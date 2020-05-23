20+ человек рассказали, какие идеи помогли им заработать свой первый миллион
Конечно, путь к финансовой состоятельности непрост, его нельзя описать в двух словах, как и нельзя легко повторить чужой успех, следуя по стопам предшественника. Зато можно почитать истории тех, кто прошел тернистый путь от «у меня ничего не было» до «могу себе позволить», вдохновиться и рвануть вперед. Может быть, вскоре мы встретим и вашу историю в наших мотивирующих подборках.
Мы в AdMe.ru изучили истории тех, кто уже достиг материального благосостояния и готов рассказать о решении, повернувшем их жизнь на 180 градусов и ставшем первым шагом на пути к первому миллиону.
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Все началось однажды ночью в середине 70-х, когда мы были в местном баре в Лос-Гатос в Калифорнии. Люди вокруг говорили о домашних животных, о том, как трудно кормить, гулять и убирать за ними. Пораженный внезапным вдохновением, Гэри Рос Даль заявил, что у него нет таких проблем с его «питомцем». «У меня есть любимый камень», — заявил он. Его ответ всех развеселил, а он решил поиграть с идеей и основал компанию, которая принесла ему миллионы: Даль начал продавать в качестве домашних животных обычные камни. Простая идея, которая принесла много денег. © Vaishak BK / Quora
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Парфюмерия была моим хобби много лет. Я очень хорошо научился смешивать запахи и создавать свои ароматы. Поэтому однажды твердо решил делать свои миксы в больших количествах и продавать их людям на парфюмерных форумах, где у меня была хорошая репутация. Так мой бизнес начал расти как снежный ком. © bonadzz / Reddit
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Николай Юдин создал первую муравьиную ферму в 5 лет. Во взрослом возрасте решил вспомнить старое хобби и снова собрал ферму из аквариума, создав в нем изогнутые ходы из пластилина, а пустоты залил гипсовым раствором. Решил выложить творение на форум и неожиданно получил первые заказы. Его друг Дмитрий Будников, увидев все это, предложил превратить хобби в бизнес: Николай собирал фермы, Дмитрий их продавал. Проект вырос в компанию AntPlanet, в 2018 году он принес партнерам ₽ 45 млн выручки. © Ксения Мельникова / Forbes Staff / Forbes
«Идея родилась во время посещения Индии. Типичная „омлетная“ точка в Индии выглядит так: газовая горелка, сковородка, яйца и индус. Мне показалось, что идея имеет право на жизнь. Сказано — сделано. Нашел помещение, сделал ремент, купил оборудование. И открыл омлетный фастфуд в Санкт-Петербурге».
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Решения, которые я приняла, сделали меня богатой, и я расскажу о 5 соображениях, которые к этому привели. Слышали фразу «Копить деньги на черный день»? Так вот мое собственное изречение звучит так: «Вкладывать деньги на черный день». Благодаря инвестициям реально удвоить свой доход. Постоянное обучение различным финансово выгодным вещам помогает поддерживать уровень дохода. Я поняла, что надо делиться: это заставляет вселенную привлекать больше богатства в вашу жизнь. Оставляйте часть заработанного нетронутым. И даже если вы делаете правильные шаги, вам все равно следует проконсультироваться с профессионалом. © Cathy Valdemar / Quora
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Мой собственный капитал в настоящее время составляет $ 73 млн, поэтому я думаю, что у меня есть право советовать. Я превратился из безработного парня в миллионера благодаря одному простому правилу: вы никогда не разбогатеете, если будете работать на кого угодно, кроме себя. Работодатель оценивает вашу компетенцию и назначает зарплату на основе того, сколько готов платить рынок за такого работника. А работа на себя позволяет самому определять свою ценность. Как только бизнес начнет расти, наймите команду, которая сделает всю работу за вас. От вас — контроль и правильные решения. © Anonymous / Quora
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Я начал создавать мультфильмы ради развлечения и решил, что их просто необходимо загрузить на YouTube. Дальше произошло что-то невероятное: люди готовы были платить мне, чтобы я создавал их все больше и больше. Это был фурор! © Appsro / Reddit
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Артем и Кирилл Верзаковы — близнецы из уральского поселка Ачит — с детства хотели разбогатеть: читали книги, копили деньги. Когда им исполнилось по 18 лет, они вложили накопленные 20 тыс. во входящее тогда в моду P2P-кредитование и и заработали около ₽ 70 тыс. Затем поступили в университет и продолжили «поиски миллиона» — закупали китайские товары с доставкой и реализовывали с наценкой. В июне прошлого года они зарегистрировались в TikTok и нашли свою нишу — начали воспроизводить сценки из мультфильмов. Сегодня на близнецов, которые изображают котят и слоников, подписано 5,5 млн человек, их ролики набирают сотни миллионов просмотров. © Ильмира Гайсина / Forbes Staff / Forbes
«Просто миллион по $ 1».
