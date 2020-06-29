20+ человек, чье знакомство с богатыми людьми можно взять за основу трагикомедии

Говорят, если хочешь разбогатеть, начни общаться с миллионерами. Их образ жизни, мысли, советы должны помочь тебе построить свою империю.

Нас в АdMe.ru заинтересовала эта теория, и мы решили узнать не из статей, книг и фильмов, каково это — общаться, дружить или иметь в родственниках миллионеров и миллиардеров. Мы нашли высказывания пользователей с таким опытом и на их основании сделали свои выводы.