20+ человек, которые однажды вывели из себя окружающих своим внешним видом, но им ни капельки не стыдно

Работаю в детском центре. Однажды в мой выходной мне позвонили с работы и попросили срочно приехать в полицейский участок: один мой ребенок (из центра) за что-то был арестован. Я была не дома — делала покупки где-то в другой части города, — сразу же поспешила туда. Потратила 2 часа на дорогу. Забежала в участок, а какой-то тамошний сотрудник, взглянув на меня, вдруг фыркнул: мол, они ждали профессионала, а моя одежда выглядит неподобающе. Я осмотрела одежду и поняла, что на мне джинсы, худи и футболка с шуткой про физику частиц. Я была в возмущении и даже потом рассказала своей начальнице эту историю. Позже она купила такую же футболку своему мужу. © Sati Marie Frost / Quora

А у меня волосы были до попы в 18 лет. За лето немного выгорали и были золотистые, как мелированные. Так вот, однажды иду, распустила их, а сзади бабка с походкой утки шипит: «Ишь распустила, ведьма!» 30 лет прошло, а до сих пор помню. © Toma Bich / Facebook

Когда мне было 16 лет, моя тетя взяла меня и свою 7-летнюю дочь в Диснейленд. Я тогда экспериментировала с цветом волос и покрасила их в ярко-красный. Он нравился и мне, и маме, я все еще по нему скучаю. В тот вечер в Диснейленде тетя с дочкой зашли в туалет и попросили меня подождать их на скамейке. Добавлю еще, что на мне был относительно открытый топ, но ничего лишнего, конечно, видно не было. Как только я присела на скамейку, на меня тут же налетели две женщины и начали агрессивно отчитывать меня и за одежду, и за цвет волос... Признаться, тогда меня это сильно расстроило, ведь в 16 лет у многих подростков и так низкая самооценка. Этот случай не дал мне насладиться 2 оставшимися днями отдыха. © Alannah Comerford / Quora