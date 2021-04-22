20+ человек рассказали, о каких вещах им все долдонили: «Ты еще пожалеешь!», но этого так и не случилось

Вероятно, у каждого из нас хотя бы раз возникало ощущение, будто окружающим виднее, как нам жить. Телевидение и глянцевые журналы навязывают идеалы красоты и модели поведения, а родня то и дело норовит разъяснить, на кого следует учиться, с кем связывать жизнь и когда заводить детей. Постоянное давление приводит к тому, что мы во многом себе отказываем, а потом кусаем локти из-за того, что прислушались не к зову сердца, а к чужим советам (которых зачастую не просили).