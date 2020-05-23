20+ человек рассказали, какие идеи помогли им заработать свой первый миллион

Моя первая компания была для меня как ребенок, и все члены команды были моей семьей. Я работал по 18 часов в день по 7 дней в неделю в течение почти 4 лет, но у меня были проблемы, которые есть у типичного стартапа: кредиты, отсутствие известного бренда и рекламного бюджета, не оставалось времени для семьи. Именно тогда я решил воспользоваться предложением большой компании и мы заключили сделку. У меня не было цели стать богатым, я просто хотел сохранить команду, предлагать все больше и больше услуг и продолжать внедрять инновации. Не стоит рассчитывать на огромную прибыль, если вы не готовы развиваться, быть гибким в бизнесе, каждый раз делать предложение актуальным и верить в лучшее. © Advit Sahdev / Quora