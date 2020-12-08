20+ человек рассказали, как беспощадно коверкают их имена и фамилии

Работала в школе. Мой первоклашка забрел в другой класс после перемены. На вопрос, из какого он класса (А, Б, В), ответить не смог. Зато помнил мое имя — Вигира Вигировна. Эльвира Григорьевна меня зовут. © Elvira Lyubchenko / Facebook

Моя девичья фамилия — Заликанова. Ох и натерпелась: и Валиханова, и Запеканова, и Великанова называли. В 3-м классе домой прихожу и рыдаю: надоело, говорю, обзываются, выйду замуж за корейца с короткой фамилией, Ким или Ли. Вышла замуж, и теперь я Рау. Мечты сбываются. © Irina Rau / Facebook

Специально сменила четырехсложную славянскую девичью фамилию на нынешнюю. Думала, людям проще будет. И тут началось: Баск, Басф, Босс, Басё. За Басё спасибо, конечно, всегда мечтала в Японию съездить. © Ирина Басс / Facebook

У меня обыкновенная фамилия — Галушка. А в одной расчудесной службе доставки глуховатая тетя написала Заглушка. © Anastasiia Halushka / Facebook

Мы с мужем живем в Канаде. Мужа зовут Евгений, а по документам — Yevgeniy. Никогда не забуду, как по телефону после долгой паузы и горестного вдоха попросили Евгуджиная. Elena Ksenofontova / Facebook