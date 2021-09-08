20+ реальных историй, доказывающих, что наш мир действительно тесен

Недавно в твиттере мужчина поделился странным диалогом между ним и водителем такси. Узнав, что пассажир из Дублина, водитель спросил, не знаком ли тот с неким Шоном Коркораном. Выяснилось, что наш рассказчик действительно знает этого человека.

Этот пост вызвал цепную реакцию в виде подобных историй от разных людей. Мы в AdMe.ru прочитали все рассказы и обнаружили, что мы и не подозреваем, насколько тесен наш мир.

Я жил в Бирмингеме и приехал работать в Бостон. Там я встретил парня из Ирландии. Позже он уехал в Австралию на шахты. Там в свой первый рабочий день он поинтересовался у бригадира: «Ты не из Бирмингема? Ты разговариваешь точно как мой коллега» — и назвал мое имя. Бригадир воскликнул: «Не может быть! Я учился с ним в одной школе!» © Richardledwidge / Twitter

Однажды в Англии я общалась с неким Осси и, как идиотка, решила спросить, знает ли он Тони Кинга. Моего папу. Мой друг сначала рассмеялся, но оказалось, что они все-таки знакомы. Так вышло, что они жили в одном районе в Сиднее. © Sue77123842 / Twitter

Я была на каникулах в Америке и забрела в один магазинчик. Когда хозяйка узнала, откуда я, она радостно воскликнула: «О боже, ты из Шотландии? Одна моя работница тоже оттуда. Ты наверняка ее знаешь. Подожди, я ее позову». Я закатила глаза и подумала: «Да-да, конечно...» Но я моментально изменилась в лице, когда увидела Лесси. Я действительно ее знала. © lizwatson67 / Twitter

Однажды я ходил по торговому центру и меня окликнул какой-то мужчина. Он сказал, что увидел меня и решил, что я могу быть родственником его бывшего коллеги. После небольшого разговора мы выяснили, что этим коллегой был мой папа. Незнакомец сказал, что прошло много лет и он понятия не имел, что у моего отца есть дети. Хотя самому старшему ребенку на тот момент уже было 38 лет. © Age_of_Greed / Twitter

В 70-х я жила в Ленинграде и учила русский язык. Однажды я зашла в свою комнату в общежитии, а на соседней кровати сидела какая-то женщина. Мы познакомились, и в ходе разговора выяснилось, что в 30-х годах ее ребенком привезли в жить в Англию. Когда она была уже подростком, она работала в кафе моей тети. © gorlestongirl / Twitter

Мы с мужем катались на маленькой туристической лодке по Нилу. Позже к нам подсела еще какая-то парочка. Женщина из этой пары оказалась бывшей женой моего мужа, а рядом с ней был ее новый муж. К тому же у них как раз был медовый месяц. © KatrinaMary9 / Twitter

Мой дедушка 30 лет жил в Англии. Там он воспитывал детей, и, когда они выросли, дед отправился назад в свой родной Дублин. Сойдя с парома, он сел в такси. Вот что сказал ему водитель: «Долго же вас не было...» © ArranPaulPotts / Twitter

В свой первый вечер в оздоровительном лагере в Анголе я сел за обеденный стол на 8 человек. Напротив меня сидел парень, в речи которого чувствовался дублинский акцент. Я чем-то очень сильно заинтересовал его, и он спросил, откуда я родом. Я ответил:

— Из Дерри.

— Из какой части?

— Уотерсайд.

Он не унимался и еще 3 раза повторил: «Из какой части?» В конце концов я назвал улицу.

— А какой номер дома?

— 4.

— Я хорошо знал твоего отца Эдди. © gerardMcMenamin / Twitter

— Из Дерри. — Из какой части? — Уотерсайд. Он не унимался и еще 3 раза повторил: «Из какой части?» В конце концов я назвал улицу. — А какой номер дома? — 4. — Я хорошо знал твоего отца Эдди. © gerardMcMenamin / Twitter Я ехала в автобусе в городе в Испании. Рядом со мной сидела парочка, и мне показалась, что я их уже где-то видела. Я спросила у них:

— Мы не знакомы?

— Нет.

