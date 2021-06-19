20+ человек рассказали, какие простые блюда они готовы есть, даже если денег навалом

Многие известные блюда, такие как буйабес или пицца, когда-то были едой бедняков, а сейчас их подают в самых дорогих ресторанах мира. И не стоит стесняться своего пристрастия к якобы «дешевой» еде, ведь не стоимость делает ее вкусной, а лишь наше восприятие.

Мы в AdMe.ru очень уважаем рецепты из серии «дешево и сердито», а в поисках таковых нам иногда попадаются и очень занимательные истории. В бонусе же вы найдете лайфхак, который помогает некоторым быть на кухне экспертом высшего класса.

Папа в детстве делал мне «так-так» — любимое блюдо было. 2 вареных всмятку яйца в большой чашке вымешивал с нарезанным кубиками батоном и кусочком масла. Пока месил это все, ложка издавала звук «так-так-так». © Emily Belkina / Facebook

Вспомнила фирменные бабушкины бутерброды «мордой вниз»: смешиваем 1 яйцо, 1 луковицу и кубик «Магги» (вкусно было только с каким-то одним вкусом, то ли с курицей, то ли с говядиной, точно не помню). Лук нарезается очень-очень мелко, смешивается со всем остальным. Разогреть сковороду с небольшим количеством постного масла. Далее очень быстро намазать хлеб этой смесью и шустренько на горячую сковородку положить начинкой вниз. Дождаться золотистой корочки, перевернуть. За 10 минут — полная тарелка бутербродов. Вкусно до безумия! Завтра, пожалуй, приготовлю. © GygyMon / Pikabu

Я финн, и гороховый суп — одно из самых популярных у нас блюд для бедных. Густой и сытный суп из сушеного гороха с небольшим количеством ветчины, приправленный лавровым листом, морковью, луком, солью и горчицей. Это очень вкусно, легко готовится и, конечно же, дешево. Ну а если финн на мели, то он наверняка будет бурчать, что до конца месяца ему придется есть овсянку. © Jaana Kaurisalo / Quora

Кусок хлеба с маслом, корицей и сахаром, обжаренный в духовке. По-прежнему моя любимая ночная закуска. © kasharox / Reddit

Мы жили не богато, но и не бедно — в общем, средний класс. Но до сих пор мне вспоминается жареный горох. Берется сушеный горох, замачивается в воде на несколько часов, а потом этот горох обжаривается на сковороде или с подсолнечным маслом, или на сале, пока не станет плотным. Это было безумно вкусно, и я могла такое блюдо есть килограммами. © Чеширри / AdMe

Одно из моих любимых блюд на всю жизнь — жареные макароны с маслом и панировочными сухарями. Мне всегда нравилось, когда это делала моя бабушка. Однажды я сказал ей об этом, и она засмеялась: «Мы едим их только тогда, когда пора бы уже ехать за продуктами». © captn_cadaver / Reddit

Собираюсь лететь с мужем домой к моей маме. Она, как обычно, спрашивает, чего вкусненького приготовить. И тут из каких-то детских воспоминаний всплывает вкус маленьких котлеток. Описываю блюдо маме, та пару секунд вспоминает, а потом как начала возмущаться: «Фу, дочь, не позорь меня!» И хохочет. Оказалось, что это было блюдо «3 дня до зарплаты». Луковое месиво с мукой, иногда с яйцом, обжаривалось в котлетки и заливалось томатом из консерваций. А ведь я даже не подозревала тогда. © Подслушано / Ideer

Эстонское блюдо — хлебный суп. Традиционный вариант готовится из черствого черного хлеба. Вы добавляете немного сахара, воды и, возможно, изюма. Блюдо очень вкусное и в горячем, и в холодном виде. И почти ничего не стоит. © Piret Kivi / Quora

Росла в бедности, но мама точно знала, как растянуть деньги. Она делала бифштексы из самых дешевых кусков мяса, которые только могла найти. Отбейте, обжарьте, сделайте подливку и подавайте с картофельным пюре. Все блюдо, вероятно, стоило меньше 5 баксов в долларах 70-х. И я говорю вам: не было ничего вкуснее. Я делала это для своих детей, когда они росли, и они до сих пор иногда просят меня приготовить такое. © Markarlage / Reddit

3-й год жили в Израиле. К дочери пришла в гости местная подружка. Мы садимся за стол, на ужин — картофель в мундире с ароматным подсолнечным маслом из «русского» магазина, копченая скумбрия, обрамленная нарезанным луком. Вкусно. С детства это сочетание люблю. Смущает только наша гостья: будет ли она есть эту еду? Как я ошиблась! Девочка была в восторге, сказала, что так вкусно ее кормит только бабушка, когда она приходит к ней в гости, а дома у них такое не подают. © Natalia Lebedev / AdMe

Спагетти алио и олио (чеснок и оливковое масло). Приготовьте пасту, обжарьте нарезанный чеснок в оливковом масле, пока он не подрумянится. Добавьте немного красного перца по вкусу, немного нарезанной петрушки и выдавите половину лимона. Очень недорого и вкусно. Быстро готовится: 15 минут от начала до подачи, большая часть из которых — 10 минут — уходит на варку макарон. © Zerowantuthri / Reddit

