20+ человек, которые однажды вывели из себя окружающих своим внешним видом, но им ни капельки не стыдно
Все мы давно выучили основы дресс-кода: в офис — костюм, в бассейн — купальник, на день рождения подруги — красное платье с блестками. Но время от времени все же сталкиваемся с определенной долей негатива: окружающим не нравится, как мы выглядим, а иногда до такой степени, что они не могут молчать.
Сегодня AdMe.ru вновь прошелся по просторам интернета и нашел немало пользователей, которые однажды вывели из себя окружающих, просто одевшись «не так».
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Носила обувь на 12-сантиметровых шпильках. Весь день пришлось много ходить. К вечеру ноги горели, как в кипятке. Лето, тепло — решила идти босиком. Иду по тротуару, навстречу две тетки. Начало-о-ось... И кем только я не оказалась, и чем только я не занималась. Я говорю: «Ноги очень устали», но им все равно. Поплевали в мою сторону и пошли дальше. © Елена Алекса / Facebook
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Знакомый лет 5 назад явился в налоговую как посетитель в велосипедках, потому что передвигался по городу на велике. Охранник его не пустил: «Такие тут не ходят». © Надежда / AdMe
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«У твоей блузки открыта спина. Зачем тебе такая одежда?», «У тебя видно пупок. Разве можно так носить сари?». За свою жизнь я оскорбила внешним видом достаточно чересчур заботливых и неравнодушных незнакомцев. И да, сари я буду носить так, как хочу. © Smita Mishra / Quora
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Я задела чувства соседей по хостелу тем, что надела платье с вырезом по бедру, но виноватой себя совсем не чувствовала. Я ведь не комментирую их выбор одежды — почему они должны комментировать мой? © Smita Mishra / Quora
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Я в 16 лет, получив первую стипендию, впервые самостоятельно покупала себе босоножки. Выбрала на танкетке 5 см, но тогда она мне казалась высокой! И, видимо, не только мне, потому что в магазине женщина (не продавец) сделала мне замечание, что в моем возрасте такой каблук неприличен. © Анна Лем / Facebook
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Мне первый раз лет в 12 какая-то тетка в автобусе заявила, что девочки такие расхристанные не ходят, а я бежала за автобусом в расстегнутом пальто и села рядом с ней. Я пересела, а она шипела: какая невоспитанная девочка. Но именно после этого случая я поняла, что взрослые бывают разные и дураков много. © Татьяна Лобанова / AdMe
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Мне классе в 3-м поставили двойку за то, что на голове хвостики были завязаны темно-бордовыми бантиками вместо коричневых или черных. © Турсуна Идрисова / Facebook
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С 8-го по 10-й класс завуч регулярно отправляла меня смывать брови. Всегда на физике. Вначале я пыталась доказывать, что не крашу брови. Потом перестала и «умывалась» по пол-урока. Физику в итоге я не знаю, а брови черные до сих пор. © Наталья Нерослова / Facebook
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Однажды мой инструктор по фитнесу начал слишком заботливо советовать мне надеть спортивные штаны, которые бы закрывали ногу вплоть до пяток. Выглядело это так, словно я своими короткими штанами как-то задела чувства прошлого тренера и тот попросил нынешнего поговорить со мной об этом. Может, это потому, что у меня ноги красивее и он просто завидует? © Smita Mishra / Quora
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Мне мамина подруга постоянно говорила не носить короткие шорты и платья, потому что ноги некрасивые. Сначала заговорщически шептала на ухо, потом, когда видела, что ее слова на меня не действовали, чуть не скандалила. Странная женщина. © Мятежный криптозоолог / AdMe
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Работаю в детском центре. Однажды в мой выходной мне позвонили с работы и попросили срочно приехать в полицейский участок: один мой ребенок (из центра) за что-то был арестован. Я была не дома — делала покупки где-то в другой части города, — сразу же поспешила туда. Потратила 2 часа на дорогу. Забежала в участок, а какой-то тамошний сотрудник, взглянув на меня, вдруг фыркнул: мол, они ждали профессионала, а моя одежда выглядит неподобающе. Я осмотрела одежду и поняла, что на мне джинсы, худи и футболка с шуткой про физику частиц. Я была в возмущении и даже потом рассказала своей начальнице эту историю. Позже она купила такую же футболку своему мужу. © Sati Marie Frost / Quora
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А у меня волосы были до попы в 18 лет. За лето немного выгорали и были золотистые, как мелированные. Так вот, однажды иду, распустила их, а сзади бабка с походкой утки шипит: «Ишь распустила, ведьма!» 30 лет прошло, а до сих пор помню. © Toma Bich / Facebook
