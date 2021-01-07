20+ человек рассказали, как нелепая случайность стала началом крепких отношений

Есть такие истории знакомства, по которым хочется слагать песни, писать стихи и снимать оскароносные фильмы. В таких воспоминаниях из прошлого столько романтики, что слезы наворачиваются на глаза даже у самых циничных слушателей. Но наша сегодняшняя подборка точно не про это. Скорее, наоборот, ее можно назвать полной противоположностью пьесы о Ромео и Джульетте.