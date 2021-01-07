20+ человек рассказали, как нелепая случайность стала началом крепких отношений
Есть такие истории знакомства, по которым хочется слагать песни, писать стихи и снимать оскароносные фильмы. В таких воспоминаниях из прошлого столько романтики, что слезы наворачиваются на глаза даже у самых циничных слушателей. Но наша сегодняшняя подборка точно не про это. Скорее, наоборот, ее можно назвать полной противоположностью пьесы о Ромео и Джульетте.
Команда AdMe.ru делится с вами историями знакомств, в которых нет особой романтики. Зато есть счастливое продолжение отношений и даже любовь.
- Коллега рассказывала, как ее подруга нашла себе мужа. Выходила из метро, видит, парень с букетом стоит. Судя по уставшему виду и гипнотизированию часов, долго стоит. Она, когда мимо него проходила, сказала: «Чего стоишь, пошли». Пошел, познакомились. Уже больше 20 лет вместе. © soulfly963x / Pikabu
- Мои родители познакомились, когда моя мама работала на заправочной станции на Аляскинской трассе. Мой папа зашел в здание заправки и хотел подняться на второй этаж. У лестницы висела табличка с просьбой снять грязные ботинки, но отец требование проигнорировал. В итоге, когда выходил из офиса, упал с лестницы. А моя мама посмотрела на него и сказала: «Думаю, тебе стоило снять ботинки, а?» Позже они встретились снова и в результате прожили в счастливом браке почти 40 лет. © zab61 / Reddit
- У друга были проблемы в общении с противоположным полом. Ну, там, стесняется подойти познакомиться и прочие заморочки. Долго ходил и жаловался, но потом все-таки повезло. Встретились, спрашиваю его, мол, как получилось-то. Поведал такую историю.
«Решился я подойти к девушке, понравилась очень. Набираю в грудь воздуха, была не была. Подхожу и говорю: „Привет! Меня Андрей зовут. Не против познакомиться?“ „У меня есть парень!“ — отвечает девушка. На что я говорю: „У меня тоже“».
Ничего другого ему в голову не пришло из-за нервов, видимо. Когда понял, что ляпнул, покраснел. А девушка рассмеялась и смягчилась. Про парня сказала, чтобы отшить с ходу. В итоге живут второй год вместе. Вот так вот. © alexsanya737 / Pikabu
- Однажды я шел домой с ярмарки с очень странной игрушкой в виде гориллы в руках. Я остановил проходящую мимо девушку и сказал ей, что выиграл этот приз для самой красивой девушки, которую видел. Я подарил ей гориллу и сказал свой номер телефона. Девушка, конечно, была в шоке. Через 2 дня она позвонила, и вскоре мы начали встречаться. © juicethebrick / Reddit
- У нас с женой прошло 10 лет с момента знакомства. Люблю супругу, воспитываем 2 детей. Хочу поделиться историей знакомства. В то время по всему городу стояли торговые киоски. Решил купить что-то в одном из них, и тут мне бабушка дает на сдачу существенно больше денег, не помню точные цифры, ну, допустим, как с 5 000 вместо 500. Указываю на ошибку, получаю поток благодарности и правильную сдачу, ухожу. Проходит примерно месяц, иду в следующий раз в тот же киоск. Протягиваю деньги, та бабушка хватает меня за руку и кричит «Вот он!» Я аж присел на месте. Выходит она из ларька и за руку выводит девушку неземной красоты, знакомит. Как позже выяснилось, внучке достойного мужа искала. 2 недели заставляла внучку вместе с собой в засаде сидеть в киоске. © G***oYaguara / Pikabu
- Недавно я был на свадьбе у одной пары, которая встретилась на американских горках. Они попали в список добровольцев, чтобы первыми прокатиться на новых аттракционах. Их же фото использовали для рекламы. Они не были знакомы, но случайно сели рядом. Когда рекламные фото появились в Facebook, они нашли друг друга в комментариях, начали болтать, сходили на свидание и вот теперь играют свадьбу. © Arqueete / Reddit
