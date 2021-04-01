20+ человек рассказали, как спустили деньги на ерунду, но ни о чем не жалеют

Я купил подставку для рождественской елки за $ 100, после того как моя старая не смогла выдержать ту шикарную рождественскую елку, которую хотела моя жена. Я так разозлился, что пошел на Amazon и нашел эту «спроектированную немцами» подставку. В этом году жене понадобилось дерево еще большего размера. Елка, которую нам привезли, была более 3,5 м в высоту. Чтобы вытащить ее из машины, потребовалось 4 парня. Когда я и мой сосед затащили ее в мой дом, мы чуть не сломали себе спины. Но подставка выдержала. В следующем году я собираюсь купить ель еще больше. Просто чтобы узнать, каковы пределы. © Incontinentia***s / Reddit

Бахнуло мне в голову, и купила роскошный зеленый ковер, который вообще не подходил моей съемной унылой квартире. Подруга смеялась, мол, лучше бы за те же деньги приоделась, ведь ходишь как оборванка. Но меня понесло, и я спустила еще кучу денег на то, чтобы облагородить квартиру ему под стать. А потом внезапно поняла, что все мое барахло не помещается в эту квартиру. Надо переезжать в жилье побольше и покрасивее, что ли. Начала искать, офигела от цен на аренду. Ради интереса поинтересовалась условиями ипотечных кредитов. Оказалось, что ежемесячная выплата за 2-комнатную квартиру примерно на € 50 меньше, чем аренда такой же жилплощади. В общем, твердо решила, что нам с ковром нужна своя квартира.

Купил альпинистский крюк и назвал его Лолой. Это было наутро после вечеринки, я был полусонным, что, вероятно, и хорошо, потому что если бы я имел ясную голову, то, вероятно, отговорил бы себя от покупки. Сейчас я ношу крюк в рюкзаке практически не вынимая. Если он хоть раз пригодится, то окупится тысячу раз. Есть не так много инструментов, о которых можно так сказать. Молоток полезен, но, если вы в затруднении и вам нужен молоток, вы можете просто взять камень. Если вы в затруднительном положении и вам нужен альпинистский крюк, вы вряд ли сможете его заменить. Наверное, это моя самая любимая вещь. Мне все равно, пригодится он когда-нибудь или нет. Это просто забавная, классная штука, и я рад, что она у меня есть. © Neil Battle / Quora