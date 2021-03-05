20 человек рассказали о блюдах из бедного детства, которые они готовы и сейчас уплетать за милую душу

Это вы еще не знаете, что такое тюря! В нашем детстве у мамы совсем было туго с деньгами, но она умудрялась нас с братом прокормить. Мы крошили кусочки батона в миску, посыпали сахарком и все это заливали теплой кипяченой водичкой. Иногда посыпали молотой корицей. Это вам и суп, и десерт, ну и, наверное, все вместе взятое. Так мы никогда даже не подозревали, что это придуманная мамой еда, думали, это какое-то изысканное блюдо. © Елена Бэйкер / Facebook

Однажды в детстве дома кончилось все. Детей пятеро, я старшая. Мы с мамой на последние копейки доехали до огородов и выкопали несколько кустов картошки. Мама плакала. Дома сварила суп из картошки с заправкой из зажаренного лука. Лет 40 уже прошло, а я все еще помню вкус этого супа: ничего вкуснее не ела. Сколько раз пыталась повторить — все не то. Но память не отбить. © Гульнара Ульясова / Facebook

Мы жили не богато, но и не бедно, в общем, средний класс. Но до сих пор мне вспоминается жареный горох. Берется сушеный горох, замачивается в воде на несколько часов, а потом обжаривается на сковороде или на подсолнечном масле, или на сале, пока не станет плотным. Это было безумно вкусно, и я могла такое блюдо есть килограммами. © Чеширри / AdMe