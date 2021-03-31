20+ человек рассказали, как сложились судьбы тех, от кого им срывало крышу в молодости

Я был женат на своей первой любви. Я тогда служил по контракту в армии. Как-то сообщил ей, что вернусь из командировки через неделю, а не через месяц, как планировал, и буду дома на новогодние праздники. Я очень обрадовался, но по телефону она сказала, что на новогодние каникулы поедет к родителям. И что она решила, что больше не хочет быть моей женой. Она сняла все наши деньги, вывезла все ценные вещи из дома, а обручальное кольцо оставила на кухонной раковине. Она сообщила хозяину дома, что уехала. Когда я вернулся, денег на съем мне хватило всего на 2 недели, потом пришлось съехать. Позже я узнал, что, оказывается, она связалась с каким-то типом, который еле сводил концы с концами, и даже вышла за него замуж. Последнее, что я слышал: они снимают маленькую квартиру, и она пару раз плакалась одному общему другу о том, что ей меня не хватает и что она совершила ошибку. Также у нее начались проблемы с лишним весом, а одним из ее страхов было «стать толстой, как мама». Еще она не любит своих детей и никогда не хотела их заводить. А я женился на женщине, которая меня обожает, и я ее тоже. Мы с ней занимаемся спортом, оба зарабатываем в год 6-значные цифры, а еще у нас родилась дочь, в которой я души не чаю. © Rustedplatinum / Reddit