20+ человек, чье знакомство с богатыми людьми можно взять за основу трагикомедии
Говорят, если хочешь разбогатеть, начни общаться с миллионерами. Их образ жизни, мысли, советы должны помочь тебе построить свою империю.
Нас в АdMe.ru заинтересовала эта теория, и мы решили узнать не из статей, книг и фильмов, каково это — общаться, дружить или иметь в родственниках миллионеров и миллиардеров. Мы нашли высказывания пользователей с таким опытом и на их основании сделали свои выводы.
- Работая в полиции, случайно познакомилась с парой настоящих богачей, у которых миллиарды на счетах. Нас вызвали на аварию: старенький Opel врезался в Honda. Водитель Opel — мужчина лет 40 в очках, в сером свитере, сама машина полна собачьей шерсти. Его жена — женщина неопределенного возраста, между 35 и 45, короткая стрижка, очки, свитер в полоску и кроссовки. Это были именно они. Оба работают в сфере IT, детей нет, живут как все, деньги отдают на благотворительность. © «Подслушано» / Vk
- Я вырос в паршивом районе, полном людей, живущих на социалку. Напротив нас жила крохотная старушка, у нее не было своей семьи, так что мы с родителями помогали ей с такими вещами, как покупка продуктов, уборка снега, работа во дворе. Мы полагали, что она бедна, поэтому без задней мысли просто заботились о милой старой даме. Когда она умерла, мы получили письмо от ее адвоката, и оказалось, что она была миллионершей и оставила все свои деньги случайным друзьям и нам, соседям, которые помогли ей. © shinkouhyou / Reddit
- Знаком с китайским миллиардером. У него заводы по выпуску стеклопластиковых окон и дверей. Начинал с мастерской. Ездит на старой Honda, одет как студент. Его хобби — поиск в Китае одаренных детей, создание для них школ. Оплачивает их учебу в вузах за рубежом. Не имеет ни яхт, ни дворца... © bassanets / Twitter
- Мой приятель любит выступать на файер-шоу и как-то даже встречался с девушкой, также принимавшей в них участие. Однажды мы тусили в ее квартире, которую она делила с 2 соседками-хиппи, и она начала рассказывать что-то о безопасности на своем частном самолете. Я спросил, кто ее родители, раз они могут себе такое позволить. Она ответила: «Это не родители, а дедушка. Моя фамилия Баффет». Когда мы с приятелем вышли от них, я сказал ему: «Лучше бы тебе не облажаться, ты ведь слышал, кто ее дедушка?» — «Ага, Баффет, ну этот, который написал песню про чизбургер. Ты хочешь билет на его концерт?» Я покачал головой: «Нет, чувак, не Джимми, а Уоррен Баффет. Второй самый богатый человек в Америке». «Ой. Ну и что?» — сказал мой потрясающий друг. © Hogan Torah / Quora
- Мой отец каждый вторник, сколько я себя помню, встречается с друзьями. Один человек из этой его компании некоторое время назад основал морскую логистическую компанию, и сейчас его состояние оценивается по крайней мере в сотни миллионов. Через некоторое время после того, как его бизнес стал успешным, он перестал ходить на собрания по вторникам. Мой папа, с которым он до сих пор дружит, спросил его почему, и тот ответил, что каждый раз, когда он приходил, его «друзья» просили его о кредитах, инвестициях или услугах, и это стало для него слишком утомительно. © Fábio Schubert Gelbcke / Quora
- У меня на работе есть парень, он на стартовой должности, а я — начальник отдела. Как-то раз он приходил ко мне с идеями, но мне пришлось отвергнуть их. Это очень скромный чувак — водит обыкновенную машину, носит обыкновенную одежду и при этом когда-то он продал свой стартап за $ 14 млн. Ушел на покой, но заскучал и вышел к нам на работу. © R12356 / Reddit
- После школы я пошла учиться в экономический университет, а подруга выбрала китайский язык, потому что мечтала жить в Поднебесной. Я долго смеялась над ней: там же заниматься нечем, только подделки клепать да всякую фигню продавать, то ли дело я, финансист. Сейчас подруга — миллионер, поднялась на продаже той самой «фигни» по всему миру. А я работаю в самом обычном офисе за небольшую зарплату. Больше ни над кем не смеюсь. © «Подслушано» / Vk
