20 человек рассказали о блюдах из бедного детства, которые они готовы и сейчас уплетать за милую душу
Кто из нас не любит обычные блюда, которые раньше хоть и готовились от нехватки средств, но все равно заняли особое место в наших сердцах? Все лучшее часто кроется именно в простоте, а убедиться в этом помогает еда, приготовленная безо всяких изысков. Наши читатели и другие пользователи сети рассказали о своих незатейлевых кулинарных предпочтениях родом из детства, которые до сих пор остаются их фаворитами.
Мы в AdMe.ru отобрали уникальные и такие родные блюда, которые украшали годы нашей юности и продолжают радовать сейчас. Спешим поделиться ими и с вами.
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Мама всегда творчески подходила к тому, что мы ели. Обычно она делала нам бутерброды с помидорами или огурцами. Достаточно было намазать хлеб, только не белый, маслом, а затем собрать овощи в огороде, порезать и положить сверху. Я до сих пор обожаю эти бутерброды, только теперь могу позволить себе добавить к ним ветчину и швейцарский сыр. © JBits001 / Reddit
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Я не знаю ни одного человека, который бы ел это, но мы обожали в детстве холодный белый рис с молоком и сахаром. Мы его готовили, когда было совсем туго с едой. На ужин мы съедали только приготовленный, горячий рис, а наутро ели его уже холодным с молоком. © chewyfruitsx / Reddit
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До сих пор себя балую «пловом для нищих». Обжариваешь лук, морковь и рис. Варишь все это, добавляешь какую-нибудь травку — и наслаждаешься от души. © Ольга Иванова / Facebook
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Наша семья никогда бедной не была, нехватки в еде не было. Но вот парадокс: почему-то самыми вкусными казались именно «блюда для бедных». Поэтому мы с сестрой были счастливы, когда мама готовила восхитительно простое и вкусное блюдо: гречневую кашу с толстыми ломтями жареной докторской колбасы, которая принимала выгнутую форму шляпки. До сих пор помню, как выглядела эта вкуснятина. © Irina Sokolovskaja / Facebook
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Это вы еще не знаете, что такое тюря! В нашем детстве у мамы совсем было туго с деньгами, но она умудрялась нас с братом прокормить. Мы крошили кусочки батона в миску, посыпали сахарком и все это заливали теплой кипяченой водичкой. Иногда посыпали молотой корицей. Это вам и суп, и десерт, ну и, наверное, все вместе взятое. Так мы никогда даже не подозревали, что это придуманная мамой еда, думали, это какое-то изысканное блюдо. © Елена Бэйкер / Facebook
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Однажды в детстве дома кончилось все. Детей пятеро, я старшая. Мы с мамой на последние копейки доехали до огородов и выкопали несколько кустов картошки. Мама плакала. Дома сварила суп из картошки с заправкой из зажаренного лука. Лет 40 уже прошло, а я все еще помню вкус этого супа: ничего вкуснее не ела. Сколько раз пыталась повторить — все не то. Но память не отбить. © Гульнара Ульясова / Facebook
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Мы жили не богато, но и не бедно, в общем, средний класс. Но до сих пор мне вспоминается жареный горох. Берется сушеный горох, замачивается в воде на несколько часов, а потом обжаривается на сковороде или на подсолнечном масле, или на сале, пока не станет плотным. Это было безумно вкусно, и я могла такое блюдо есть килограммами. © Чеширри / AdMe
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Большой кусок белого хлеба полить растительным маслом и посыпать солью. Или тот же хлеб со сливочным маслом, посыпанный сахаром. Лучшие бутерброды моего детства! © Natalia Shevchenko / Facebook
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Моя мама придумала блюдо, которое мы называем «яйца на тосте». Достаточно сваренное вкрутую яйцо, пока оно еще горячее, размять с маслом и намазать этой кашицей тосты, по вкусу добавить соль и перец. Получается очень вкусно. До сих пор балую себя этим блюдом. © DEAR Mr Eco / Reddit
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У моих родителей не было денег, хотя они оба работали. Поэтому наша еда была простой, но голодными мы не оставались. Мое любимое блюдо папа обычно подавал на воскресный ужин. Он варил ветчину, капусту и картофель в огромном котелке. Я буквально вчера попробовала сделать это для своего парня, и он остался в восторге. © Terry Hall / Quora
