходится. Только я могла залететь в офис со словами: «Ну что, черти, не ждали?» А там начальник областного центра сидит. Я-то думала, что в офисе только наши сидят, как обычно. Но мне кажется, что они больше офигели, когда начальник встал и сказал: «Ну привет, давай обнимемся хоть». © Bash.im
- Однажды я взял у секретаря одного крупного предприятия контакты снабженца Александра, позвонил ему и уверенно начал переговоры. Александр был немного зажат, но согласился дать запрос на обработку. Созванивались мы еще раза 3, и видно было, что Александра что-то смущает. В итоге во время одного из разговоров:
— Привет, Александр, это я. Все готово, на чье имя оформлять?
— Привет, на имя Такойтов Игорь Такойтович!
— А кто это?
— Это я.
— А почему тогда отзываешься на Александра?
— Блин, Саша мой — коллега, он в отпуске, а ты при первом звонке так уверенно сказал: «Привет, Александр», что я на автомате поздоровался в ответ, а дальше как-то неудобно было признаться, что я затупил. © limita / Pikabu
- Кошачий туалет стоит у нас, как и у многих, в санузле. Захожу сегодня туда и в кошачьем лотке вижу макароны (те, что в форме перьев). Треш какой-то просто. Я купила очень большую упаковку с ручкой, мама сослепу решила, что это новый наполнитель. Кот тоже в шоке. © 7Natti7 / Pikabu
А с какими щекотливыми ситуациями сталкивались вы?