20+ человек рассказали, какие незначительные привычки ваших близких на самом деле являются их криком о помощи

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Большинство из нас имеет свое представление о том, как выглядит идеальный мир и что нужно для полного счастья. Но вот чужая душа, как известно, — потемки. Даже живя с человеком бок о бок, мы не всегда можем заметить, что его что-то беспокоит. Часто это выражается в совершенно незначительных или неочевидных вещах, да и не все могут отличить депрессию от обычного плохого настроения или временной усталости.