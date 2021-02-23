20 человек рассказали, как искали работу, и по их историям можно снимать остросюжетный сериал

Миллениалы — люди, рожденные с начала 1980-х до начала 2000-х, — чаще меняют работу, чем старшее поколение. Так, при опросе более 60 % миллениалов заявили, что планируют устроиться на другую должность через 2–3 года, а 25 % сказали, что сделают это в ближайшие 12 месяцев. Так что собеседования современный человек проходит едва ли не каждые несколько лет, и наверняка у многих есть задорные байки на эту тему.