20 человек рассказали, как искали работу, и по их историям можно снимать остросюжетный сериал
Миллениалы — люди, рожденные с начала 1980-х до начала 2000-х, — чаще меняют работу, чем старшее поколение. Так, при опросе более 60 % миллениалов заявили, что планируют устроиться на другую должность через 2–3 года, а 25 % сказали, что сделают это в ближайшие 12 месяцев. Так что собеседования современный человек проходит едва ли не каждые несколько лет, и наверняка у многих есть задорные байки на эту тему.
Мы в AdMe.ru разузнали, какие собеседования люди ни за что не смогут забыть, и вот 20 самых запоминающихся историй.
- Пришла на собеседование на отличную должность, смотрю, а одна из соискательниц — это девушка моего бывшего парня, которая нагло увела его у меня. Выяснилось, что она моя прямая конкурентка и ее резюме впечатлило начальство куда больше моего. На что я, не стыдясь, открыла ее страницу в соцсети, где у нее ненастоящее имя, и показала все дебильные записи и статусы, фотографии и ее оскорбительные сообщения мне, полные элементарных ошибок. В итоге меня взяли, а ей с позором отказали. Это было лучшее, что случилось со мной в этом году! © «Подслушано» / Ideer
- У меня были докторская степень и требуемый опыт, и мне казалось, что собеседование идет отлично. В конце я спросил, во сколько начинается рабочий день. В итоге меня не взяли на работу, интервьюеры объяснили это так: «Он не готов много работать, иначе зачем спросил, во сколько приходить утром». © Shane Martin / Quora
- Вышел из дома в белых брюках летом, меня окатила водой из лужи машина. Пошел переодеваться, понял, что опаздываю, позвонил и предупредил. Вызвал такси, вышел из дома во второй раз — прямо в таксиста запарковался другой таксист. Они начали переругиваться и махать руками. Позвонил и предупредил, что опаздываю. На том конце попросили фотку аварии таксистов. Отправил. Мне ответили, что учредитель верит в карму и мне же будет лучше, если меня не возьмут. Я постоял, посмотрел на перепалку. Мой таксист проиграл, я пожал плечами и пошел домой. Явно был не мой день. © Tannhauser9 / Pikabu
- Устраивалась как-то личным помощником к гендиру крупной строительной компании в Москве. После собеседования с эйчаром иду к главному. «Здрасьте» — «здрасьте», смотрит резюме, дальше диалог:
— Лена, да?.. Угу... Опыт есть, английский... А по знаку зодиака кто?
— Лев.
— Сработаемся, иди оформляться.
— Спасибо. © YelenaG / Pikabu
- В конце разговора я спросил интервьюера: «Почему вы пригласили меня на это собеседование?» (Это помогает узнать, в чем мои сильные и слабые стороны). А он ответил, что его заставил начальник позвать хотя бы 3 человек для вида, потому что у него уже есть кандидат, которому обещана эта должность. © b778av / Reddit
- Пришла на собеседование, мне и еще 2 кандидаткам дали тест на 3 страницах формата А4. Вопросы банальные в стиле «кем будете через пять лет», «какие ваши положительные черты». Вакансия не особо шикарная, компания не «Гугл», а на улице отличная погода. Подошла к ожидающему менеджеру и спросила: «Давайте я не буду отвечать на ваш тест, а просто пообещаю хорошо работать?» Он поржал и кивнул. Две другие кандидатки сидели с лицами типа «а что, так можно было?». Я сама обалдела, если честно. Завтра выхожу. © «Подслушано» / Ideer
- Однажды на собеседовании меня спросили, правда ли, что я чертов трудоголик. Я ответил: «Да, я чертов трудяга!» Мне отказали, потому что я выругался на собеседовании. Но ведь я просто повторил за интервьюером. © Maximillian Hill / Quora