Спустя мгновение парень вспомнил:

— Ах да! В 1981 году мы были на концерте Брюса Спрингстина на стадионе «Уэмбли». Ты сидела перед нами, а потом прямо там переоделась из джинсов в шорты. © BevCool / Twitter

— Мы не знакомы? — Нет. Спустя мгновение парень вспомнил: — Ах да! В 1981 году мы были на концерте Брюса Спрингстина на стадионе «Уэмбли». Ты сидела перед нами, а потом прямо там переоделась из джинсов в шорты. © BevCool / Twitter Когда мне было немного за 20, я каталась на лыжах в Швейцарии. Там я разговорилась с женщиной из нашей группы, которая тоже приехала из Англии. Мы узнали друг друга немного получше, и в какой-то момент она меня ошарашила. Выяснилось, что эта женщина была моей акушеркой. И когда я говорю «моей акушеркой», я не имею в виду, что она принимала у меня роды. Она принимала роды у моей матери. © cheltenhammum / Twitter

В середине 80-х я стоял в магазине и нарезал сыр. Один очень пожилой человек захотел узнать, не из Глазго ли я. Я был из Глазго и сказал ему об этом. Тогда он продолжил: «Я знаю только одного человека оттуда». Ага, это был мой папа. © Fitzi1968 / Twitter

Мой отец жил в Британии и однажды поехал отдыхать в Южную Африку. Как-то раз он отправился на гору Тейбл-Маунтин. Он забрался на самый верх, и тут его кто-то окликнул. Повернувшись, отец с удивлением увидел своих соседей по дому. © stephenoldham / Twitter

Как-то я встретил парня из Венгрии в парке Лондона. Наши сыновья играли вместе в футбол. Парень рассказал мне немного о своей жизни, и выяснилось, что в юношестве он учился по обмену в Германии. Его школа находилась прямо напротив дома, в котором я жил в то время. © ElbaDragon / Twitter

30 лет назад мы с мужем были в отпуске в Тунисе. Отдыхающая там же девушка спросила у моего мужа: «Извините, вы не были менеджером в магазине одежды в Стэнли 20 лет назад?» Когда мой муж ответил «Да», она продолжила: «Вы тогда продали мне мой первый костюм-тройку». Как говорится, мир тесен! © socialist1959 / Twitter

В пустыне Сахара мой папа как-то встретил европейца. Он не знал английского языка, а мой отец не знал французского. В итоге они все же нашли общий язык, и им неожиданно стала латынь. После часовой беседы обнаружилось, что оба они родом из одного города. © grimmrad / Twitter

У меня был хороший интернет-друг, и я всегда мечтала встретить его в реальной жизни. Но этому не суждено было случиться, потому что мы жили в разных городах. Однажды я была на каникулах в Париже. Когда я уже собиралась уезжать и ждала поезд на Северном вокзале, неожиданно я увидела моего друга. Он стоял на той же платформе и ждал тот же самый поезд. © porreeundlauch / Twitter

Мы гуляли по Барселоне и забрели в случайный бар на площади Каталонии. Там отдыхала шумная компания из города Лимерик. Один парень заприметил нас, и мы разговорились. Спустя несколько минут общения он сказал: «Вы бы, наверное, меня узнали, если бы я был в маске». Он оказался нашим дантистом. © OrlaClancy / Twitter

В 1971 году отцу предложили работу в США и вся наша семья «прицепом» отправилась туда вместе с ним. Когда мой 5-летний брат пошел в местную школу, он встретил там свою учительницу из нашего прежнего города в Англии. Мой маленький брат невероятно обрадовался. © Pope_Urbane / Twitter

Мы с семьей отправились в круиз по заливу, который находился в нескольких штатах от нашего дома. На борту корабля моя мама заметила знакомую ей семью. Так я познакомилась с моими дальними родственниками по отцу. К тому моменту мои родители были уже 10 лет в разводе. Под конец круиза мы все дружно распевали песни над водой. © TrueLoveEdits / Twitter

Я часто езжу на электричке и всегда вижу там одну девушку. Она прихрамывает, и я привыкла пропускать ее вперед на эскалаторе. Прилетели мы с мужем как-то в Анталию, идем к эскалатору. Вижу перед собой ту самую хромающую девушку и без задней мысли пропускаю. И только потом до меня доходит, где я и что я сейчас сделала. © Utiniyshepot / Pikabu

2 женщины в пабе спросили меня, знаю ли я некую женщину, с которой они ходили в одну школу. Они сделали такое предположение лишь потому, что я была на нее похожа. Как будто внешнее сходство предполагает, что мы должны быть знакомы. К моему раздражению, оказалось, что я действительно ее знаю. © AngeMcStokes / Twitter

Моя подруга веселилась на вечеринке в Лондоне перед поездкой в США. «Если встретишь мою сестру Шан, передай ей привет», — попросил какой-то тусовщик. Спустя 5 дней у статуи Свободы моя подруга вдруг услышала, как какая-то туристка разговаривает на уэльском. Вспомнив просьбу парня с вечеринки, подруга подошла к этой женщине и спросила: «Вы, случайно, не Шан?» Да, это была она. © Fuddswift / Twitter