- Женились по расчету и этого не скрывали: мне пора было ребенка заводить (27 лет, на дворе начало 90-х), ему срочно нужно было жениться. Работает в оборонке, и начальство прозрачно намекнуло, что холостым — командировки, женатым — повышение. Познакомились по объявлению в газете. На первом свидании говорили о жизни, на втором — о планах, на третьем — о привычках и детстве. На четвертом свидании (на все про все неделя) пошли в ЗАГС. Слегка шокировали родителей. Я через год родила, у него пошла вверх карьера. Первые лет 10 общались по-дружески, потом как-то притерлись и начали узнавать друг в друге мужчину и женщину. Дети весьма этому способствовали. Почти в 50 лет съездили в первый настоящий отпуск только вдвоем. Да, поздновато, но до этого у нас не было ни скандалов, ни измен, ни ссор. Спокойная жизнь, сосредоточенная на его работе и наших детях. Будь шанс все переиграть, ничего бы не исправила. © «Подслушано» / Vk
- Когда была подростком, познакомилась с парнем. Жил он за городом, встречались мы редко, так как родители не разрешали так далеко ездить одним. Общались в интернете, иногда созванивались. Потом общение сошло на нет, «официального» расставания не было. Спустя 4 года от скуки написала ему, мол, давай уже расстанемся по-хорошему. Посмеялись, вспомнили, решили встретиться. Уже 6 лет вместе после той встречи и 10, если считать эту 4-летнюю паузу. © KostaGrass / Reddit
- Во 2-м классе перед Новым годом я заболела ветрянкой и вышла с больничного дня за 2 до утренника. Я очень любила читать стихи, но, так как выздоровела я слишком поздно, стихов мне не досталось. Я очень переживала по этому поводу, и мама написала мне стих сама, я его выучила и решила, что обязательно расскажу Дедушке Морозу. Но мне так и не дали слово, утренник закончился, все разошлись по классам, а я стою в актовом зале под елкой и рыдаю. Заходит завуч, видит меня, рыдающую, выясняет, в чем дело, пинками выгоняет из гримерки Деда Мороза (которого, само собой, играл старшеклассник), заставляет его выслушать мой стишок и сфотографироваться со мной. На 2-м курсе университета я начала встречаться с парнем, который тоже некогда окончил нашу школу. И вот сидим мы, смотрим фотографии, он показывает фотку, где я стою, зареванная, в карнавальном костюме рядом с Дедом Морозом, и говорит: «Так это же я». В общем, я уже 6 лет замужем за своим личным Дедом Морозом. © IamLie / Pikabu
- Я встретила своего парня в больнице. Но эта история совсем не похожа на романтический фильм, где доктор лечит пациента и влюбляется в него. У него была сломана рука, а у меня было жутчайшее отравление. А познакомились мы, потому что меня вырвало на его ботинки. © deleted / Reddit
- У нас с моей девушкой сегодня годовщина. Мы учились в одном университете. Однажды, когда я приехал в студгородок в начале учебного года, я заметил ее в большом окне на 1-м этаже здания. Она корчила мне рожицы. Не милые, заигрывающие, а такие, которые обычно дети корчат друг другу. В конечном итоге это превратилось в соревнование, кто сможет состроить более уродливую рожицу. © slzerowthree / Reddit
- Несколько лет назад работала в одном проекте. И все классно, но туалет был либо чистый, но закрытый на ключ, до ключа идти метров 150 и потом назад его относить, либо ужасно грязный, но открытый. И однажды мужчина, который за мной ухаживал, подарил мне свой ключ от этого чистого туалета. Тогда я и поняла всю серьезность его намерений и глубину чувств. Какие там на фиг «брильянты». Вот ключ от туалета — это да. © rusvod17 / Pikabu
