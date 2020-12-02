20+ человек рассказали, как в ответ на свою доброту получили лишь щелбан по носу
Родители с детства учат нас добрым делам, но во взрослой жизни мы редко находим время для них. В сегодняшней подборке люди рассказывают истории о том, как искренне хотели помочь другому человеку, а в ответ получили совсем не то, что ожидали.
AdMe.ru мечтает, чтобы все люди отвечали взаимностью на добрые дела. Ведь так важно услышать теплые слова благодарности за поступок, идущий от сердца.
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Я волонтер и несколько раз помогала одной молодой матери присматривать за ее ребенком. Она потеряла работу и ходила на собеседования. За все это время она не получила должность. Однажды я узнала, что вместо собеседований она ходила на маникюр, укладку и встречи с друзьями. © TheBrontosaurus / reddit
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В школе я случайно столкнулся с девушкой, которая несла стопку книг (прямо как в фильмах). Естественно, они упали, я очень хотел помочь ей и начал собирать книги. Но она сказала мне: «У меня есть парень, поэтому никогда не сталкивайся со мной специально, чтобы я могла поговорить с тобой. Тебе следовало уйти». © retrobread_ / reddit
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Однажды я решил помочь коллеге и предупредить о том, что начальство собирается уволить его. Он не захотел слушать меня. А когда его уволили, он сообщил в отдел кадров, что я настойчиво преследовал его. © Nehellenia666 / reddit
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Когда я был студентом 1-го курса медицинского факультета, я старался помочь беременной женщине и ее мужу. Помог заполнить анкеты, принес сок, добился их госпитализации и палаты с телевидением. Они попросили меня сфотографировать их молодую семью на телефон мужа. Через некоторое время мужчина обвинил меня в краже его телефона. © Koochiman / reddit
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Я регулярно помогал чем мог одному бездомному, которого встречал на выходных. Сегодня я приехал к нему раньше. Когда я увидел его, то от неожиданности не смог пошевелиться. Мой бездомный вышел из новой машины, снял с себя свою одежду и переоделся в тряпье. © Worlds_Best_Coffee / reddit
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Решил я продать свой футон (традиционная японская постельная принадлежность в виде толстого хлопчатобумажного матраца) всего за $ 20. Первый откликнувшийся человек рассказал мне душераздирающую историю о том, что его ребенку негде спать, и попросил отдать бесплатно. Через пару дней этот парень выставил мой футон на продажу за $ 50. © archangelmlg / reddit
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Во время выборов на жарком карибском острове мы с друзьями решили принести кулер с ледяной водой для стоявших в очереди людей. Когда мы свернули за угол, все начали ругать нас за то, что мы не принесли им еды. © Griss27 / reddit
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Однажды я прогуливался по Чикаго с остатками пиццы Giordano’s. Предложил ее бездомному, а он отказался, сказав, что предпочитает Gino’s East. © aaanold / reddit
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У моего друга есть родственница, мечтавшая приехать в Нью-Йорк. Он спросил, не мог бы я пройтись по городу, сделать снимки, купить пару сувениров и отправить ему, чтобы он подарил их ей. В течение следующих 2 недель я ходил по вечерам и покупал сувениры, взял афишу с бродвейского шоу, купил карты метро, сделал снимки и распечатал их, целых 9. Затем отправил их по почте в Великобританию из Нью-Йорка. Все это стоило около $ 100. Но мне никто не сказал даже «спасибо», не говоря уже об обещанном возмещении затрат. © NYArtFan1 / reddit
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Я спланировала свадьбу для коллеги за 30 дней. Выступала и в роли фотографа, и цветочницей, и подружкой невесты. Я спланировала девичник, даже попросила мою маму приготовить всю еду, нашла официантов, место для свадьбы, сделала и установила украшения — все абсолютно бесплатно. Я не услышала даже «спасибо», а через месяц коллега уволилась и больше ни разу не написала мне. © abbystarheart1 / reddit
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На заправке незнакомые ребята попросили помочь и заправить их на $ 5, чтобы они смогли доехать до дома, потому что их бак совсем пустой. Где-то на $ 4,5 автомат остановился, а они сказали, что им достаточно и хватит доехать. Я настоял, чтобы залить весь бензин, а он просто начал выливаться через край из их бака. © the_mouse_backwards / reddit
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Я живу в Нью-Йорке. Однажды остановился рядом с женщиной, которая ждала перехода через улицу. Она любезно спросила меня, помогу ли я ей перейти улицу. Я, конечно, согласился. Осторожно взял ее за руку, а она отшатнулась от меня с криком: «Не трогай меня! Я не просила тебя трогать меня!» © Ryan4Now / reddit
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Когда по доброте сердца я чиню машины друзей, они возвращаются ко мне через 6 месяцев и говорят, что я виноват в том, что машина сломалась. Я поменял задние тормоза на твоей машине. Это не моя вина, что двигатель сломался. © jjfricko / reddit
