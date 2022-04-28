20+ человек, которых кинокартины побудили начать новую жизнь
Силу воздействия кино сложно переоценить. Порой мы смотрим его, чтобы от души посмеяться и отвлечься от повседневных забот. Но бывает, нам попадаются такие ленты, после просмотра которых начинаешь воспринимать жизнь по-другому. Кого-то из нас, когда бегут финальные титры, даже настигает озарение.
Нам в AdMe.ru стало любопытно узнать, какие фильмы оставили в сердцах и памяти людей неизгладимый след.
- Один из моих любимых фильмов — «Клерки». Пересматривал сотню раз и всегда ржал до упаду. Но меня вечно бесил главный герой, который постоянно винил в своих проблемах других людей вместо того, чтобы брать ответственность за свои решения. И вот однажды меня осенило, что делаю то же самое! Это изменило мое мировоззрение. © -_SmegmaOnDemand / Reddit
- Лента «Жизнь Пи» заставила меня осознать нашу способность воспринимать вещи по-разному. Так мы учимся справляться с проблемами и выживать. © cayala78 / Reddit
- Я смотрю «10 причин моей ненависти» каждый раз, когда мне грустно или очень плохо. И при этом то плачу, то улыбаюсь, а иногда все вместе. Бывают моменты, когда мне это необходимо. Самое крутое, что это кино стало мощнейшим утешением и для обеих моих сестренок. Мне 32, сестрам 24 года и 15 лет, а любим его одинаково. Он телепортирует меня в старшую школу, к чувствам ностальгии и воспоминаниям. Никогда не устану его смотреть. © inukuro / Reddit
- Я был типичным одиноким скромным парнем, постоянно сидел за компьютером. И тут посмотрел романтическую комедию «А вот и Полли» с Беном Стиллером. Сцена его танца особенно меня поразила. Однажды я увидел рекламу уроков латиноамериканских танцев. Захотел тоже производить впечатление на женщин, как Бен Стиллер. С тех пор я увлекаюсь сальсой. Сначала получалось не очень, но потом что-то щелкнуло, и я научился соединять движения без особых усилий. У меня так хорошо получалось, что даже поучаствовал в нескольких конкурсах вместе с группой. Благодаря танцам я познакомился с будущей женой. Сейчас у нас есть дочь, и жизнь прекрасна. Кто бы мог подумать, что случайный фильм может так изменить жизнь. © Nathan Doromal / Quora
- В прошлом году у меня заболела мама. Мы понятия не имели, в чем причина и как ей помочь. Я почувствовала себя в шкуре главного героя драмы «Красивый мальчик», хотя мне было всего 13 лет. Он переворачивает ад и рай, чтобы помочь сыну. В конечном итоге мы оба преодолели тяжелейший период в жизни. В кино сын выздоровел, моя мама чувствует себя прекрасно. Я очень благодарна всем, кто создал этот шедевр. Он показал мне, как выглядит настоящая любовь. © Elly / Quora
- «Пятый элемент» — наш с мужем любимый фильм. Что примечательно, мы из двух разных поколений. Мы даже назвали нашего 2-го ребенка в честь главного героя — Корбен. © Kiera6 / Reddit
- «Маленький бродяга». Этот сериал покорил меня в 5 лет, и я помню его до сих пор. Он про бездомную собаку. Время от времени она оказывается у разных героев, которые хотят оставить ее у себя. Но песик выбирает странствия. Суть в том, что эта собака бескорыстно помогает людям справиться с их проблемами. Поэтому она не может остаться у одного хозяина, а чувствует необходимость помогать другим. Это кино о том, что животные во многом лучше нас.
