20+ историй о том, как из-за нелепых причин может рухнуть крепкая дружба

Дружили со старших классов. Обе вышли замуж, у обеих сыновья. Все прекрасно. И вот у меня заболела кошка. В первый же день мне ее лечение обошлось в круглую сумму. Подруга, как это узнала, сказала, что, мол, она на ребенка меньше в месяц тратит, и что при моих финансовых трудностях это непозволительная роскошь, и что больных кошек следует усыплять. Как человек, всю жизнь живущий с животными, я этого не потерпела. © Лида Сурнина / Яндекс.Кью

Рассказала лучшей подруге, что ее муж приставал ко мне. Они поругались, но потом помирились. А вот со мной она прекратила общение. Прошло много лет, а я все думаю: неужели я поступила неправильно? Неужели мне следовало промолчать? А недавно они развелись. © Подслушано / VK