20+ человек рассказали, какие незначительные привычки ваших близких на самом деле являются их криком о помощи
Большинство из нас имеет свое представление о том, как выглядит идеальный мир и что нужно для полного счастья. Но вот чужая душа, как известно, — потемки. Даже живя с человеком бок о бок, мы не всегда можем заметить, что его что-то беспокоит. Часто это выражается в совершенно незначительных или неочевидных вещах, да и не все могут отличить депрессию от обычного плохого настроения или временной усталости.
Мы в AdMe.ru не смогли обойти стороной тред, где люди рассказывали, по каким признакам они догадались, что близкий им человек несчастен и ему срочно нужно протянуть руку помощи. Среди этих привычек оказалось немало таких, на которые мы редко обращаем внимание.
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Они прячутся в одежду (толстовки и куртки), натягивают на глаза шапки. Не особо участвуют в общем разговоре, не высказывают свое мнение, их будто ничего не интересует. © wrenched13 / Reddit
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Удивляются и странно реагируют на комплименты в свой адрес. © foil-time / Reddit
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Улыбаются вам, поскольку хотят оставаться учтивыми и внимательными, но, как только вы отводите взгляд, улыбка с их лица исчезает. © InterestingFeedback / Reddit
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Испытывают проблемы со сном. © josephforde / Reddit
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Не отвечают на электронные письма и сообщения. Я игнорировал любые переписки, когда страдал от тяжелой депрессии. © DreamSailor01 / Reddit
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Стремятся побыть в одиночестве чаще, чем обычно. © Djeter998 / Reddit
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Изо всех сил стараются сделать счастливыми других людей. Для них это своего рода катарсис, поскольку, заставив кого-то улыбнуться или смеяться, они испытывают радость, но лишь на мгновение. При этом они не прикладывают никаких усилий, чтобы осчастливить самих себя. © softyeehaw / Reddit
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Их взгляд всегда опущен, а сами они будто витают в облаках. © A-Rainbow-love-memes / Reddit
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Постоянно подкалывают других и отпускают саркастичные шутки. © kaeraz / Reddit
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В разговоре они всегда смещают акцент на других людей, чтобы не говорить о том, что происходит в их жизни. Например, если спросить у такого человека, как прошел его день, он ответит: «Хорошо», а затем переключит внимание на вас. © deadcatscatchnorats / Reddit
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Человек может выглядеть очень счастливым, но его легко расстроить или довести до слез. Обычно он не выносит, когда кто-то хоть немного груб с ним. Бурная радость в один момент и уход в себя — в другой. © monster_nearby / Reddit
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Постоянно жалуются, чаще всего о работе, причем необязательно по действительно весомому поводу. © saninicus / Reddit
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Все время играют в видеоигры, изолируясь от окружающего мира. © adedoverwatch / Reddit
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На вопрос: «Что случилось?» — они отвечают: «Ничего, я просто устал». © EggsdaEggs / Reddit
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Постоянно спрашивают, чем вы заняты, и ведут себя несколько навязчиво. А все потому, что им просто хочется с кем-то поговорить, но они никогда не скажут вам прямо, что несчастливы или что им нужна поддержка. © dedahliadivin / Reddit
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Они все время выглядят уставшими. Когда вы спрашиваете, как у них дела, они отвечают: «Нормально» или «В порядке», не вдаваясь в подробности. Еще они много вздыхают и кажутся отстраненными. © EmpathyInTheory / Reddit
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У них «мертвые» глаза. Когда я разорвала токсичные отношения и встретилась с давней подругой, она сказала: «Я знала, что над тобой издеваются. У тебя были „мертвые“ глаза, но теперь они полны жизни». © Eph2vv89 / Reddit
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Становятся неряшливыми, в их комнате творится бардак, одежда дурно пахнет, и они могут подолгу не мыть голову. © TheDevilsAdvokaat / Reddit
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Отменяют планы в последнюю минуту или опаздывают, хотя обычно приходят вовремя. А еще находят множество оправданий, чтобы не делать привычные вещи. © LessDramaLlama / Reddit
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Обычно им нечего рассказать и они не стремятся высказывать свое мнение. Это явный признак того, что человека ничего не волнует и не интересует. © FrankyStankbone / Reddit
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Постоянно шутят. Как правило, такие люди испытывают разочарование из-за того, что не могут обрести счастье, поэтому они пытаются сделать счастливыми других. © DreamSailor01 / Reddit
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Ложатся спать в джинсах или рубашке. © partypwny / Reddit
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В моем случае депрессия выражается в гневе. Все, что меня окружает, кажется глупым и бессмысленным, меня невозможно в этом разубедить. Я раздражаюсь и срываюсь на людях по малейшему поводу. Как вы понимаете, находиться рядом со мной в такие моменты жутко утомительно и неприятно. © menomenaa / Reddit
Как вы считаете, какие еще особенности поведения человека могут указывать на то, что он нуждается в помощи и поддержке?