- Пришла на собеседование, а там какое-то промышленное здание, страшное и обшарпанное. На первом этаже было еще хуже: стены в трещинах, с потолка что-то капало. Везде валялись коробки и ящики сломанные. Но за углом обнаружилась огромная металлическая дверь с золотой табличкой. На звонок мне открыл охранник. Внутри все было шикарно. Кожаная мебель и стеклянные столики, картины на стенах, карты мира. И весь офис сиял чистотой. Просто оказалось, что компания совсем недавно арендовала офис в этом здании. И потихоньку директор привел все в порядок. © Julia1982 / Pikabu
- Однажды меня пригласили на собеседование, и один из вопросов был: «Знаком ли вам Такой-то Такойтович?» Отвечаю, что да, знаком, это мой бывший муж. И что вы думаете? Меня не взяли, потому что этот кадр, оказывается, успел там поработать и уже всех достал, а мои заверения, что на то он и бывший, никого не убедили. © hwisa / Pikabu
- Ходил сейчас на собеседование в бильярдный клуб, прошло очень странно. Сначала — анкетирование, а потом — партия в русский и американский бильярд с начальником. После игры он мне пожал руку и сказал: «Хорошая игра, но людей с тату не беру принципиально». © hxmebxy / Twitter
- Менеджер по найму предупредил: «Работа в принципе отличная, но бывают дни, когда вам захочется рвать на себе волосы». Он был лысым, поэтому я пошутил: «Видимо, это уже и произошло с вами?» У него было отличное чувство юмора, он рассмеялся, и меня приняли. Правда, я уволился через 3 месяца, потому что мне действительно хотелось вырвать себе волосы. © MrStickySpaz / Reddit
- Я однажды проходила собеседование в здании прямо напротив дома. Cо мной общался шеф моего непосредственного начальника. Отлично поговорили, чувствую, что все супер, и к концу беседы прискакал мой непосредственный босс. За пару минут выяснил, что я живу в доме напротив, и сказал, что ни за что не возьмет меня, так как бесить его буду постоянно: он-то, видите ли, в Люберцах живет и каждый день по 1,5 часа ездит на работу. Так я лишилась работы мечты. © 5.kopeek / Pikabu
- Пришел на собеседование, меня сразу позвали посмотреть сам процесс. Мол, посмотришь, как проходит презентация товара. Развесив уши, согласился. В итоге увезли меня очень далеко от города, высадили. Открыли багажник и пошли по домам продавать ножи, вилки... Так стыдно мне еще никогда не было. Свалил через 5 минут и очень долго добирался до дома. © «Подслушано» / Ideer
- На самом деле рекрутер уже одобрил мою кандидатуру, а потом сообщил, что сотрудник, которого увольняют за некомпетентность, обучит меня всему. Я удивилась: как же некомпетентный работник сможет меня научить? Тогда рекрутер, недолго думая, отклонил предложение, и меня не взяли. © Jennifer Finger / Quora
- У меня было собеседование, а автобус задержался на 35 минут. Поэтому мне пришлось переодеться прямо там: я натянула юбку поверх шорт и надела туфли. Все в автобусе видели это. Особенно одна женщина смотрела с таким осуждением, что я не выдержала и наорала на нее. И вот я наконец добежала до офиса, и там выяснилось, что менеджер по найму опаздывает из-за задержки транспорта. Я уже было расслабилась, но тут входит она. Угадайте, кто? Да, та самая женщина из автобуса. © thisismyjam / Reddit
- Меня наконец пригласили на работу мечты. Прихорошившись, захожу в кабинет на собеседование и, дабы показать уверенность в своих действиях, беру конфетку из вазочки, стоящей на столе. На свое удивление и на удивление директора компании. Он смотрит на меня, а я — на него, не зная, что делать. Оказалось, что в вазочке были не конфетки, а декоративные камушки. © «Подслушано» / Ideer
Расскажите о своих собеседованиях, после которых вы неожиданно получили работу или вам отказали по какой-то нелепой причине.
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