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Когда мне было 16 лет, моя тетя взяла меня и свою 7-летнюю дочь в Диснейленд. Я тогда экспериментировала с цветом волос и покрасила их в ярко-красный. Он нравился и мне, и маме, я все еще по нему скучаю. В тот вечер в Диснейленде тетя с дочкой зашли в туалет и попросили меня подождать их на скамейке. Добавлю еще, что на мне был относительно открытый топ, но ничего лишнего, конечно, видно не было. Как только я присела на скамейку, на меня тут же налетели две женщины и начали агрессивно отчитывать меня и за одежду, и за цвет волос... Признаться, тогда меня это сильно расстроило, ведь в 16 лет у многих подростков и так низкая самооценка. Этот случай не дал мне насладиться 2 оставшимися днями отдыха. © Alannah Comerford / Quora
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Как-то зимой в школе не топили. Ручки в руках замерзали. Отправляла ребенка в лыжном костюме. Так учительница меня вызвала: мол, существуют правила школы и их нельзя нарушать. Должен ходить в костюме. Я вежливо уточнила, какая температура воздуха по правилам должна быть в классе? Она промолчала, и вопрос был исчерпан. © ГенераловаОксана / AdMe
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1986 год. СССР еще жив. Мы с будущим мужем зашли в магазин за докторской колбасой. И купили бы эту колбасу, но тетки-продавщицы наотрез отказались продавать ее 2 голодным студентам, потому что на мне были модные короткие чешские шорты, а на нем — обрезанные джинсы. © Лариса Костенко / Facebook
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Подружка заставила найти другой наряд на ее свадьбу вместо черного праздничного платья, которое я приготовила. Потому что плохая примета. И еще она вычитала, что розы на свадьбе тоже плохо. У них шипы. Опять плохая примета. Они развелись через 2 года. Вот думаю: что же она пропустила? © Ирочка Ирина / Facebook
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Устроилась на работу. После 2 недель работы финдиректор смотрит на меня и обвиняющим тоном говорит: «Вы в джинсах!» Я удивилась: мол, что такого. Одна сотрудница ходила в леопардовых лосинах, и ничего. Оказалось, что в фирме запрет на джинсы. Они хотели, чтобы сотрудники выглядели более презентабельно. © ГенераловаОксана / AdMe
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Пришла летом за каким-то документом в паспортный стол, на мне были брюки и топ. Сижу в очереди, вдруг соседка начинает рассказывать, что, когда она в молодости работала в школе, одна учительница пришла на педсовет в таком же виде, что и я, так ее не пустили. Мило улыбаюсь и говорю: «Боже, на какое ужасное время пришлась ваша молодость! Мне вас так жалко!» Она проблеяла что-то вроде: «И ничего не ужасное», но замолчала и сидела надутая. © Татьяна Лобанова / AdMe
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Переезжала в новую квартиру, таскали вещи. Одета была в старые рваные джинсы и футболку. Спускаюсь в лифте за очередной партией коробок. Заходит в лифт мужик и говорит: «Денег не хватает на новые штаны?» Я ответила: «Да вот купила квартиру огромную, все деньги туда вбухала. Долго выбирала, что лучше: большая и без штанов или поменьше, но со штанами. А вы какого мнения на этот счет?» Он замолк — стыдно стало, наверное. © Yelena Bonomanko / Facebook
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Был такой случай: с подругой (обе беременные) в бассейне отдыхаем на последних неделях. Подходит работник и говорит, что другие отдыхающие пожаловались на подругу из-за раздельного купальника. © Meiramgul Nurgaliyeva / Facebook
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В детстве у меня была тонкая кожа на веках. Из-за этого глаза казались подкрашенными голубыми тенями. Учителя через одного заставляли меня идти и умываться с мылом в школьный туалет. Доказывала, что это не краска, но умываться заставляли, пока сами не убеждались. © Tatiana Amkhir / Facebook
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Ладно одежда — у меня повеселее история. Стою на остановке, никого не трогаю. Думаю о своем, приятном, слегка улыбаюсь. И тут вдруг на меня начинает чуть ли не с кулаками бросаться некая мадам: отчего это я вылупилась на ее мужа и улыбаюсь ему. Я ей говорю: «Мадам, у меня косоглазие вообще-то, и смотрю я совсем в другую сторону. Да и близорукость к тому же. Поэтому столь мелкий предмет, как ваш мужчинка, вообще не могу рассмотреть». В общем, обиделись они оба сильно и уже начали решать, что сначала делать: мне тумаков надавать или между собой разобраться. Вовремя подошедший автобус решил проблему. © Виктория Сергеева-Филиппова / Facebook
А вам случалось попадать в похожую ситуацию?