20+ человек рассказали, как однажды получили такой подарок, о котором и вспоминать стыдно, и забыть не получается
Выбор подарка близким людям — задача непростая. Ведь, даже зная наизусть вкусы, предпочтения и интересы человека, можно попасть впросак. Но герои нашей сегодняшней подборки столкнулись с ситуацией похлеще простой ошибки: они на собственном опыте узнали, что в выборе подарка случаются как небольшие промахи, так и фееричные провалы.
Мы в AdMe.ru, как известно, обожаем праздники и сюрпризы. Но теперь, прочитав эти истории, чуть больше понимаем людей, которые предпочитают получать на день рождения только деньги или сертификаты. А в бонусе вас ждет теплая история о том, что запомниться могут не только плохие подарки.
- Дочери на 8 Марта ухажер подарил красный кирпич в красивой упаковке. Наверное, это был намек на общий дом... © Тамара Салиева / Facebook
- Ребенку на 4 года заботливая теща подарила свисток. Начался ужас, ребенок пользовался подарком постоянно, теща сияла, самый нужный оказался подарок. После недели наших мучений я сказал, что подарком можно пользоваться только в гостях у бабушки, ведь это же ее подарок и нужно показывать, как ты рад, что именно его она подарила. © Bash.im
- Бывший муж купил мне беспроводные наушники, хотя я предупреждала, чтобы мне такое не дарил. Преподнес со словами, что это самый лучший подарок, но раз я не оцениваю, то оставит его себе. © Кристина Майер / Facebook
- Однажды мой дядя, который всегда был не самым приятным человеком, подарил мне нечто запакованное, и это было очень похоже на игровую приставку. Каково же было мое удивление, когда я развернул упаковку и обнаружил там какую-то металлическую головоломку... Видимо, он нашел ее в каком-то журнале. © Hitchmeister / Reddit
-
Мои тетя и дядя подарили мне на день рождения сломанную машинку. Оказывается, перед тем как подарить ее мне, они дали с ней поиграть моему двоюродному брату. И он ее сломал. © S****eEveryday / Reddit
-
Когда я училась в средней школе, были в моде аудиокассеты. И вот грядет 8 Марта, мальчишки обсуждают подарки девочкам. Решили дарить кассеты. И вот обсуждают, какую кассету подарят популярной девочке из нашего класса, а я все слышу. Решают под дикий хохот подарить Кадышеву. А я думаю: если ей Кадышеву, что же подарят мне? И вот день настал... моим подарком оказалась кассета The Offspring, а той девочке реально подарили Кадышеву. Никогда не забуду ее выражение лица, полное обиды и разочарования. © Victoria Vi / Facebook
- Один раз мне подарили музыкальный центр. Вы подумаете, что это очень крутой подарок, но дело в том, что он не был моим личным, стоящим только в моей комнате. Родители просто решили именно в мой день рождения пойти и купить его, сказав, что это подарок. Но мне он как-то особо не был нужен. Самое обидное, что в тот день рождения к нам пришел какой-то мой двоюродный брат, которого я даже не знала, и ему его родители купили плеер. Он сидел с модным и новым плеером, а я с этим музыкальным центром. © Альбина Юсупова / Яндекс.Кью
- На 21-й день рождения отец подарил моей сестре по-настоящему крутой подарок. И я с предвкушением ждал и гадал, что же он подарит мне. Вот этот день настал, и что вы думаете? Моим подарком оказались брюки. Да еще такие, в которых я выгляжу так, словно на мне надет памперс. © ClandestineIntestine / Reddit
- Бывший уже на тот момент бывшим бойфренд подарил на день рождения дисконтную (!) карту в магазин. Причем специально, поздравляя, упомянул, что у него есть подарок для меня, и предложил встретиться. Магазин был единственным в городе и находился у его работы. До сих пор, кому ни рассказываю эту историю, никто не смог разгадать замысел. © Татьяна Гайырова / Facebook
- Когда я был еще подростком, мой двоюродный брат подарил мне свою крутую компьютерную игру. Ох, как я был тогда счастлив! А пару дней спустя он написал мне сообщение с просьбой вернуть подарок, потому что для этой игры вышло обновление. © _Sauza_ / Reddit
- А моя свекровь на каждый мой праздник забирала ранее подаренные вещи со словами: «Это мое, я на время приносила». © Кати Митина / Facebook
- Моя свекровь как-то сказала: «Хочу подарить тебе песцовую шапку. Я ее не ношу уже 20 лет. Но ты ее можешь покрасить и носить». Не знаю, какое лицо у меня было в этот момент, потому что муж меня больно ударил ногой под столом. И мое придушенное «Спасибо, я не ношу меха», кажется, разочаровало ее. © Татьяна Устинова / Facebook
- Но самый плохой подарок мне был подарен моей тетей. Надо сразу отметить, что у нее есть дочь (моя двоюродная сестра), которая младше меня на 3 года. Так как родных младших сестер у меня нет, а семья тети довольно бедная, кузине приходилось донашивать мою старую одежду. И, видимо, они не всегда были довольны моим вкусом, так что на мой день рождения подарили мне комплект одежды. На меня он был велик, но по чудесному стечению обстоятельств моей кузине пришелся как раз. © Hj****m / Яндекс.Кью
