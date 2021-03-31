20+ человек рассказали, как сложились судьбы тех, от кого им срывало крышу в молодости
Среди всех состояний, через которые мы проходим в течение нашей жизни, особое место занимает любовь. Первая любовь, которая обычно настигает нас в подростковом возрасте, является важным осознанным переживанием, сказывающимся, до определенной степени, на дальнейшем становлении нашей личности.
И конечно, у всех она протекает индивидуально: либо счастливо, либо же травматично. Однако в любом случае воспоминания о первой любви остаются с нами навсегда. Весна вступает в свои права, и мы в AdMe.ru отыскали проникновенные истории от пользователей Reddit, посвященные светлому чувству первой любви.
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Помню, я подошел к ней и спросил, можем ли мы поговорить наедине. А она ответила, мол, можешь сказать, что хочешь, при всех (рядом была компания ее друзей). Тогда я пригласил ее на свидание. Она расхохоталась и сказала: «Ага, ну, э-э-э... Нет». Это было жестко. В прошлом году я узнал, что она стала борцом и выступает на соревнованиях на ринге. © _losthighway_ / Reddit
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Его жизнь была похожа на какие-то американские горки. Я восхищаюсь им, как никогда раньше, больше, чем кто-либо другой. Но, вспоминая те времена сейчас, совершенно не понимаю, что же привлекательного в его внешности я нашла. Наверное, дело было в его внутреннем мире. В 25 лет он защитил кандидатскую диссертацию и при этом был капитаном морской пехоты. В 30 лет он защитил еще одну кандидатскую, вел свое небольшое дело, которое, впрочем, принесло ему тонны денег, а его жена была беременна. В 31 год у него диагностировали рак кожи 4-й степени. Он говорил мне, что ему осталось не больше 5 лет. И это несмотря на самых лучших докторов, которые его лечили, и все его деньги. С тех пор прошло 7 лет: он живет нормальной полноценной жизнью, работает как гражданский специалист на флоте и дает консультации по вопросам медицинского страхования. © theMycon / Reddit
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Мы нашли друг друга на фейсбуке некоторое время спустя, и все было круто. Мы поженились, переехали на новое место. Открыли там приют для бездомных и брошенных собак. Я оплачивала счета, а он занимался животными. Потом я забеременела, и он был от этого в шоке. Мы думали, что это невозможно. Потом он понял, как много сил нужно для того, чтобы растить детей, изменил мне и бросил нас. Теперь он работает на автомойке, едва-едва сводит концы с концами и просится обратно. А я поняла, что моя жизнь шла все лучше и лучше с тех пор, как он ушел. А-ха-ха-ха. © ninjaz0mb13 / Reddit
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В моей жизни было 2 таких истории, и обе закончились ничем. В одной фигурировала музыкантша и учительница. Она сейчас замужем, и вроде бы у нее есть ребенок или даже 2 детей. Мы поддерживали контакт через социальные сети и встретились в гостях у знакомых в Нью-Йорке незадолго до того, как она вышла замуж. Я был представлен ее будущему мужу как «самый лучший бывший». Он показался мне приятным человеком, и я рад за нее. Другая девушка стала прокурором. Не слышал о ней с тех пор, как Google+ перестал работать как соцсеть. Думаю, что она успешно работает на своей должности и была бы разочарована, если бы узнала, что за жизнь я выбрал. © ripAccount35 / Reddit
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Когда я была помоложе и училась в школе, то серьезно влюбилась в одного парня. Благодаря другу я узнала его ник в одном мессенджере. Сильно нервничала перед тем, как написать ему, а потом, после непродолжительной беседы, которая не особо клеилась, он прислал мне картинку с надписью шрифтом Comic Sans красными буквами на черном фоне и по-французски. В онлайн-переводчике я перевела надпись и поняла, что он только что назвал меня поросенком. Я была неуклюжим и толстоватым подростком, и это меня убило. Положение усугублялось еще и тем, что пару недель назад я выбрала для изучения на будущий год французский и поменять его на другой иностранный язык уже не могла. Годы спустя, когда я «расцвела», он добавился и подписался на меня во всех соцсетях и пытался заигрывать со мной и пригласить куда-нибудь пару раз. Ага, конечно, уже побежала. Вроде он переехал и теперь работает учителем. © breezylova / Reddit
