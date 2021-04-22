20+ человек рассказали, о каких вещах им все долдонили: «Ты еще пожалеешь!», но этого так и не случилось
Вероятно, у каждого из нас хотя бы раз возникало ощущение, будто окружающим виднее, как нам жить. Телевидение и глянцевые журналы навязывают идеалы красоты и модели поведения, а родня то и дело норовит разъяснить, на кого следует учиться, с кем связывать жизнь и когда заводить детей. Постоянное давление приводит к тому, что мы во многом себе отказываем, а потом кусаем локти из-за того, что прислушались не к зову сердца, а к чужим советам (которых зачастую не просили).
Мы в AdMe.ru не смогли обделить вниманием тред, в котором люди вспомнили, о каких вещах им настойчиво твердили: «Ты еще пожалеешь!», но этого так и не произошло. Некоторые пользователи даже рассказали, как изменилась их жизнь после решения идти наперекор окружающим.
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А вы к чему обычно прислушиваетесь: к внутреннему голосу или к наставлениям других людей?