- Мой знакомый — бездельник. Он ни дня в своей жизни не работал, школу бросил в 17 лет. По его словам, родители, у которых почти $ 60 млн, просто дают ему все, что он просит. Сначала я думал, что он лжет, пока он не показал мне страницу своего папы на «Википедии». Вместе с нами он снимает тесную квартирку, потому что вырос без друзей и дорожит нашей дружбой. Все, что он делает, когда остается дома один, — готовит нам еду, рубится в видеоигры и играет с собакой. © willmaster123 / Reddit
- Семья моей бабушки дружила с семьей миллиардеров. Моя мама даже какое-то время встречалась с их сыном. Бабушка рассказывала, что однажды спросила у своей подруги, каково это — быть невероятно богатым. Она сказала: «Алиса, это скучно. Мне больше нечего ждать. У меня есть все, что я хочу, и, если я хочу чего-то нового, у меня это сразу появляется. Я была везде и сделала все. В мире для меня больше нет сюрпризов и приключений». © The_MadCalf / Reddit
- Я дружила и до сих пор дружу с девушкой из богатой семьи. Когда я впервые встретила ее в университете, она просто была такой же, как и все: мы ходили на вечеринки, вместе обедали, тусовались в торговом центре. Но однажды она запланировала экстравагантную гулянку и спросила, кто хочет приехать, только предупредила, что мы разделим расходы между всеми. Я согласилась, но, когда посмотрела, сколько это будет стоить, была немного шокирована: $ 5 тыс. на человека! Она планировала устроить тусовку на частной яхте! Впервые я поняла, что эта девушка богата. Мне пришлось отказаться, потому что у меня не было таких денег на 3-м курсе универа. © Justine Cheng / Quora
- Мне тогда было 26, коренной москвич с высокой зарплатой. Влюбился в 19-летнюю красивую «понаехавшую» студентку. 3 месяца не мог решить, достойна ли эта провинциалка меня и нашей квартиры в старом фонде. И, по совету мамы, бросил ее. А спустя полгода смотрю — у ее подруги фото с ее свадьбы, а там только один торт миллиона 2 стоит. Оказалось, что у девочки папа — миллионер из Сибири, а она о себе не особо распространялась и в соцсетях богатством не светила. © «Подслушано» / Vk
- Парень, на которого работал мой папа, был богат. Я знал его как мистера Макдональда, или Maка, для краткости. Maк был не просто богатым. Ему чертовски нравилось быть богатым. У него был дом вниз по улице, недалеко от нас, дом на частном острове во Флориде, пара квартир там же на пляже, самолет и яхты. Он водил самый большой и яркий из доступных кадиллаков, и — это правда — когда мой папа однажды указал ему, что он едет по центру дороги, а не по своей полосе, Мак ответил: «Я плачу налоги за обе, черт возьми!» © gogojack / Reddit
- У нас был друг семьи — миллионер, и его дом буквально разваливался. Он не платил ни копейки за ремонт или техническое обслуживание, если не было чрезвычайной ситуации с угрозой для жизни. Он водил машину очень простой модели, и ту он взял подержанной. У него была даже целая «система» с женой, как они ходят в магазин. В общем, он довозил ее до супермаркета и ехал домой. Когда она заканчивала, звонила ему с таксофона и ждала 3 гудка, перед тем как бросить трубку: это был сигнал, чтобы он ехал ее забирать. Он отчего-то считал, что так экономит бензин, и никто не мог доказать ему обратное. © Eddie_Hitler / Reddit
- Многие богатые люди скрывают свое материальное положение. Во время учебы в колледже я встречалась с мужчиной почти год, прежде чем узнала, что резиденция его родителей была целым этажом модного здания в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена. А еще у них была вилла в Париже. Одним из его жизненных страхов было опасение привлечь в свою жизнь паразитов. Он носил обычную одежду, выбирал для свиданий самые обыкновенные места и очень старался выглядеть как парень среднего класса. © doublestitch / Reddit