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Я приехал по работе в свой родной город на встречу с человеком, чья фамилия сразу показалась мне очень знакомой. В итоге оказалось, что это парень, который ходил со мной в одну школу. Большую часть встречи мы провели, вспоминая школьные дела. Пошли в кафе. Заказали какую-то ерунду. Официантка выглядела лет на 10 меня старше, а может, и на 20. Пары зубов у нее недоставало, и в целом выглядела она не очень свежей. Прямо перед тем, как мы собрались уходить, он спросил меня, знаю ли я, кто это. Я сказал, что не имею ни малейшего понятия. А когда узнал, то обалдел. Это была некогда самая красивая девушка в школе. Моя первая любовь. Девушка моей мечты. Та самая, за которой бегали самые крутые парни, и так далее. Вынужден был признать, что ее жизнь сложилась не совсем так, как многие могли бы предположить. © mingy / Reddit
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Мои первые и единственные отношения в школе были с той, в кого я был влюблен. Ее мать запретила ей видеться со мной спустя год отношений, после того как она сказала ей, что мы гуляем вместе. С тех пор прошло 20 лет. Она по-прежнему живет со своей мамой, детей у нее нет. Насколько я знаю, с тех пор, как ее мама разрушила наши отношения, ничего серьезного у нее ни с кем больше не было. Работает там же, где и работала в старших классах. Похоже, что мама слишком уж перестаралась, опекая свою дочь, и та до сих пор так и не повзрослела. © USPO-222 / Reddit
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Она по-прежнему хороша, успешный и богатый предприниматель и замужем за кем-то, у кого такая же фамилия, как и у меня. А еще он ушел с работы, чтобы открыть свое дело. Помню, я запал на нее, но мне казалось, что я ей не интересен. И я встречался с другими девушками. Потом я узнал, что она сама запала на меня, когда мы были в выпускном классе. Я был глуп и слеп. Мы начали общаться на первом курсе колледжа. Она писала мне письма, а потом я осознал, что перестал быть ей интересен. Понятное дело, сам виноват. © SignUp12345678910 / Reddit
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Я встречался с моей школьной любовью на протяжении 6 лет. Она была скромная, очень и очень умная. Сразу устроилась на работу после колледжа. Мы расстались просто потому, что я не был готов идти дальше по жизни. Она вышла замуж за парня старше себя, который как раз был готов. У нее степень MBA, пара прекрасных дочерей, она работает на серьезные компании и выполняет серьезную работу. После того как мы расстались, я отслужил 5 лет в армии по контракту. Потом женился, потом развелся, а потом снова женился. Прекрасная жена, прекрасные дети. Мы живем за городом и выращиваем овощи на продажу. Наши с ней стили жизни, надежды, мечты, амбиции никогда не совпадали. А моя жена и мои дети благодарны за то, что приносит нам жизнь, и за то, что я даю им. И этому, хотя они об этом и не подозревают, меня научила моя школьная любовь. © Hawken54 / Reddit
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Оба в итоге остались хорошими ребятами. У одного большая семья, он работает в министерстве. У другого один ребенок, а сам он работает преподавателем в колледже. Оба женаты на хороших женщинах и счастливы. Они были хорошими парнями в школе и стали хорошими взрослыми людьми. Они оба есть у меня в фейсбуке, и мы поддерживаем контакт, так как дружим на протяжении долгих лет. © AssociationHuman / Reddit
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Я стеснялся подойти к ней, когда мы учились в школе. Спустя примерно 7 лет после выпуска я увидел ее в соцсетях и подумал: «Будь что будет». И спросил, не хочет ли она встретиться. Мы вместе уже где-то 2 года, и я думаю сделать ей то самое предложение. © WalrusoftheWorld / Reddit
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Я был женат на своей первой любви. Я тогда служил по контракту в армии. Как-то сообщил ей, что вернусь из командировки через неделю, а не через месяц, как планировал, и буду дома на новогодние праздники. Я очень обрадовался, но по телефону она сказала, что на новогодние каникулы поедет к родителям. И что она решила, что больше не хочет быть моей женой. Она сняла все наши деньги, вывезла все ценные вещи из дома, а обручальное кольцо оставила на кухонной раковине. Она сообщила хозяину дома, что уехала. Когда я вернулся, денег на съем мне хватило всего на 2 недели, потом пришлось съехать. Позже я узнал, что, оказывается, она связалась с каким-то типом, который еле сводил концы с концами, и даже вышла за него замуж. Последнее, что я слышал: они снимают маленькую квартиру, и она пару раз плакалась одному общему другу о том, что ей меня не хватает и что она совершила ошибку. Также у нее начались проблемы с лишним весом, а одним из ее страхов было «стать толстой, как мама». Еще она не любит своих детей и никогда не хотела их заводить. А я женился на женщине, которая меня обожает, и я ее тоже. Мы с ней занимаемся спортом, оба зарабатываем в год 6-значные цифры, а еще у нас родилась дочь, в которой я души не чаю. © Rustedplatinum / Reddit
