20+ человек рассказали, какие слова своих учителей они никогда не забудут
Для наших детей учитель — самый авторитетный человек после родителей. Отношение педагога к ребенку оказывает сильное влияние на формирование его как личности. Ученику зачастую кажется, что преподаватель знает о нем больше, чем он сам, и что тому ведома истина, которая самому школьнику недоступна. Поэтому и слова, когда-либо сказанные учителями, нередко врезаются нам в память на долгие годы.
Мы в AdMe.ru поинтересовались, какие фразы педагогов пользователи соцсетей помнят по сей день. Пока одни преподаватели делились с учениками жизненными уроками, другие напоминали, что у них тоже есть чувство юмора.
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А какие слова своих учителей вы запомнили на всю жизнь?
Фото на превью DropOfSadness / Twitter