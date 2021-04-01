20+ человек рассказали, как спустили деньги на ерунду, но ни о чем не жалеют
Исследования подтверждают, что шопинг повышает настроение. И какое же это приятное чувство, когда покупаешь что-то не потому, что это жизненно необходимо, а просто потому, что очень хочется.
Мы в AdMe.ru привыкли к историям пользователей о том, как они потратили кучу денег на ерунду, а теперь жалеют. А теперь нам захотелось найти тех, кто выложил кругленькую сумму за то, что другие считают ненужным, и счастлив до умопомрачения. Не удержались мы и от бонусной истории о том, как важно исполнять не только свои, но и чужие мечты.
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Мне 25 лет. Недавно потратила ₽ 17 тыс. на детскую посуду, игрушечные чайники, микроволновки, пылесосы и прочее. Еще купила 2 куклы Барби и домик для них. Мечтала о таком с детства и думала приобрести, когда родится дочка, но у меня уже 3 сына, и ждать сил нет. Сейчас это все стоит передо мной, и я счастлива! © Подслушано / VK
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Мужу исполнялось 38 лет, он с детства играет на гитаре. Мы с друзьями решили скинуться и подарить гитару, о которой он мечтал. В магазине самая «вкусная» по звучанию и дорогая стоила больше ₽ 50 тыс. Деньги немалые для нас, и я была готова, что большая часть упадет на мои плечи. Даже если бы гитара стоила ₽ 100 тыс., я бы все равно ее купила. Это того стоило. Мечта мужа сбылась. Сначала были слезы, потом шок, наутро пришло осознание. Радовался как ребенок. Это очень классное ощущение, когда осуществляешь мечты, особенно любимых людей. © Creofsh / Pikabu
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Моя старшая сестра одержима серией компьютерных игр «Ведьмак», поэтому я заплатила актеру, озвучивавшему в них Геральта, чтобы он поздравил ее с днем рождения. Это стоило около € 40, но я очень бедная студентка, так что для меня это дорого. Некоторые люди считают это «потраченными впустую деньгами», потому что это нельзя потрогать — просто какой-то чувак произносит слова. Но я чувствую, что это круче, чем когда я, ее младшая сестра, каждый год просто говорю ей, как ее ценю. © ALypseInWonderland / Reddit
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Я купила себе на день рождения 3D-принтер. Безмерно счастлива, не знаю, как без него раньше жила. Печатаю на нем в основном миниатюры и аксессуары для игрушек, которые вяжу. Наконец-то не задумываюсь, где купить что-то, а просто печатаю.
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Когда я принес домой свою новую микроволновку, моя подруга спросила, сколько я за нее заплатил. Я ответил, что $ 500, и она захохотала. Большинство людей тратят $ 100 на микроволновку и довольны. Однако у моего приобретения была разрекламированная опция — автоматическое распознавание продуктов. Нажимаешь одну кнопку — и готово. Спустя 3 года эта вещь до сих пор остается одной из моих лучших покупок. Возможно, я переплатил, но для меня ценность в быстром и эффективном приготовлении того, что я в нее кладу, без необходимости повторного нагрева. Словами не опишешь. © Dameon-Wittacker / Quora
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В детстве у меня не было велосипеда. Пока я училась в университете, купить его тоже не представлялось возможным. И вот в первый год самостоятельной жизни отдельно от родителей я таки его приобрела. Хотелось не б/у и не какой попало. Моя зарплата была ₽ 30 тыс., минус ₽ 10 тыс. за комнату, а еще проезд, еда и все такое. Велосипед стоил ₽ 17 тыс., и мне пришлось купить его в кредит. Зато это самая удачная моя покупка. Катаюсь на нем до сих пор и ужасно довольна. © Svetlana Bogdanova / Яндекс. Кью
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Костюм Бэтмена. В 2011 году одна из компаний снимала рекламу автозапчастей в нашей студии, и я какое-то время болтал с мотоциклистом-каскадером. Он рассказал, что его друг работал на съемках «Темного рыцаря» и у него сохранился один из костюмов. Этому парню были нужны деньги, и он может связаться со мной, если я заинтересован. Я подумал, что история о том, что костюм со съемок, — чушь собачья, но если он выглядит достаточно хорошо, то я куплю. Парень прислал мне несколько фотографий и запросил всего $ 3 тыс. Я до сих пор не знаю, подлинник это или нет, но, черт возьми, он все равно стоил каждого пенни! Я надел его на нашу вечеринку в честь Хеллоуина и на несколько благотворительных акций по сбору средств. А потом купил манекен, и с тех пор фигура Бэтмена стала украшением моей игровой комнаты. © Ron Rule / Quora
