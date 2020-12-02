20+ человек рассказали, как в ответ на свою доброту получили лишь щелбан по носу

Когда по доброте сердца я чиню машины друзей, они возвращаются ко мне через 6 месяцев и говорят, что я виноват в том, что машина сломалась. Я поменял задние тормоза на твоей машине. Это не моя вина, что двигатель сломался. © jjfricko / reddit

Одна семья захотела снять у нас дом. Стандартная плата — $ 450 в сутки. Но муж с женой слезно умоляли, чтобы я разрешил снять его за $ 150, потому что их страховка может покрыть только эту сумму. А им негде жить с детьми, так как их собственный дом затопило и сейчас они делают ремонт. Я согласился. Когда они выселились, я пошел проводить осмотр дома и нашел забытые ими квитанции. Стоимость их новой мебели составляла примерно $ 100 000. Стало очевидно, что они с легкостью могли позволить себе снять дом за $ 450, но просто решили сэкономить. © lindygrey / reddit

Мне достались бесплатные билеты в парк развлечений. Я решил пригласить свою невестку и ее детей пойти со мной. Сначала она очень обрадовалась. А через неделю звонит мне и спрашивает, могут ли они пойти туда без меня и есть ли у меня еще один бесплатный билет. На мои отрицательные ответы она разозлилась и сказала, что я испортил им день. © glitznglam92 / reddit