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Она так и осталась в нашем провинциальном городке. Работает в кафе. Ее мама не разрешала нам встречаться, когда мы были старшеклассниками, потому что считала, что «она далеко пойдет», в отличие от меня. Несмотря на то, что я прогуливал уроки в старших классах, мне удалось поступить в колледж и окончить его. В итоге переехал в большой город, работаю. Женат, у меня пара ребятишек. Жизнь прекрасна. И каждый раз, когда я вижу свою первую любовь, она начинает жаловаться мне на то, как тяжела ее жизнь. Мне становится жалко ее в такие моменты. © captain_slam / Reddit
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2 года прошло с тех пор, как мы окончили школу, а потом выяснилось, что мы поступили в один и тот же университет. Мы начали общаться (он все так же нравился мне), и спустя еще 2 года он стал моим парнем. Мы планируем и дальше быть вместе, в перспективе собираемся пожениться. Так что да, все хорошо. © MajesticOtter903 / Reddit
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Он всемирно известный специалист в области стоматологии, который изобрел средства, помогающие предупредить остановку дыхания под наркозом, и усовершенствовал некоторые связанные с этим техники. Он недолго ухаживал за мной после того, как мы окончили школу. Но у меня тогда уже были отношения с одним парнем, и я отказала ему, так что наше с ним общение сошло на нет. И на сегодняшний день это одно из тех решений, о которых я жалею больше всего. Такие вот дела. © brknhrtsndrm / Reddit
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Мы с ней помолвлены. С ума сойти! Ведь когда я увидел ее в первый раз, то сразу почувствовал что-то. Я подумал, что она самая красивая девушка, которую я когда-либо видел. 5 лет спустя наши с ней пути случайно пересеклись, и вдруг мое сердце снова забилось по-особенному, прямо как тогда, в первый раз. Мы дружили, а однажды я пригласил ее на концерт, где я сам играл. Потом мы начали встречаться. Такая вот история. © oceansunset23 / Reddit
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Она была милой и обворожительной девочкой, которая стала прекрасной и интеллигентной женщиной. Мы не общались 30+ лет, пока не нашли друг друга на фейсбуке пару лет назад. Когда я приехал в город детства навестить родных, мы сходили с ней выпить кофе и разговаривали по душам около 3 часов. Согласились друг с другом, что совершили ошибку, не продолжив отношения. И решили, что раз уж теперь мы оба в браке, то нам лучше держаться подальше друг от друга. Сейчас мы иногда общаемся в комментариях под постами на фейсбуке. © Analog_Hole / Reddit
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Моя первая любовь в разводе, 2 детей. Я случайно встретил ее в торговом центре, мы разговорились. Я спросил детей, не хотят ли они обедать. Они радостно согласились. Я просто хотел побыть с ней. После обеда я спросил, можем ли мы увидеться еще раз. Она рассмеялась мне в лицо и сказала, что никогда бы никуда не пошла с таким, как я. Повторив те же самые слова, что когда-то сказала в школе. © harryhardbar / Reddit
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Моей самой яркой школьной любовью была одна очень близкая знакомая. Когда она узнала, что нравится мне, то не ответила взаимностью (это было нереально больно), но сделала это достаточно деликатно. Я не сходил с ума и не делал глупостей, но было тяжело видеть, что она гуляет с нашим общим другом. Потом мы оба поступили в университет и потеряли друг друга из виду. Несколько лет спустя она собирала народ, чтобы отпраздновать день рождения. Так как празднование приходилось на конец сессии, то мало кто смог приехать. По счастливой случайности, я сдал все экзамены на неделю раньше, чем мои однокурсники. Я сел на поезд и приехал на ее день рождения. Ничего особенного не произошло, но мы начали встречаться. С тех пор прошло 8 лет. Мы до сих пор вместе, и я думаю сделать ей предложение. © Houdini23 / Reddit
Уверены, что и вам знакомо и близко подобное переживание, оставившее яркий след в жизни. Было бы интересно прочесть ваши воспоминания, ведь они, несмотря на свой возможный горько-сладкий привкус, делают нас счастливее. Особенно когда делишься ими.