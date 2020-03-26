20+ человек рассказали, какие слова своих учителей они никогда не забудут

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Для наших детей учитель — самый авторитетный человек после родителей. Отношение педагога к ребенку оказывает сильное влияние на формирование его как личности. Ученику зачастую кажется, что преподаватель знает о нем больше, чем он сам, и что тому ведома истина, которая самому школьнику недоступна. Поэтому и слова, когда-либо сказанные учителями, нередко врезаются нам в память на долгие годы.