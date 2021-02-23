20+ человек рассказали, как однажды получили такой подарок, о котором и вспоминать стыдно, и забыть не получается

У одноклассницы муж-моряк возвращался из Франции. Она попросила его купить хорошие французские духи. Уже дома он подарил ей пустую бутылку из-под воды... На ее вопрос «Что это?» ответил: «Зачем тебе те духи? Я тебе привез воздух Парижа! Наслаждайся!» © Василиса Тимофеевна / Facebook

Мой день рождения 9 октября, а у младшего брата — 21-го (он младше меня на 4 года). Отец подарил мне карандаш, а брату 2 игрушечных телефона (они были как настоящие, по ним можно было разговаривать из разных комнат). Вопрос: кого папа любил больше? © Ирина Сопина / Facebook

Новый год. Костик, парнишка, с которым мы встречались, весь вечер разжигает во мне интерес: «Я тебе такой классный подарок купил! Но это секрет, жди полуночи». И вот куранты бьют, а мне торжественно вручают... китайскую плюшевую игрушку в виде сердечка. Так получилось, что рассталась я с Костиком почти сразу же, а именно утром 1 января (не из-за подарка!). Расстались и расстались, раз такое дело, сердечко у меня потребовали назад. Через пару месяцев узнала, что Костик это сердечко торжественно своей новой девушке преподнес на 14 февраля. Хозяйственный парень, ничего зря у него не пропадает. © Alexandra Baranova / Яндекс.Кью

Мне кажется, однажды я открою музей странных подарков, ибо мне очень на них везет. И я уже думала, что меня сложно будет удивить чем-либо. Но нет! На этот Новый год мне, девушке 19 лет, родители подарили... тонометр! Наверное, потому, что однажды я рассказала, что не могла найти, где в студенческом общежитии можно померить давление. © Sofya S. / Яндекс.Кью

Мне однажды приятельница подарила кружевные трусы в обалденной подарочной коробочке. Но когда я достала их из коробки, они у меня в руках просто расползлись. На сгибах буквально «сломались» — нитки от времени рассохлись, видимо. И что вы думаете? Оказалось, что эти трусики ей подарили на 18 лет, но поскольку размер не подошел — девушка она была пышная, она забросила их на антресоли и благополучно забыла. Спустя десятилетия, разбирая антресоли, она их нашла, а поскольку попа стала еще больше, она решила их кому-нибудь подарить. «Повезло» мне. © Ольга Никитина / Facebook

На прошлый день рождения (мне исполнилось 26 лет) папа подарил новенький блестящий ершик для унитаза. Я пытался изобразить радость, но не получилось. И отец из-за этого немного расстроился, сказал, мол, я не ценю его внимание. © Alexey Kozlove / Яндекс.Кью

Моей бабушке приятели на Новый год петуха подарили... Живого. Прихожу домой, захожу в ванную, а там петух. В итоге в деревню отдали знакомым. © Alexandra Marchenko / Facebook