- История знакомства моей сестры и ее парня. Стоит он в ТЦ и видит, как какая-то девушка резко наклоняется и с размаху ударяется о перила. Оказалось, она так хвост пыталась сделать. После этого она пятится и ударяется затылком о колонну. Он подбежал и приложил к ее голове стакан колы, прикрытый крышкой. Крышка падает — и кола уже стекает по волосам моей сестры! Он приглашает ее в кино в качестве извинения. Они идут, и вот сестра поскальзывается на пролитой коле, падает и ломает себе нос. © «Подслушано» / Ideer
- С мужем своим познакомилась случайно. На 2-м курсе искала учителя по английскому и наткнулась на молоденького мальчика лет 22. Посмотрела его страницу, послушала, как он говорит, и решила, что можно попробовать. Написала, мы договорились, и вот 2 месяца я с ним успешно занималась, пока однажды во время урока не зашел в комнату его отец (вдовец, как выяснилось позже). Девочки, я влюбилась моментально. Он такой статный, выглядит молодо, седина нереально красивая, ухоженный — не мужчина, а мечта. Стала продумывать план знакомства, и так получилось, что на следующем занятии он сам решил со мной поговорить. Общались на английском, так как оказалось, что он тоже преподаватель, а позже пригласил на ужин с ним и с его сыном. Тот вечер был лучшим в моей жизни, мы общались так легко и непринужденно, что забыли о времени. Когда я собиралась уходить, он предложил подвезти меня, чтобы я не возвращалась поздно вечером одна. На следующий день он написал мне, что был рад, что я приехала, и предложил повторить, если я не против. Спустя некоторое время я вышла за него замуж, мы счастливы. © «Палата № 6» / Vk
- Это случилось с моими родителями. Под Новый год они пришли в один и тот же паб со своими друзьями. И мой папа решил поиграть в бильярд. Мама обратила внимание на отца, он ей понравился своей «золотой гривой». И подруга мамы начала подстрекать ее познакомиться с папой. Мама собрала все свое мужество в кулак, подошла к моему отцу, пытаясь завести разговор. Но он сказал ей только одно: «Уйди отсюда». И она ушла. Потом оказалось, что папа так сказал, потому что подумал, что все подстроил его друг, чтобы отвлечь его и выиграть партию в бильярд. Но мама не приняла отказ и в конце игры подошла знакомиться снова. И тогда это сработало. Они были вместе более 20 лет, при этом первым, что он сказал ей, была фраза «Уйди отсюда». © gloombilloom / Reddit
- С парнем познакомились в больнице, в отделении челюстно-лицевой хирургии. Я после операции, с распухшими губами, а он со сломанной челюстью, из-за чего не мог разжать ее. Так и шевелили только губами, как лошади. © «Подслушано» / Ideer
- После развода с первой женой в душе оставались злость и обида не только на нее, но и на институт семьи в целом. Это было из разряда «семья не нужна в принципе, лучше жить для себя и в свое удовольствие». Появилось больше времени на друзей, съездил к родственникам, которых давно не видел, денег на себя стало заметно больше. Через какое-то время начал встречаться с девушками, но ни с одной больше месяца не общался. Спустя полтора года, когда я был в рейсе, мне позвонила мама. Она общалась с подругой, которая уехала жить в Калугу. Ну и есть у подруги на работе девушка, замечательная, как ангел, но одинокая. Так вот, не хочу ли я с ней пообщаться. «Сначала фотки», — заявил я. Удовлетворившись увиденным, я решил, что ничего не потеряю, если позвоню, да и рекомендация есть от надежного человека. Позвонил. Разговорились, стали общаться. 3 месяца звонил ей из каждого порта, стихи даже писал. Ближе к концу рейса состоялся диалог:
— Найди мне съемную квартиру в Калуге, после рейса приеду.
— Что, правда собрался ехать?
— Ну а чего тянуть? Не сложится, так хоть город посмотрю.
