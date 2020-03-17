20+ историй о том, как из-за нелепых причин может рухнуть крепкая дружба
«Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг», — пели многие из нас в детстве и искренне верили, что с настоящим лучшим другом все нипочем. Жаль только, одной веры мало, для того чтобы выдержать все испытания. Ведь порой даже какая-то ерунда способна разлучить вчерашних товарищей навсегда.
Нам в AdMe.ru захотелось узнать, какие преграды могут оказаться непреодолимыми для лучших друзей, и мы углубились в чтение тредов. Некоторые истории оказались банальными до слез и знакомыми каждому, в других же кипели поистине шекспировские страсти. Судите сами.
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Дружили со старших классов. Обе вышли замуж, у обеих сыновья. Все прекрасно. И вот у меня заболела кошка. В первый же день мне ее лечение обошлось в круглую сумму. Подруга, как это узнала, сказала, что, мол, она на ребенка меньше в месяц тратит, и что при моих финансовых трудностях это непозволительная роскошь, и что больных кошек следует усыплять. Как человек, всю жизнь живущий с животными, я этого не потерпела. © Лида Сурнина / Яндекс.Кью
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Рассказала лучшей подруге, что ее муж приставал ко мне. Они поругались, но потом помирились. А вот со мной она прекратила общение. Прошло много лет, а я все думаю: неужели я поступила неправильно? Неужели мне следовало промолчать? А недавно они развелись. © Подслушано / VK
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Я похудела, сбросила почти 40 кг, и мою подругу как подменили. Я всегда принимала ее такой, какая она есть. Мне было все равно, 42-й или 58-й у нее размер, если она счастлива. Я думала, что она тоже. А она восприняла это все как упрек в свой адрес, мол, я смогла похудеть, а она нет. Она смеялась над моей одеждой и постоянно пыталась накормить пирожными. Так продолжалось до тех пор, пока я не поняла, что она не смогла полюбить меня стройную. Поэтому, когда меня спрашивают, сколько килограммов я потеряла, я отвечаю: «120», прибавляя вес моей подруги. © Katherine Waff Morris / Quora
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3 месяца назад я совершила ошибку, отправившись в путешествие с моей лучшей подругой. Это была полная катастрофа. Она спланировала поездку так, как ей захотелось, а на мои желания наплевала. 10 дней, которые мне показались вечностью, она вела себя как последняя эгоистка. По пути остановились у моих друзей, и там она дошла до того, что отравила хозяевам пребывание в собственном доме. Наш визит разрушил мою 15-летнюю дружбу с ними. После возвращения я почувствовала облегчение только тогда, когда проводила мою теперь уже бывшую подругу на ее рейс. © Barbara Berney / Quora
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Была у меня подруга, дружили долго. И как-то шутя решили, что подарим друг другу телефоны на день рождения (разница в 2 месяца). Вот наступает ее ДР, дарю ей айфон. Она радуется, обещает аналогичный подарок. Проходит месяц, мой муж попадает в ДТП, а позже — в реанимацию. Все деньги ушли на лечение, и тут я теряю телефон. Приближается мой праздник. Подруга звонит и говорит, что у нее денег на айфон нет. Говорю: окей, купи любой. Она обвинила меня в алчности. © Подслушано / VK
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Мы с подругой были с детсада не разлей вода, но очень разные. Это не мешало нашей дружбе. А развело нас.... вегетарианство. Я терпеливый человек, но устала каждый раз по несколько часов слушать от нее о том, как гниет внутри меня мясо. © Подслушано
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Мне нужно было приехать в столицу республики по срочным делам вместе с отцом. Мой лучший друг сказал, что, конечно же, пустит нас переночевать в свою квартиру, в которой жил один. Мы приехали, а друг пропал. На звонки не отвечал. Нам в срочном порядке пришлось искать, где переночевать. Окей, я обиду проглотил, общались дальше, но уже не так, как раньше. Ну а потом он не пригласил меня на свадьбу. В общем, нет больше у меня лучшего друга. © Igor Pimenov / Яндекс.Кью
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Дружили с самого рождения до 9-го класса, пока он не начал встречаться с девушкой. Она не просто запрещала ему общаться с друзьями, она практически терроризировала его. Он отказался от всех, кто был рядом, ради нее. Они расстались года через 4, а друзей уже не вернуть. © Мария Щербакова / Яндекс. Кью
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Моя подруга обвинила меня в краже. Она дала мне свою сумку, пока была в туалете, а потом мы пошли по магазинам и она обнаружила, что кошелек пропал. Вечером подружка пришла ко мне домой и сказала, что она уверена, что это я стащила ее вещи. © Ertina Sefedini / Quora
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Написал рассказ. Бывший друг прочитал его в книге, узнал себя и обиделся. Дружили с 6-го класса школы, потом в юности, потом во взрослой жизни, лет 30. Общались, помогали друг другу, в том числе и деньгами, дружили семьями. А тут все закончилось. © Михаил Лифшиц / Яндекс.Кью
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С лучшей подругой поехали на соревнования, нам по 15 лет. Родители дали с собой денег. Из-за материальных затруднений в семье ей намного меньше, чем мне. Одной из целей нашей поездки был шопинг в брендовом магазине. И я приобрела себе вещицу, отдав почти все свои денюжки, а подруга себе купить ничего не смогла. Отыгралась она на мне в предпоследний день. Нас кормили, но перекус мы организовывали сами, и я попросила у нее в долг, а она отказала, сказав: «Нет, ты купила футболку, теперь пожинай плоды своих трат». © Katya Filli / Яндекс. Кью
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Хотел отметить свой день рождения в тихом семейном кругу, с женой и маленькими детьми. Но вечером в дверь позвонил друг, который приехал из соседнего города без приглашения и предупреждения. Я ему вежливо объяснил, что его появление будет неуместно (жена с ним едва знакома). Теперь друг со мной не разговаривает, считает, что я его предал. © Подслушано / VK
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Друг отменял планы в последнюю минуту. Последней каплей стал случай, когда я добирался до него в течение полутора часов, а потом получил сообщение о том, что встреча не состоится, которое он написал мне после того, как я уже выехал. А не вышло ничего из-за какой-то проблемы, которая произошла у него еще ночью. © OrpheeMar / Reddit
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Подруга «забывала» кошелек дома почти каждый раз, когда мы выходили куда-то, хотя денег у нее больше моего. Разговаривали мы только о ее проблемах. Если я спрашивала о чем-то своем, она меня игнорировала. А еще ей было наплевать, если она знала, что у парня есть девушка. Я просто не могла найти причину, чтобы оставаться с ней близкой подругой: сегодня она проделывает это с другими, а завтра уведет парня у меня? © paigenotcasey / Reddit
«Если дружба закончилась, значит, ее и не было», — считал Марк Твен. Согласны ли вы с писателем? Есть ли у вас своя грустная история о том, как «друг оказался вдруг...»?
Фото на превью Лида Сурнина / Яндекс.Кью