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Помню день, когда я стал миллионером. Я думал, что это будет как в фильме: прожектор осветит меня и с потолка начнут падать воздушные шары, близкие бросятся обнимать, а журналисты спросят, как это было. Вместо этого просто настал очередной рабочий день. Я начал инвестировать в 15 лет. Позже вложил накопленное в свой первый дом, потом во второй, который сдал в аренду. Сам учился и работал учителем. Я обожал фотографировать, но не спешил делать хобби работой. Важно учиться дисциплине и сосредоточиться на цели. Бизнес в сфере фотографии продолжал расти и превзошел доход от преподавания. Сейчас мне 37 лет, чистая прибыль — около $ 1,5 млн. Какое решение сделало меня миллионером? Я избегал всего социального шума и помнил о своей цели. © Brian Weitzel / Quora
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В 2013 году Светлана Ефремова накопила ₽ 30 тыс. и решила запустить магазин. «Я решила, что это будут украшения. Просто интуитивно — вот пусть будут, и все. Название появилось спонтанно: друзья часто называли меня Света-сахарок, и я решила использовать вторую милую часть этого прозвища». Сначала Светлана сама отбирала минималистичные украшения, заказывала из-за границы и доставляла их клиентам, а потом накопила и запустила свою марку. Сегодня «Сахарок» разросся до бизнеса с собственным производством и оборотом ₽ 70 млн в год. © Ксения Мельникова / Валерия Житкова / Forbes Staff / Forbes
«Музей денег в Петропавловской крепости. И да, это миллион рублей рублевыми монетками».
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Моя первая компания была для меня как ребенок, и все члены команды были моей семьей. Я работал по 18 часов в день по 7 дней в неделю в течение почти 4 лет, но у меня были проблемы, которые есть у типичного стартапа: кредиты, отсутствие известного бренда и рекламного бюджета, не оставалось времени для семьи. Именно тогда я решил воспользоваться предложением большой компании и мы заключили сделку. У меня не было цели стать богатым, я просто хотел сохранить команду, предлагать все больше и больше услуг и продолжать внедрять инновации. Не стоит рассчитывать на огромную прибыль, если вы не готовы развиваться, быть гибким в бизнесе, каждый раз делать предложение актуальным и верить в лучшее. © Advit Sahdev / Quora
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Я купил автодом у одного старого туриста, отремонтировал его, а продать не смог, а потом увидел объявление: «Кто-нибудь сдаст мне домик на выходные?» Сдал этот автодом в аренду, заработав $ 5 тыс., а потом продал за $ 2 400. Купил другой на аукционе за $ 600, вложил в него $ 1 000, продал за $ 5 300. И так далее. Свадьбы, выпускные, семейные встречи — «Нам нужны спальные места!» Очень хорошая бизнес-модель, и теперь я управляю бизнесом проката кемперов. © triviaqueen / Reddit
«А мы открылись. Витрину одну не успел доделать. Стекла поставил, косметику осталось. Это мелочи. Тьфю-тьфю, заработало».
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Я был обычным офисным работником, который жил от зарплаты до зарплаты, а потом понял, что жить так очень трудно, и решился — стал покупать электронику из Китая и продавать друзьям и на eBay. Потом я уволился с работы и начал скупать антиквариат и продавать его коллекционерам. На прибыль от продажи антиквариата я купил землю и начал выращивать овощи и фрукты. А с прибыли основал завод, чтобы перерабатывать все излишки моей продукции. Потом продал франшизу и начал скупать акции крупных компаний. Я рассказываю это, чтобы вы поняли, что заработать более чем реально. © Franzise Miller / Quora
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Я начал с $ 200. Это все, что было на нашем сберегательном счете. Купил предмет на блошином рынке и продал его дороже. Потом начал покупать и продавать с большой разницей. Цель заключалась в том, чтобы заработать достаточно, чтобы начать инвестировать в недвижимость. Скоро я смог купить несколько домов, потом продать и их, снова купить и уже построить дуплекс и несколько коммерческих объектов. Я ни дня не стоял на месте. Вот как я стал миллионером. Медленно я шел к этому, у меня не было ничего, кроме 200 баксов и очень сильного желания накормить мою семью. © Curt Sutherland / Quora
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Получив новую высокооплачиваемую работу, я решил жить как нищий в течение полутора лет. Так я отложил $ 120 тыс. и купил квартиру в хорошей части города и превратил ее в первый реальный актив — начал сдавать. Скоро я понял, что это золотое дно и, сэкономив, купил еще, потом еще и еще. Рисковал, не воспринимал удачу как должное и продолжал экономить и агрессивно инвестировать. Недвижимость принесла мне более $ 2,5 млн. © Sam Dogen / Quora
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Однажды утром я должен был одолжить у друга авто, но ночью его угнали. Это так возмутило меня, что я принял решение: такого не должно происходить. Начал разбираться и скупать GPS-трекеры. А через год основал компанию по отслеживанию и управлению автопарком, которая с помощью технологии GPS повышает эффективность и безопасность компаний с парком транспортных средств. © imjp / Reddit
