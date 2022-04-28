20+ человек, которых кинокартины побудили начать новую жизнь

Силу воздействия кино сложно переоценить. Порой мы смотрим его, чтобы от души посмеяться и отвлечься от повседневных забот. Но бывает, нам попадаются такие ленты, после просмотра которых начинаешь воспринимать жизнь по-другому. Кого-то из нас, когда бегут финальные титры, даже настигает озарение.