- Я посмотрел «Властелина колец» еще мальчишкой и находился под огромным впечатлением. Если бы не этот фильм, я не начал бы свою творческую карьеру. Уже 20 лет я профи в организации и координировании ролевых игр в жанре фэнтези и очень благодарен ему за это. © Bardic_Dan / Reddit
- Я посмотрел драму «Игры разума» в 14 лет, и она полностью поменяла мое мировоззрение. До этого я не заводил друзей, не искал что-то интересное в обычной школьной жизни. Обожал доказывать, что лучше других, и не заметил, что веду одинокую и пустую жизнь. Посмотрев ленту, я понял, что цена победы бывает непомерно высока. Особенно запала в душу жена главного героя. Она любила его всем сердцем и делала все, чтобы поддержать его в нелегкое время. Эта история поможет вам осознать важность жизни, прежде чем вы начнете слепо идти за победой. © Ron Kamonohashi / Quora
- В «Ванильном небе» есть одна фраза: «Каждая минута — это еще один шанс все изменить». В тот момент у меня был непростой период в жизни. И эти слова заставили меня поверить в то, что никогда не поздно начать в ней новую главу. © lamplighter10 / Reddit
- В моей семье есть традиция: каждый День сурка мы смотрим фильм «День сурка». В прошлом году мы даже арендовали кинозал всей семьей по такому случаю. © Egglebeggle1 / Reddit
- Это был первый фильм, который я увидела в кинотеатре. Мне было 16 и совсем не с кем пойти. Помню, как нервничала, стеснялась и боялась, покупая билет. А продавец мне в ответ тепло улыбался. После «Титаника» я не только полюбила кино на большом экране. Я поняла, что лучше ни на кого не рассчитывать, кроме себя. Если хочу чего-то добиться — я должна просто это сделать. © Memona Ahmed / Quora
- «Человек-паук» 2002 года. С этого блокбастера я начал увлекаться супергеройской вселенной. У меня появились крутые друзья, с которыми всегда есть о чем поговорить. Я состою в тематических сообществах, где могу вдоволь пообщаться на любимую тему. Все это лишний раз напоминает мне о том, какой классной идеей было посмотреть эту ленту в детстве, в далеком 2002 году. © blazing_firework / Reddit
- Мюзикл «Можно только представить» чудесным образом изменил мою жизнь. То, как главный герой простил своего отца, стало для меня откровением. Прощение — это мощная вещь и одновременно трудная. © Sea-Horror-814 / Reddit
- «Загадочная история Бенджамина Баттона» буквально научила меня дорожить временем и помогла понять, что в конце концов жизнь не всегда бывает полна счастья. Лучше взять от нее максимум и ценить, пока она есть. © PillsburyToasters / Reddit
- Один мой друг предложил посмотреть это кино, когда я переживал из-за плохой успеваемости. Но эта лента поможет справиться и с проблемами посерьезнее. Она о том, кто идет к мечте, преодолевая кучу препятствий. Всякий раз, когда вы потерпели неудачу и хотите сдаться, идите и смотрите этот фильм. Если у вас есть проблемы в личной жизни, идите и смотрите этот фильм. Ищете цель в жизни? Идите и смотрите этот фильм — «Октябрьское небо». © Anshul Sharma / Quora
- Если вы не видели этот фильм, пожалуйста, посмотрите. Это шедевр. Снят в одной комнате, где всего 12 человек. Лента «12 разгневанных мужчин» научила меня не торопиться принимать важные решения. И понять, как все-таки важно выслушать другую точку зрения. © Palash Gupta / Quora
- Я настолько была и остаюсь в восторге от «Дрянных девчонок», что почти каждый день говорю цитатами из этой комедии. Это шедевр, и я буду смотреть его вечно. © cr**4brains4eva / Reddit
- Самым вдохновляющим для меня стал мультфильм «Кунг-фу панда». Это мультик, который заставит вас осознать, что нет секретного средства для достижения успешной жизни. Важны только вы и ваши убеждения. Если есть решимость чего-то добиться, то никто не сможет вас остановить. Самая лучшая цитата из него: «„Ты не победишь меня. Ты просто большая толстая панда“. Ответ: „Нет. Я та самая большая толстая панда“». Она о том, что каждый из нас особенный. © Pawan Burnwal Modi / Quora
- Шедевр актерской игры «Дьявол носит Prada» повлиял на мой стиль мышления, работы и обучения, на то, как вести себя с людьми. Я извлек хороший урок: на работе нет друзей. Нельзя проявлять эмоции, если хочешь добиться успеха. Смотрел его раз 8. © Loy Machedo / Quora
- Весь фильм «Револьвер» Гая Ричи — о нашем эго и о том, как мы ищем виноватых вокруг, хотя неплохо было бы начать с себя. После просмотра я внимательно взглянул на свою жизнь и понял, что всю вину за свои лень и неуверенность возлагал на других людей. © righteousndignation / Reddit
- Что если я скажу, что начал есть много картошки только из-за кино? Раньше я ее вообще почти не ел, теперь же этот корнеплод — важная часть моей жизни. Несколько лет назад я посмотрел «Марсианина» и был настолько поражен, что пересматривал его по 3 раза в день. История главного героя, который сам выращивал картофель, тронула меня до глубины души. © Gurmeet Bishnoi / Quora
А какой фильм затронул вашу душу?
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которых кинокартины побудили начать новую жизнь
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