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Я купил пожарную часть Lego «Охотники за привидениями» за $ 350. В детстве я обожал Lego и «Охотников за привидениями». Когда узнал, что появится такой конструктор, сказал жене, что куплю его во что бы то ни стало. Я поставил его в своем домашнем кабинете и ни за что оттуда не уберу. © -Words-Words-Words / Reddit
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Лет в 10–11 я поехала в санаторий. Там была девочка, мама которой продавала косметику Mary Kay (в начале нулевых звучало круто и для остальных детей было показателем статуса). Так вот, этой девочке в лагерь дали большой флакон Moschino «I Love Love». Вид у него, конечно, несерьезный, а ценник был приличный. В общем, это была любовь с первого нюха. После санатория меня буквально ломало от желания ощутить этот запах еще раз. И вот в университете с одной из первых стипендий я купила себе эти духи. Моих средств тогда хватило на 5 мл, но настоящего, того самого аромата. Я очень их экономила — растянула, страшно подумать, более чем на 10 лет. Когда мне бывало особенно плохо или грустно, я натирала запястья каплей этого парфюма и медитировала. © Pimente / Pikabu
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Я всю жизнь был толстым, выбирал удобную одежду, а не стильную. И на любом мероприятии чувствовал себя неуютно. Однажды меня пригласили на целых 4 свадьбы, и я, стиснув зубы, решил раскошелиться. Костюм шили на заказ, и стоил он недешево. Когда же я пришел на первую свадьбу, все были потрясены. Я получил много комплиментов и завел интересные знакомства. Новая одежда заставляла меня чувствовать уверенность. Цена этого костюма была выше, чем я тогда мог себе позволить, но он стоил каждого пенни. © OxBloodOxHeart / Reddit
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Пусть это не покупка, но я наняла уборщицу, чтобы она приходила каждую неделю, и наслушалась от знакомых о том, какая я расточительная. Ну и пусть говорят что хотят, а я счастлива, что могу всего лишь за деньги купить возможность спокойно отдохнуть в выходной, а не носиться с тряпкой, заглядывая во все углы!
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На 3-м курсе купила электронную барабанную установку. Стоила она ₽ 25 тыс., но это были огромные деньги для студентки с маленькой стипендией. Чтобы на нее накопить, пришлось стать отличницей. Повышенная стипендия в 2 раза ускорила процесс. Когда покупала установку, отдала все до последней копейки и месяц ходила пешком и не обедала. Но все тяготы и лишения не идут ни в какое сравнение с полученным удовольствием от этой покупки. © Аня Сафронова / Яндекс. Кью
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Я купил подставку для рождественской елки за $ 100, после того как моя старая не смогла выдержать ту шикарную рождественскую елку, которую хотела моя жена. Я так разозлился, что пошел на Amazon и нашел эту «спроектированную немцами» подставку. В этом году жене понадобилось дерево еще большего размера. Елка, которую нам привезли, была более 3,5 м в высоту. Чтобы вытащить ее из машины, потребовалось 4 парня. Когда я и мой сосед затащили ее в мой дом, мы чуть не сломали себе спины. Но подставка выдержала. В следующем году я собираюсь купить ель еще больше. Просто чтобы узнать, каковы пределы. © Incontinentia***s / Reddit
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Бахнуло мне в голову, и купила роскошный зеленый ковер, который вообще не подходил моей съемной унылой квартире. Подруга смеялась, мол, лучше бы за те же деньги приоделась, ведь ходишь как оборванка. Но меня понесло, и я спустила еще кучу денег на то, чтобы облагородить квартиру ему под стать. А потом внезапно поняла, что все мое барахло не помещается в эту квартиру. Надо переезжать в жилье побольше и покрасивее, что ли. Начала искать, офигела от цен на аренду. Ради интереса поинтересовалась условиями ипотечных кредитов. Оказалось, что ежемесячная выплата за 2-комнатную квартиру примерно на € 50 меньше, чем аренда такой же жилплощади. В общем, твердо решила, что нам с ковром нужна своя квартира.
