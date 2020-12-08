20+ человек рассказали, как беспощадно коверкают их имена и фамилии
Мы с вами все такие разные. А наши имена — это настоящее произведение искусства. В мире почти каждый день появляется новое особенное имя, которое родители придумывают для своего любимого ребенка.
Подписчики AdMe.ru поделились своими историями о том, как коверкают их имена и фамилии. Эта не просто подборка, а настоящий крик души людей, уставших слышать прозвища в свой адрес.
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Меня зовут Наумова Татьяна Михайловна. Так записал ученик 4-го класса: Иомумуновна Татьяна Михайловна. © Татьяна Наумова / Facebook
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На конгрессе врачей в Пекине меня представили вообще умопомрачительно: Липила Полила. Кого я слепила и чем полила — до сих пор загадка... © Полина Липина / Facebook
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В Италии в очереди к врачу медсестра долго не могла сложить первые слоги моей фамилии. В итоге произнесла «Чехословакия». © Ольга Шелковникова / Facebook
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Моя фамилия — Деликатная, работаю парикмахером. Клиенты, когда звонят и записываются, называют меня как угодно, но только не Деликатная: Элегантная, Миловидная, Невинная, Бесфамильная, Интеллигентная... Список можно еще долго продолжать, уже все и не вспомнишь. © Юлия Деликатная / Facebook
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Работала в школе. Мой первоклашка забрел в другой класс после перемены. На вопрос, из какого он класса (А, Б, В), ответить не смог. Зато помнил мое имя — Вигира Вигировна. Эльвира Григорьевна меня зовут. © Elvira Lyubchenko / Facebook
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Моя девичья фамилия — Заликанова. Ох и натерпелась: и Валиханова, и Запеканова, и Великанова называли. В 3-м классе домой прихожу и рыдаю: надоело, говорю, обзываются, выйду замуж за корейца с короткой фамилией, Ким или Ли. Вышла замуж, и теперь я Рау. Мечты сбываются. © Irina Rau / Facebook
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Специально сменила четырехсложную славянскую девичью фамилию на нынешнюю. Думала, людям проще будет. И тут началось: Баск, Басф, Босс, Басё. За Басё спасибо, конечно, всегда мечтала в Японию съездить. © Ирина Басс / Facebook
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У меня обыкновенная фамилия — Галушка. А в одной расчудесной службе доставки глуховатая тетя написала Заглушка. © Anastasiia Halushka / Facebook
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Мы с мужем живем в Канаде. Мужа зовут Евгений, а по документам — Yevgeniy. Никогда не забуду, как по телефону после долгой паузы и горестного вдоха попросили Евгуджиная. Elena Ksenofontova / Facebook
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Я живу в Литве, и мое имя — Тамара. Лежала в больнице с девочкой, и она постоянно переспрашивала, как меня зовут, но повторить не решалась. Я уже смирилась, что я для нее просто Эй, как она набралась смелости и на всю палату как закричит: «ГАРЛАНДА!» Tamara Kulik / Facebook
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Меня зовут Юлия Щербина. Я живу в России, но у меня латвийский паспорт, где написано Julija Scerbina. На границе в России: «Жулижа Скербина!» Я даже не поняла сначала, что это ко мне обратились. Они читают латышские буквы по-английски. © Юлия Щербина / Facebook
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Моя фамилия из 6 букв: Тыдень. Но ни разу, ни разу, Карл, никто с первого раза не написал ее правильно: Тындель, Стыдень, Дидинь, Тудень... © Tatiana Tyden / Facebook
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У нас были соседи по фамилии Секрет. Вот им тяжко было объяснять, что это фамилия такая, а секретов от интересующихся их фамилией у них нет. © Алла Юрьевна / Facebook
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Однажды заказывала товар со Швейцарии. Пришел. На наклейке с моим адресом читаю: Nadezad и фамилия... Ндааа, Надезадом я еще до этого никогда не была. © Надежда Румянцева / Facebook
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Вся жизнь с рождения — сплошной анекдот, если вспомнить, как и кто мою фамилию коверкает. Добрыйдень и Добрыйвечер — вообще не удивительно, иногда слышала про себя «девочка с фамилией Привет». А если впервые где-нибудь появляюсь — люди думают, что я здороваюсь, и переспрашивают фамилию по 3 раза. Теперь я всегда, произнося свою фамилию, говорю: Деньдобрый — с большой буквы и слитно, так как раздельно — это «здрасте». © Деньдобрый Екатерина / Facebook
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Я Ирина Прановна (папу зовут Пранас), живу в Литве. Работала в одной компании, часто звонила в Россию. Обычно я называла только имя, но один клиент настоял на отчестве, я представилась. Через несколько дней смотрю, мой секретарь от смеха лопает. Оказалось, позвонил вышеупомянутый клиент и попросил к телефону Ирину Таракановну. © Ирина Буткявичене Эльзбутайте / Facebook
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В одной стране не знают имя Катерина, поэтому моей знакомой было трудно выговаривать мое имя. И она всегда говорила: «Картина, приходи ко мне обедать». Мне нравилось. © Katia Jarad / Facebook
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А моя девичья фамилия — Долотказина. Была пионерском лагере, и приехала ко мне мама, я жду ее в отряде. Приходит посыльный и говорит: «Долотко Зина, 5-й отряд, мама приехала». Я сижу, не обращаю внимания. Он ушел, через 15 минут приходит и говорит: «Найдите Зину, где она?» Пионервожатая потом уже догадалась. © Лия Гафиятулина / Facebook
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Я Мария Горюнов. В спортзале написали на карточке: Мира Говнов. © Maria Gorunov / Facebook
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Я вообще-то Екатерина Чалынина. По-латышски (и в паспорте, соответственно) я Jekaterīna Čaliņina. Из-за этого, живя за границей, мучаюсь неимоверно. Привыкла уже, что я Джекатерина Калинина. Насчет имени еще трепыхаюсь, представляюсь Катериной (благо на Кипре это обычное имя), а на фамилию забила и так всем и говорю, что я Калинина через «си». А в юные годы, конечно, была Чалыгиной, Шалыниной, Челыниной, Челыгиной, Челыпиной, Чалининой и т. п. © Jekaterina Čalinina / Facebook
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Я Церетели Марианна Автандиловна. Еще никто ни разу за мои 29 лет не написал / не произнес мои Ф.И.О. правильно с первого раза. Самое удивительное было, когда вместо Марианны меня назвали Адрианой. Обосновали тем, что мое имя «бразильско-сериальное просто». А когда по телефону спрашивают не Марианну, а Марину, говорю, что Марин здесь нет, и кладу трубку. Надоело всем подряд объяснять, что зовут меня не Марина и что Марина и Марианна — два разных имени. © Марианна Завгородняя-Церетели / Facebook
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Девичья фамилия — Маталасова. Всегда приходилось говорить по слогам, но все равно иногда перевирали: и «е», и «о» вместо разных «а» писали, укорачивали («-ова» отрезали), иногда просто в недоумении восклицали: «Как?!» Но самый смешной случай был, когда я пришла в новую школу. На 1-м этаже висели списки классов со всеми фамилиями, моя будущая подруга, изучив его, подошла ко мне с вопросом: «Это ты Месопотамова?» © Екатерина Харламова / Facebook
А как часто вашу фамилию называют неправильно? Расскажите о наболевшем в комментариях.