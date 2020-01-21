20+ человек рассказали, какие очевидные вещи осознали только недавно
Статистика сообщает, что в конце 2019 года в интернете было примерно 2 зеттабайта информации, что равно 72 000 лет съемок видео с высоким разрешением. Невероятный объем, согласны? Пусть среди этих данных много мусора, полезных сведений тоже немало, но знать их все невозможно. Так что время от времени каждый совершает маленькие, но от этого не менее важные личные открытия, а некоторые люди еще и делятся такими откровениями.
Мы в AdMe.ru обожаем, когда люди узнают что-то новое о привычных вещах, так что готовьтесь удивляться.
- Заставка-скринсейвер создана не просто так, а чтобы буквально защищать экран вашего устройства от выгорания люминофора. Мне 37. © 4e696b / Reddit
- Давно знаю, что мыши не любят сыр, а Эйнштейн хорошо учился, но то, что нашивку с группой крови и резус-фактором размещают не на рукаве, а на груди, потому что во время боевых действий шансы повредить руки очень высоки... Это была последняя капля доверия к массовой культуре. © almost_bergman / Twitter
- Звуки нижнего регистра находятся на левой стороне пианино, потому что большинство людей — правши, а басовые партии играть легче даже не ведущей рукой. © illegalwaffles / Reddit
- Когда был маленьким, дедушка часто спрашивал меня, смогу ли я говорить, не шевеля губами. Будучи глупым ребенком, я всегда старался изо всех сил и думал, что у меня это хорошо получается. 20 лет спустя я понял, что старик просто просил меня помолчать, ха-ха. © buttsphincter / Reddit
- Только сегодня осознал, что доска, по которой пираты заставляли идти провинившихся, не была специальным приспособлением для публичных наказаний. Фактически это доска, которую использовали, чтобы подняться на корабль или сойти с него, то есть трап. © Liontamerr / Reddit
- У дождевиков яркая расцветка, чтобы они были заметнее во время сильного дождя, а не потому что у дизайнеров дождевиков плохой вкус. © AvoidAtAIICosts / Reddit
- Ребенком всегда удивлялась, почему Мэри, Кейт и Эшли часто называют двойняшками Олсен и почему по телевизору показывают только двух из них. В 16 лет наконец узнала про Мэри-Кейт. © PM_ME__RECIPES / Reddit
- Кинза и кориандр — это одно растение. © MongoBongoTown / Reddit
- Канада сохранила 91 % лесов, которые росли там на момент прибытия первых европейцев. © Kwpthrowaway / Reddit
- Премия «Грэмми» называется так, потому что награды победителям сделаны в форме граммофонов. © L00katTheAww / Reddit
- Гренландия считается крупнейшим островом, а Австралия — континентом, хотя соответствует описанию большого острова, по единственной причине: Австралия расположена на отдельной тектонической плите, а Гренландия является частью Североамериканской. © lopezjessy / reddit
- А вы знали, что рисунок половины картошки на упаковке Lay’s сделан не случайно и ровно те же 95 г весит в среднем половина картошки? © A_Kapustin / Twitter
- Оказывается, при использовании сушилки для рук нужно потирать их. Я обычно держал руки неподвижно и недоумевал, почему сушка занимает столько времени, пока не увидел, как друг трет руки. Почувствовал себя глупо. © MyFakeNameIsGUS / reddit
- А я одна не знала, что песня Пугачевой «Мадам Брошкина» называется так, потому что женщину бросили, а не потому что она любила носить брошки? © La72La
- На iPhone можно настроить яркость фонарика. © SeyiDALegend / Reddit
- Мне почти 40, и сегодня я увидел, как моя жена раскрыла упаковку мороженого снизу и вытащила его за палочку. До этого момента я раскрывал его сверху, а потом чистил как банан. Не знаю, почему никогда раньше не думал об этом. © bdgod13 / Reddit
- Сегодня я осознал, что каждое изображение нашей Галактики (Млечный Путь) — это просто предположение, как она выглядит по мнению ученых, но никто никогда не видел ее полностью. Чтобы увидеть Галактику целиком и сфотографировать ее, вам нужно выйти за ее пределы достаточно далеко. Согласно подсчетам Джейсона Престона, это расстояние составляет минимум 30 200 световых лет. © Alexis Cedargren / Quora
- Одеяла и куртки не согревают человека, а сохраняют тепло его тела. Чем толще или плотнее материал, тем больше тепла он удерживает. Именно поэтому спасательные одеяла эффективны. © Mrtomatoe22 / Reddit
- Сегодня я узнала, что задние лапы кошек всегда ставятся туда, куда наступали передние! А вы знали? © helensmail55 / Twitter
- Только что узнала, что язык героев The Sims был сформирован из украинского, французского, тагальского, финского и латинского. Я думала, они просто что-то бормочут, а там, оказывается, есть смысл. © bian_98 / Twitter
- Лет в 16 обнаружил, что могу узнать, горячая ли вода, потрогав кран, а не саму воду. © Joxxill / Reddit
- Кора на старых деревьях трескается, потому что они растут вширь, а она недостаточно гибкая, чтобы растянуться. Кора молодых деревьев более гладкая, потому что они не успели достаточно вырасти. © _Gwynn_ / Reddit
- Только что дочитал «Дракулу» Брэма Стокера. В конце книги был короткий рассказ об авторе, Абрахаме Стокере. Брэм — это сокращение от Абрахам. Не знал этого. © I-AM-SPARTA81 / Reddit
- Когда люди говорили про обоюдоострый меч, я думала, что рукоять меча тоже была лезвием. Только вчера брат объяснил мне, что это просто клинок, заточенный с обеих сторон. © Bubcheeseburger / Reddit
- Когда рыба-иглобрюх раздувается, она делает это за счет воды, а не воздуха. © TheSchmetKing / Reddit
Какое откровение добавили бы в этот список вы?