- Мне как-то подарили антивозрастной крем. Все бы ничего, вот только мне на тот момент было 9 лет и крем был явно б/у: когда я открыла его, то обнаружила внутри волос. © m3714246 / Reddit
- Мой отец, который не живет с нами, подарил мне на 14 лет... машину, новый BMW. Кожаный салон, полная комплектация. Но потом, когда я поговорила с мамой, выяснилось, что отец просто-напросто перепутал подарки: машина предназначалась его дочери от другой женщины, которую зовут так же, как меня, такое вот совпадение. © Ева Масонова / Яндекс.Кью
- Бывший муж подарил мне карбюратор. С учетом того, что тогда у меня даже прав не было и машины тоже. Забрал после праздника со словами: «Что будет лежать, а я в свою машину поставлю». © Екатерина / AdMe
-
Встречалась с кавалером 4 месяца. Он знал о моем дне рождения и подарил мне цветок в горшке (пальма) со словами, мол, извини, денег нет. И все бы ничего, но вот только он привез ее из своего дома. Видимо, уже понемногу свои вещи решил ко мне перевозить. © Ольга Шляпникова / Facebook
-
На мою свадьбу тетушка прислала подарок с курьером — огромная коробка. И вот я, вся в предвкушении, открываю дома эту коробку и сижу в шоке — там оказался набор советской посуды. Старые, огромные, грязные тарелки. © Marina Maa / Facebook
-
У одноклассницы муж-моряк возвращался из Франции. Она попросила его купить хорошие французские духи. Уже дома он подарил ей пустую бутылку из-под воды... На ее вопрос «Что это?» ответил: «Зачем тебе те духи? Я тебе привез воздух Парижа! Наслаждайся!» © Василиса Тимофеевна / Facebook
-
Мой день рождения 9 октября, а у младшего брата — 21-го (он младше меня на 4 года). Отец подарил мне карандаш, а брату 2 игрушечных телефона (они были как настоящие, по ним можно было разговаривать из разных комнат). Вопрос: кого папа любил больше? © Ирина Сопина / Facebook
-
Новый год. Костик, парнишка, с которым мы встречались, весь вечер разжигает во мне интерес: «Я тебе такой классный подарок купил! Но это секрет, жди полуночи». И вот куранты бьют, а мне торжественно вручают... китайскую плюшевую игрушку в виде сердечка. Так получилось, что рассталась я с Костиком почти сразу же, а именно утром 1 января (не из-за подарка!). Расстались и расстались, раз такое дело, сердечко у меня потребовали назад. Через пару месяцев узнала, что Костик это сердечко торжественно своей новой девушке преподнес на 14 февраля. Хозяйственный парень, ничего зря у него не пропадает. © Alexandra Baranova / Яндекс.Кью
-
Мне кажется, однажды я открою музей странных подарков, ибо мне очень на них везет. И я уже думала, что меня сложно будет удивить чем-либо. Но нет! На этот Новый год мне, девушке 19 лет, родители подарили... тонометр! Наверное, потому, что однажды я рассказала, что не могла найти, где в студенческом общежитии можно померить давление. © Sofya S. / Яндекс.Кью
-
Мне однажды приятельница подарила кружевные трусы в обалденной подарочной коробочке. Но когда я достала их из коробки, они у меня в руках просто расползлись. На сгибах буквально «сломались» — нитки от времени рассохлись, видимо. И что вы думаете? Оказалось, что эти трусики ей подарили на 18 лет, но поскольку размер не подошел — девушка она была пышная, она забросила их на антресоли и благополучно забыла. Спустя десятилетия, разбирая антресоли, она их нашла, а поскольку попа стала еще больше, она решила их кому-нибудь подарить. «Повезло» мне. © Ольга Никитина / Facebook
- На прошлый день рождения (мне исполнилось 26 лет) папа подарил новенький блестящий ершик для унитаза. Я пытался изобразить радость, но не получилось. И отец из-за этого немного расстроился, сказал, мол, я не ценю его внимание. © Alexey Kozlove / Яндекс.Кью
- Моей бабушке приятели на Новый год петуха подарили... Живого. Прихожу домой, захожу в ванную, а там петух. В итоге в деревню отдали знакомым. © Alexandra Marchenko / Facebook
Бонус
- Год был 1996-й или 1997-й. Я работал на фабрике, упахивался до мошек в глазах. Зарплату задерживали, дома ни копейки. Открываю дверь в квартиру, а там вся моя семья выстроилась в коридоре. Точно, у меня днюха сегодня, делаю шаг вперед.
И вдруг под их дружный вопль «С днем рождения!» на меня прямо с неба сыпется пестро-золотистое невесомое нечто, у меня аж в глазах заискрило от неожиданности. Они 2 дня, сменяя друг друга, при активном участии 3-летнего сына в том числе, канцелярским дыроколом делали конфетти. Из обрезков цветной бумаги, из детской коллекции золотых фантиков моей сестры, из каких-то старых цветных журналов и открыток. Набрали полное ведро, подвесили его над входной дверью и подвели веревочку для запуска спецэффекта. А в тот момент, когда я понял, что это сейчас было, я неожиданно для себя самого взял и заплакал, позорными и совершенно не подобающими слезами. И это один из самых ярких подарков в моей жизни, честное слово. © JoyDealer / Pikabu
А какие подарки вы еще долго будете вспоминать?