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Моя бабушка однажды рассказала, что они ели только рис с маслом, когда денег совсем не было. Он выглядит как жареный, но его достаточно просто отварить, добавить растительное масло и немного соли. Один раз я попробовала сделать такое себе, и получилось очень вкусно. © Yan P. Danoy / Quora
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В детстве мама всегда готовила нам на ужин блинчики. Какое же это было удовольствие! Тогда нам и в голову не приходило, что мы просто не могли позволить себе ничего другого. © Chandra Morgan-Henley / Quora
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Начало 90-х. Родители покупали замороженный брикет фарша. Он слегка оттаивал, мы его нарезали очень тонкими кусочками. Жарили на «раме» в чугунной сковородке. Гордо называли его «мясо по-шавровски» в честь улицы, на которой мы тогда жили. И ведь вкусно казалось. © RagDolly / AdMe
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Давно это было, лет 50 с хвостиком назад. Бабушка варила мне суп и называла его «Мишкин суп». Не от богатства, конечно, он варился. Бабушка толкла отварную картошку и разбавляла немного жидкостью, в которой эта же картошка варилась. Добавляла кусочек сливочного масла. Получался такой суп-пюре. И мне казался очень вкусным. © Marina Siltsov / Facebook
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Мне 5 лет было. Родители отвезли в гости к прабабушке. Вечер, пора ужинать. Бабуля налила душистого масла в блюдце, посолила, раздавила зубок чеснока, дала кусок хлеба — макай и ешь. Спрашиваю: «А что это?», а она говорит: «Это только для самых дорогих гостей». Мне за 30, мы не жили бедно тогда, я далеко не бедствую сейчас, но эта фраза засела в голове навсегда. Да и вкусно на самом деле. Могу и сегодня просто кусок хлеба чесночком натереть, посолить, маслицем домашним ароматным полить — никакие пиццы, пасты, суши не сравнятся. © Светлана Скокова / Facebook
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Во времена моего детства интернета не было, но были тяга к поварскому искусству, плохой почерк и желание прокормить себя в отсутствие родителей. Нашел свою «кулинарную» книгу. © Steppp82 / Pikabu
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Однажды с нами ужинал сын маминой подруги. Мы ели спагетти, заправленные консервированным соусом и порошковым пармезаном, с пшеничным хлебом, поджаренным на масле с чесноком. На следующий день маме позвонила ее подруга и спросила: «Чем ты вчера вечером накормила моего ребенка? Он теперь только об этом чесночном хлебе постоянно говорит». Моя мама смущенно рассказала, что у нас было на ужин. Рецепта проще она и не знала. А я до сих пор люблю полакомиться именно таким самодельным чесночным хлебом. © Ethel Ross / Quora
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Помню, на окончание 4-го класса мамы накрыли нам стол. Моя мама приготовила намазку из шпротного паштета, сливочного масла и зелени. Весь класс уплетал. 20 лет прошло, а одноклассники до сих пор вспоминают, как вкусно было. Но однажды на пикнике мы решили повторить шедевр, и получилась гадость. А сами шпроты и сейчас вкусны: хоть бутерброд с плавленым сыром и зеленью, хоть просто с черным хлебом и колечками лука. © LalyFam / Pikabu
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Пирожные моего детства: 2 печеньки типа «Топленое молоко», промазанные сливочным маслом посередине. До сих пор себе так делаю, хотя купить могу любое пирожное или торт. © Дарья Мельник / Facebook
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Подруга живет в Лондоне. Мы вместе росли. Однажды она рассказала англичанам, как мой папа летом, пока мы бегали по улице, делал «пирожное по-деревенски». Крупно нарезанный батон окунался в воду и в сахар — и вуаля, получалось «пирожное». По лицам англичан казалось, что они готовы гуманитарную помощь собирать голодающим детям России. Ведь она упомянула, что папа опускал батон в дождевую воду из бочки. Я ее спросила, почему она про это вспомнила. А она говорит, что была уверена, что нужно именно в бочку: так вкуснее. Я ей посоветовала еще про тюрю рассказать, которой нас с ней прабабушки кормили. © olgalebed / Pikabu
А какие «блюда для бедных» по сей день обожаете вы?