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Купил альпинистский крюк и назвал его Лолой. Это было наутро после вечеринки, я был полусонным, что, вероятно, и хорошо, потому что если бы я имел ясную голову, то, вероятно, отговорил бы себя от покупки. Сейчас я ношу крюк в рюкзаке практически не вынимая. Если он хоть раз пригодится, то окупится тысячу раз. Есть не так много инструментов, о которых можно так сказать. Молоток полезен, но, если вы в затруднении и вам нужен молоток, вы можете просто взять камень. Если вы в затруднительном положении и вам нужен альпинистский крюк, вы вряд ли сможете его заменить. Наверное, это моя самая любимая вещь. Мне все равно, пригодится он когда-нибудь или нет. Это просто забавная, классная штука, и я рад, что она у меня есть. © Neil Battle / Quora
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Купили для нашего первенца детскую коляску премиум-класса. Тогда у нас не было машины, поэтому я считал ее автомобилем для нашей малышки. Мне нужна была коляска, которая могла бы ездить по пересеченной местности, но при этом перемещаться по магазинам и быть достаточно легкой, чтобы возить ее в общественном транспорте. В то время такие коляски считались шикарными и статусными, но для нас это была практичная рабочая лошадка, которая соответствовала нашему образу жизни и окупала свою стоимость. © Eloisem333 / Reddit
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Всегда мечтала иметь локоны, но стриглась очень коротко. А после развода решила, мол, один раз живем — пошла и нарастила себе волосы до попы. Подруги сразу защебетали: «Это же дорого! Это же вульгарно!» А я как-то иду по улице и понимаю, что никакая я не брошенка, а настоящая принцесса, как в моих детских книжках. А значит, и принц скоро будет.
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Куртка из флорентийской кожи ручной работы винно-коричневого цвета. Она просто великолепна. Я купила ее потому, что зарабатывала хорошие деньги, я этого хотела, и этот предмет прослужит мне десятилетия. Она обошлась мне примерно в $ 800. Я могу носить ее с маленькими черными платьями, джинсами или толстыми свитерами. С обувью на каблуке, с кроссовками, с сапогами. Она хороша для весны, для осени и для начала зимы, если надеть ее с толстым шарфом. 10 из 10. Купила бы ее еще раз. © gone-out-to-see / Reddit
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Знаете, когда у меня бывает плохое настроение, я еду в антикварный магазин и покупаю там вещь, с одной стороны, абсолютно ненужную, но, с другой стороны, необходимую, потому что она украшает мой дом и таким образом отвлекает меня от грустных мыслей. © Андрей Ковалев / Яндекс. Кью
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Подростком часами листала глянцевые журналы и вычитала, что мне прямо очень нужна сумочка Gucci. Узнала, сколько она стоит, и пошла работать официанткой в Burger King. Вкалывала все лето, пока не накопила на нее. И знаете что? Она вселила в меня уверенность. Из-за этой сумки я следующим летом уже работала стажером в редакции глянцевого журнала на Манхэттене. Иногда в жизни бывают моменты, когда мы выходим за рамки, которые сами себе установили. Это может пугать, но самые неожиданные вещи помогают с этим справиться. © T Lane Morris / Quora
Бонус
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Жили-были, не тужили, детей растили, работали — и так 20 лет. Но мечталось ему о мотоцикле. Уже и под сороковник вроде, а так хотелось сесть в кожаное седло, врум-врум, и мчать, чтобы ветер в уши. Но мотоцикл оставался несбыточной мечтой. Но тут ей подворачивается нормально оплачиваемая работа, и берет она миллион в кредит и на день рождения покупает ему мечту. Конечно, никто ее не понял: ни родственники, ни подруги («Вы в детство ударились, что ли?»). Но выражение его лица, когда она протянула ему в день его рождения ключи, и глаза, которые он закрыл руками, — это было бесценно. Потому что он для нее был самым важным человеком на свете. Потому что мечты должны хоть иногда сбываться. Иначе зачем тогда жить? © Enigma77 / Pikabu
Какая покупка была для вас самой радостной?