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Одна семья захотела снять у нас дом. Стандартная плата — $ 450 в сутки. Но муж с женой слезно умоляли, чтобы я разрешил снять его за $ 150, потому что их страховка может покрыть только эту сумму. А им негде жить с детьми, так как их собственный дом затопило и сейчас они делают ремонт. Я согласился. Когда они выселились, я пошел проводить осмотр дома и нашел забытые ими квитанции. Стоимость их новой мебели составляла примерно $ 100 000. Стало очевидно, что они с легкостью могли позволить себе снять дом за $ 450, но просто решили сэкономить. © lindygrey / reddit
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Мне достались бесплатные билеты в парк развлечений. Я решил пригласить свою невестку и ее детей пойти со мной. Сначала она очень обрадовалась. А через неделю звонит мне и спрашивает, могут ли они пойти туда без меня и есть ли у меня еще один бесплатный билет. На мои отрицательные ответы она разозлилась и сказала, что я испортил им день. © glitznglam92 / reddit
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Перед Рождеством мне позвонила клиентка и попросила покрасить стены до Рождества. Женщина хотела сделать сюрприз дочери. Она сказала мне убраться в комнате перед ремонтом, отклеить все наклейки со стен, покрасить стены, достать вещи из огромных мешков и положить на кровать дочери. А после того как я закончил, она не заплатила ни цента. 2 недели назад она позвонила мне и всерьез спросила, могу ли я покрасить стены в ее спальне. © birdh8er / reddit
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У моих соседей произошел инцидент, и они повезли детей в больницу. Мы с женой только что приготовили огромную кастрюлю тушеного мяса, и я решил положить немного в контейнер и отнести соседям. На следующий день они принесли контейнер обратно и сказали: «Джефф не любит тушеное мясо, поэтому в следующий раз ты мог бы приготовить для нас что-нибудь другое? Он предпочитает ростбиф или стейк». © Somethingnew320 / reddit
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На работе я был тем человеком, который всегда приходил на помощь, если кому-то нужно было поменяться сменами. Снова и снова. Я считал, что это хорошее и достойное занятие, и редко кому отказывал. Однажды возникла ситуация, когда мне отчаянно нужно было освободить свою смену, и я обратился ко всем коллегам, но никто не согласился мне помочь. На следующий день меня снова попросили выйти не в свою смену. © mafiacmhc / reddit
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Был в Берлине и решил сделать девушке сюрприз. Объездил все магазины, чтобы купить и привезти ей 50 разных шоколадок. Дарю любимой огромную коробку подарков. А она в шоке говорит, что садится на диету, и отказывается от подарка. © Палата № 6 / vk
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Решил помочь близкому члену семьи, который пытался встать на ноги. Я предложил ему машину, чтобы он мог передвигаться по городу и не полагаться на другую семью все время. Через пару месяцев, когда он вернул ее, то держатель для телефона был сломан и засунут в перчаточный ящик, везде была собачья шерсть и старые засохшие пятна, а бензобак был пуст. © Nony0401 / reddit
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Двоюродная сестра попала в сети микрозаймов, где долг растет каждый час. Коллекторы замордовали всех, тетя боялась выходить из дома. Мы скинулись и выплатили за сестрицу 300 тыс. рублей. Понимали, что этих денег уже не увидим. Она обрадовалась и отдала 60 тыс. А затем звонит и говорит: «Ты же говорила, что можно не возвращать? Тогда отдай то, что я тебе вернуть успела». © unknown author / ideer
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Ехал в автобусе. Предложил сесть пожилой женщине, но она отказалась и ехала стоя. Автобус подрезала машина, он резко затормозил. Женщина упала в проходе и, видимо, сломала руку. Поехал с ней на скорой. Я был удивлен, когда «в благодарность» она сказала врачам, что это я ее толкнул. © Палата № 6 / vk
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Делаю крутые подарки каждый раз жене на день рождения. А перед своим уехал в командировку. Возвращаюсь домой. Не передать словами мои эмоции, когда на мой день рождения она поставила мне борщ, картоху и подарила открытку «С днем рождения!». © Палата № 6 / vk
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Моя подруга заболела раком и не могла оплачивать счета. Я решил помочь ей и одолжил $ 200. Мне было плохо, я очень переживал за нее и ее детей. Через некоторое время я узнал, что она солгала о болезни, воровала у компании и обманывала других людей. © Bigfatsmelly / reddit
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Я работаю учителем. Мама одного студента обратилась ко мне в чрезвычайной ситуации. Она не могла оплачивать счета и просила о помощи. Я вместе с семьей и друзьями собрал около $ 2 000 для нее. Теперь она звонит мне раз в несколько недель и придумывает новую причину, по которой ей нужно больше денег. © mynameissarah / reddit
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Мы несколько раз выручали деньгами нашу невестку. Обычно это были суммы для оплаты долгов по коммунальным счетам, чтобы не отключили свет или другую услугу. Однажды я пришла к ней домой и обомлела от удивления. Я увидела на стене два больших телевизора с плоским экраном, новый диван, новый холодильник, а дети играли на PlayStation. © red_eye_rob / reddit
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Я предложил детскую одежду матери, для которой собирали помощь посредством фейсбука. Она забрать их не могла, я повез сам, но попал в аварию недалеко от ее дома. Я попросил эту женщину подойти за вещами. Мало того, что она отказалась, так потом пожаловалась на меня в группе и выгнала за «невыполнение». © LifeIsSweetSoAmI / reddit
Бывали ли в вашей жизни моменты, когда вы жалели, что сделали что-то хорошее для другого человека? Расскажите в комментариях.