Когда приехал, все и завертелось, а через пару месяцев она переехала ко мне на Север жить. 5 лет уже вместе, а она не перестает удивляться, как в родном городе не могла найти мужа, а нашла за полстраны от него. © Kordat / Pikabu
- Никогда не забуду, как я познакомился со своей будущей женой. Я собирался сесть в маршрутку поздно вечером, когда меня огрели по голове увесистым футляром от скрипки. Вслед за футляром из салона на меня выпала Она. Оценив весь масштаб катастрофы, Она собрала разлетевшиеся по остановке ноты и посмотрела на меня огромными темно-синими глазами. И тогда я понял, что влюбился. © «Подслушано» / Ideer
- Познакомилась с парнем в тиндере, решила согласиться на прогулку с ним, хотя с опасением отношусь к подобным приложениям. На всякий пожарный придумала несколько способов, как сбежать, но они мне не пригодились. Мы пошли в кафе, сидели, разговаривали, и тут он вспоминает о подарке. Я удивилась, потому что не думала, что будут какие-то подарки. А еще больший шок испытала, когда увидела, что это такое. В коробочке оказалось много таблеток с успокаивающим эффектом и пара пачек мятного чая. «Я просто по нашей переписке понял, что ты очень большой паникер, много нервничаешь и все близко к сердцу принимаешь, поэтому такая коробка для тебя точно лишней не будет», — объяснил парень. Может, и выглядело это странно, но я чуть не расплакалась от его внимательности к деталям. Наверное, поэтому мы позже и начали встречаться. © «Палата № 6» / Vk
- Каждый раз, когда заказываем с подружкой пиццу на дом, в комментарии к заказу пишем просьбу о том, чтобы прислали самого красивого курьера. По-разному бывает: то смеются при доставке, то смотрят как-то настороженно, то ведут себя как ни в чем не бывало. Но однажды парень-курьер сказал, что его прислали на это задание в конце рабочего дня, чтобы порадовать клиентов, и вообще-то он не против нам составить компанию. А парень-то действительно красивый. В общем, кино с пиццей смотрели на этот раз втроем, было весело. У подруги с этим парнем сейчас вроде что-то наклевывается. © «Палата № 6» / Vk
- Мы познакомились в чате, не предназначенном для знакомств. Она написала сообщение, что-то вроде этого: «Все мужчины пустоголовые неудачники». И я решил написать ей ответ нечто подобное: «Вероятно, вам просто не везет с мужчинами». Оказалось, что она жила почти в 1 000 км от меня, поэтому мы просто стали друзьями по переписке, никаких романтических отношений. У нас были другие отношения на тот момент, а у нее уже был ребенок. Это продолжалось около 3 лет — мы просто разговаривали как друзья почти каждый день.
Потом мы оба расстались со своими вторыми половинками, а она осталась с ребенком на руках. Я поддерживал ее, помогал пережить недавний разрыв с ее мужчиной. И как-то раз я сказал в шутку: «Почему бы тебе не приехать?» А она взяла и приехала. Нашла няню на выходные и проехала 12 часов, чтобы увидеться. Те выходные были потрясающими. И я приехал к ней в следующем месяце. После того как мы познакомились с семьями друг друга, речь зашла об идее «нас». Мы обсудили, что мы ожидаем от отношений, брака и т. д. Начали встречаться, а через 3 месяца я сделал ей предложение. И она сказала «да». Мы хорошо знали друг друга, поэтому не было смысла просто встречаться.
Она переехала ко мне. И мы поженились почти через 4 года, после того как случайно встретились в интернете. Мы женаты 2 года, у нас есть ребенок, и мы почти завершили процесс усыновления, так что скоро я смогу объявить ее дочку своей. © 212Funny / Reddit
- Мама всегда описывала знакомство с папой как что-то такое особенно романтичное, судьбоносное. Но никогда никакой конкретики от нее добиться было нельзя, всегда ответы в стиле «увидела, влюбилась, ну и как-то познакомились». Решила спросить у папы. Его версия: «Еду с учебы в электричке, ем бутерброд с колбасой. Смотрю, девка молодая, студентка по виду, на меня глядит глазами голодными. Сначала возгордился, типа вот какой я красавчик, а потом понял, что это она на бутер так смотрит, а не на меня. Ну и предложил ей половину, она его за 2 укуса съела. Жалко стало, пригласил в гости на борщ, а она и согласилась. Ну и куда ее, дуру доверчивую, после такого отпускать? Накормил борщом и решил присмотреть. Вот присматриваю». © «Палата № 6» / Vk
- Я познакомился со своей женой во время братской вечеринки в университете. Вечеринка проходила в грязном сыром подвале, а одет я был в розовый комбинезон с прикрепленными к нему ногами. Это было 9 лет назад. © cfbonly / Reddit
А как вы познакомились со своей второй половинкой?