Галушки. Мой дедушка по материнской линии из Сербии, поэтому, когда я рос, я ел много капусты. Я не знаю, типичный ли это рецепт, но в основном мы просто тушим кочан капусты с беконом, а иногда еще с луком и колбасой, варим яичную лапшу и смешиваем все вместе, а потом еще полчаса запекаем в духовке. Подавать со сметаной. Не думаю, что когда-либо приправляли это блюдо чем-то, кроме черного перца, но вкус капусты, копченостей и сметаны мне так нравится, что я не считаю, что нужно класть туда что-то еще. © VincentVanGoggles / Reddit

Помню, продавался фарш в пачках по 250 г. Так вот, из этой пачки делали соус. Обжарить много лука, можно морковь добавить, пасту томатную, туда закинуть фарш, если есть сметана — добавить сметану, если нет — воду, туда же добавить муку, и блюдо готово. И с картошкой, и с макаронами, и с капустой. Много лет спустя приготовила этот же соус на основе фарша, но уже не такой жидкий, каким он был раньше, а настоящий, мясной. Муж поел, а потом внимательно так на меня посмотрел и говорит: «У нас денег нет?» Я даже не поняла сначала, о чем он. А он: «Ну этот соус — значит, денег нет?» И смех, и слезы просто. © Наталья Борисова / Facebook

Шакшука. Это всего лишь овощи (лук, чеснок и перец чили), томатная паста и яйцо. Ешьте это блюдо с самым дешевым батоном. Вкусно круглый год, но особенно летом. Когда я сейчас делаю такое блюдо для своих друзей, это хит. © Avalyn95 / Reddit

Банка говяжьей тушенки поверх риса быстрого приготовления. Просто идеально. Ужин, предназначенный для того, чтобы оставаться в животе и сохранять сытость. И хотя я готовлю собственную тушенку из говядины, время от времени я беру банку, потому что это ну просто хорошо же. © karty44 / Reddit

Шоколадную колбасу обожаю, печенье с маслом — тоже. Картошка в мундире, подсолнечное масло и горсть квашеной капусты — и я буду мычать от счастья. Горбушка хлеба с чесноком котируется и у меня, и у мужа, который вообще никогда бедно не жил. Борщ с мясом не ем, только постный — «нищенский», по мнению многих. А больше всего скучаю по той дешевой колбасе, которая уже совсем не продается. Качественная какая-то не такая. © Tongue Tied / AdMe

У меня любимое блюдо — забеленный суп с клецками. Все детство его готовили, до сих пор люблю. Рецепт: картошка, соль, мука, яйцо, вода. И сметану подавать уже к столу. Больше ничего: ни бульонов, ни лука, ни моркови, ничего. Рецепт идеален. Понимаю, что готовили его тогда именно потому, что ничего другого и не было. И все равно для меня это самый лучший суп. © alsapov / Pikabu

А мне очень нравились котлеты в школьной столовой. Потом узнала, что в них клали черного хлеба больше, чем мяса. И без яйца. Котлеты получаются мягкими и рассыпчатыми. Теперь так делаю всегда. Вкус детства. Дети обожают. Когда много мяса и еще и яйцо, котлеты получаются плотные, упругие. Это уже не то. © Елена Воскресенская / Facebook

Картошка. Я ее люблю. Она дешевая и универсальная. Запеченная, пюре, жареная, картофельные оладьи, картофель фри, что угодно. В моем рационе всегда будет много крахмала. И если бы мне пришлось выбирать один продукт, который мне придется есть каждый день всю оставшуюся жизнь, то это был бы картофель. © stjhnstv / Reddit

Любимый суп из детства — «с облаками». Это когда в воде варится картошка порезанная, а в конце, когда она готова, туда разбалтывается парочка яиц. Можно добавить, если есть, любую зелень, тертую морковь. Ели со сметанкой. Супер. Вкусно. Вышла замуж, сварила мужу. Услышала: «Что это за выстиранное белье в супе?» Больше ему не варила. А у мамы, когда приходила, просила такой супчик. © Наталья Шетнева / Facebook

Facebook Простой бутерброд с тунцом. Я работаю в ресторане и ем много хорошей свежей рыбы, но порой ничто не сравнится с открытой баночкой тунца и ломтем белого хлеба. © AbstractAnosmic / Reddit

Как-то в троллейбусе услышала разговор двух женщин: одна из них едет в магазин «Океан», там селедку продавать начали, а денег нет, чтобы купить, и вот едет она за рассолом. Потом, говорит, процежу, лука нарежу, чуть уксуса — и к отварной картошке на ужин. Я тоже захотела и говорю: «Женщина, можно с вами?» — «Можно». Дала мне стеклянную баночку от майонеза с этим рассолом. Приехала домой, сварила картошку, нарезала полукольцами лук, залила рассолом, черным перцем посыпала. Мама пришла с работы и обалдела от вкусного ужина. Прошло почти 30 лет, но я и сейчас порой оставляю себе рассол от селедки для вкусного ужина в память о тех временах. © Нэлли Николаевна Шабалкина / Facebook

Бонус

Друзьям нравится, как я готовлю. Муж недавно признался, что мой кулинарный талант — одна из причин, почему он на мне женился. А я просто с юности поняла, что любое блюдо в сметане, запеченное в духовке, — залог успеха. © Подслушано / VK