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После свадьбы мы с женой жили в крошечной квартире в плохом районе города, где пахло пивом и сигаретами, а соседи буянили до утра. Я понял, что единственный вариант вырваться отсюда — научиться инвестировать. Все заработанное я копил. Грянул кризис 2008 года, и, когда все теряли, я покупал. Скоро эти инвестиции утроились. Конечно, я был страшно напуган и лежал ночами без сна, опасаясь, что все потеряю. Но не потерял, и мы стали миллионерами. © Doug Armey / Quora
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Однажды я решил заняться организацией праздников в заведениях нашего города. Для этого я написал пару сценариев, напечатал красивые брошюрки и поехал по ресторанам. За неделю заработал ₽ 190 тыс. На заработанные деньги купил «газель», которая нужна была мне для дальнейшего заработка. Короче, ребята, дерзайте! Можно неплохо заработать, главное — голову включайте. © Alekzander130587 / Pikabu
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Однажды я просто понял, что, работая на кого-то другого, никогда не заработать миллионы, так почему бы не рискнуть, пока молод? Поэтому я основал компанию, и, когда мне было 26, я уже зарабатывал около 1–2 млн в год. Сейчас мне 30, и я делаю то же самое. Легкого пути на самом деле не существует, я бы посоветовал сначала получить хорошее образование. Затем найдите бизнес, который вам нравится, и постарайтесь стать лучшим в нем. © mooney312305 / Reddit
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Моя цель была стать богатым к 32. Я вырос в трейлерном парке, учился, старательно работал и 2 первых моих босса, оценив мои старания, дали мне стартовый капитал, чтобы основать свое предприятие. Как мне это удалось? Я понял, что рискованное поведение приносит плоды. Я рисковал и брался за то, за что другие не решались. © randolfstcosmo / Reddit
«Делаете набросок. Потом эскиз. Я беру эти рисунки и иду в типографию. Делаю скан рисунка, сохраняю в pdf. В фотошопе стираю разные недочеты, делаю надпись. Когда картинку почистили, иду в типографию, выбираю размер открытки, обратную сторону, бумагу. Через несколько часов в руках теплые открытки. Теперь ты можешь предлагать свою продукцию на реализацию».
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Слышали выражение «Первый миллион — самый сложный»? Это правда. Мои миллионы начались с интуиции. Она подсказала мне, что это золотое дно, когда я впервые зашел в интернет. Потом это повторялось, когда я увидел Facebook, впервые торговал акциями, надел очки виртуальной реальности. Итак, зайдя в интернет, я понял, что в нем можно заработать, узнал все, что нужно, о создании веб-сайтов, начал делать их и нанял сотрудников. А потом выгодно продал компанию. © James Altucher / Quora
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Когда мне было 15 лет, я понял, что большинство людей не любит свою работу. А еще я понял, что если я собираюсь «продать» лучшую часть своей жизни работодателю, то сделаю это по максимально высокой цене. И тогда я решил основать свой бизнес. Это мое искусство, словно рисование для художников. Я выражаю себя через бизнес. Это моя страсть. Сейчас мне 31 год, у меня 7 разных компаний с разными инвесторами. © ozreddog / Reddit
«Все началось как бизнес-план, который мы составили в колледже. Менее чем через год мы открыли городскую кофейню».
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Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук в 2004 году, после рождения дочки, поняла, что работать репетитором уже не получится: ребенок кричит, а ученики нервничают. Она решила начать собственный бизнес и выбрала одежду, потому что сама не любила ходить по магазинам, да и времени на это не было. Денег у семьи хватило только на разработку сайта. Сначала магазин располагался в квартире, посылки Татьяна забирала и развозила сама. Через год семья арендовала офис, наняла сотрудников. В 2020 году Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, ее состояние составило $ 1,4 млрд. © Анна Соколова Forbes Contributor / Forbes
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Мы с лучшим другом отправилась в Руанду — страну в Восточной Африке. Меня поразила ткань, из которой была сшита одежда местных жителей. Я решила купить ее и попробовать продать у нас на родине. Мой друг уверял, что я обезумела. Может, так оно и было, ведь я потратила все свои сбережения. Вернувшись, я продала все втридорога. Так все и началось. Просто нужна смелость и мало-мальская инвестиционная возможность, а уж покупать дешево в одном месте и продавать дорого в другом может каждый. © Zen Ma / Quora
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Я разбогател, когда перестал мыслить линейно. Пока я работал в офисе, я писал роман. Однажды решился и выложил его в виде электронной книги. Продал тысячу копий. И вот однажды проснулся и понял, что, пока я спал, я зарабатывал деньги на людях во всем мире. И так я выпустил 2-ю книгу. И 3-ю. Завтра выпускаю свою 10-ю. И никогда больше не буду работать на кого-то другого и мне не заплатят за часы моей жизни. Создайте что-то, что можно продавать по всему миру, пока вы спите. Это может оказаться намного более прибыльным, чем вы могли бы себе представить. © Arkelias / Reddit
Как вы считаете, что помогло этим людям принять решение на миллион: удача или решительность?