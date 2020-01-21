20+ человек рассказали, какие очевидные вещи осознали только недавно

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Статистика сообщает, что в конце 2019 года в интернете было примерно 2 зеттабайта информации, что равно 72 000 лет съемок видео с высоким разрешением. Невероятный объем, согласны? Пусть среди этих данных много мусора, полезных сведений тоже немало, но знать их все невозможно. Так что время от времени каждый совершает маленькие, но от этого не менее важные личные открытия, а некоторые люди еще и делятся такими откровениями.