- Я женился на девушке из богатой семьи, но не из-за денег, а по любви. Ее родители все время пытались контролировать нас, используя финансовые рычаги. Они подарили нам дом стоимостью около $ 250 тыс. Я взял ипотечный кредит и выплатил им всю сумму. Они подарили нам новый грузовик. Я заплатил им за него. Они постоянно пытались дать нам деньги, но всегда подразумевались некие условия. В конце концов моя жена изменила мне и мы развелись. И что мне сказали? «После всего, что мы сделали для тебя, ты так с нами обращаешься? Ты все время был с ней только ради наших денег, мы это знали». © WagTheKat / Reddit
- Я познакомилась с этой женщиной, когда отдала своего ребенка в новую частную школу. Вскоре мы стали подругами — пили кофе, ходили по магазинам, болтали о мужьях и детях, но ни разу не были друг у друга в гостях. Мое неведение продолжалось до тех пор, пока у моей подруги не умерла мама и она не позвала меня на похороны. Когда я пришла в крематорий, я обратила внимание на то, что другие приехали на Bentley и Rolls-Royce, Maserati и Ferrari — стоянка была похожа на эксклюзивный автосалон. А сколько было цветов! Они стоили тысячи... Оказалось, мама моей любимой подруги была супермоделью и вышла замуж за музыкального продюсера. А ведь мне и в голову не пришло, что моя знакомая принадлежит к семье, чье состояние оценивается в 100 млн фунтов стерлингов. © Charlotte Light / Quora
- У меня есть тетя, которая говорит вам марку и цену того, что на ней надето, хотя никто никогда об этом ее не спрашивает. «Привет, дорогая. Повесишь мое пальто в шкаф? Это Gucci за $ 54 267. Был хороший кошелек Gucci, который подходил к моему пальто, но я предпочла этот кошелек Prada за $ 7 420». Я понятия не имею, реальные ли это цены, но она так говорит. © Penya23 / Reddit
- Когда я учился в колледже, у меня был сосед по комнате, парень из невероятно богатой «нефтяной» семьи с Ближнего Востока. Я помню, как он с трудом приспосабливался к тому, что никто здесь его не обслуживает. Однажды утром я проснулся, пошел на кухню и увидел, как он пытается съесть яичницу и тосты, которые только что приготовил сам. Он спросил меня, как я обычно жарю яйца, поскольку то, что вышло у него, слишком хрустит. Оказывается, он разбивал яйца и готовил вместе со скорлупой. Я не смог удержаться от смеха. © Mp10e / Reddit
- Моему приятелю 23 года, он заработал чуть менее $ 1 млн, и я искренне наслаждаюсь его компанией. Но иметь богатых друзей — это тяжкое бремя. Ужин в ресторане? Для меня это дорого, поэтому он предлагает заплатить, и теперь я либо буду ему постоянно должен, либо разорен. Совместный отпуск? Я предложил круиз, зная, что могу себе это позволить. Но он хочет путевку на 10 дней, экскурсии и каюту с балконом, а я хочу поехать на 5 дней, без излишеств и мой «балкон» — вся верхняя палуба. © The_Golden_Image / Reddit
- Родители моей жены — миллионеры и самые экономные люди в мире. Они сами выращивают овощи, делают компост из отходов, никогда не путешествовали, живут в скромном доме и ездят на автомобиле, выпущенном лет 15 назад. Я мог бы перечислять еще долго, но одна вещь поражает меня больше всего — то, что ее отец всегда хочет заработать еще больше денег, хотя у него никогда нет желания потратить их. © DosAngeles / Reddit
- Когда я был подростком, я подрабатывал на сборе мусора. Моим напарником был человек по кличке Старьевщик Сэм. Он водил ржавый синий пикап, носил замызганный комбинезон и жил в маленькой хижине без всяческих удобств. Однажды у него кончился бензин и мы остановились на заправке. Сэм сунул руку в верхний карман своего комбинезона и вытащил самую большую «котлету» из денег, которую мне довелось видеть в моей жизни. Со словами «Сегодня я могу позволить себе потратить только $ 5» он начал мусолить банкноты, пока наконец не отыскал пятерку. Я не нашел ничего лучше, чем спросить его, сколько же там было денег. Он сказал: «Я всегда ношу с собой $ 22 тыс., потому что 22 — мое счастливое число. Только никому не говори». Когда он умер и друзья прибирались в его доме, они обнаружили несколько чемоданов с мусором, заполненных деньгами на общую сумму свыше $ 2 млн. © Gary-Everest / Quora
А вам как кажется, имеет ли популярная теория смысл? У вас есть знакомые богачи, чтобы ее проверить?