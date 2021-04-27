20 человек рассказали, что в их стране можно встретить на каждом шагу, но больше нигде в мире
В мире более 200 стран, и у жителей каждой из них есть свои традиции, обычаи, да и просто бытовые привычки, которые отличают их от других народов. И всегда любопытно обнаруживать эти различия и узнавать, какие обыденные для нас вещи приводят в ступор обитателей остальных стран.
Мы в AdMe.ru на одном дыхании прочитали тред, в котором люди рассказывают о том, что совершенно нормально у них на родине, но может ошарашить иностранцев, и решили показать вам самые занятные.
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В Судане на всех улицах есть «чайные дамы». Это дословный перевод; я думаю, уместно их назвать продавщицами чая. Куда бы вы ни пошли, куда бы ни свернули, рядом всегда окажется женщина, продающая чай и другие горячие напитки. © tinysnark / Reddit
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В Китае во многих туалетах нет туалетной бумаги, чтобы люди ее не крали. Так что надо иметь свой собственный рулон на всякий случай. © _day-z / Reddit
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В Венесуэле мы кричим, когда разрезаем праздничный торт. Причем это должен быть страшный, леденящий кровь крик. Люди будут смеяться над вами, если получилось недостаточно громко или страшно. Кроме того, наша песня на день рождения длится целых 2 минуты. © Sadlycoris / Reddit
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В Дании есть очень старый обычай, который мы продолжаем проводить. Если человек не вступил в брак до 25 лет, его привязывают к столбу и засыпают корицей. Часто можно увидеть большие оранжевые пятна на земле у фонарей. © Trowaway_29 / Reddit
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В Италии мужчины целуют друг друга в щеку при встрече. Здесь это довольно распространено, но, когда я сделал так в Америке, это вызвало некоторые вопросы у людей. © ImmondoVianello / Reddit
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Во Франции ритуал поцелуев при встрече зависит от того, в какой части страны вы живете. Отличается и количество поцелуев, и то, с какой щеки они начинаются. Очень неловко, когда вы встречаетесь с кем-то и делаете это по-разному. © forestotterqueen / Reddit
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Я узнал, что чистить зубы в общественном туалете странно, если ты не в Бразилии. © sormatador / Reddit
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Мы носим сандалии с носками. Как вы уже догадались, я из Чехии. © Spirit_Ghoststar / Reddit
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В Германии принято бросать фарфор, керамику и другие бьющиеся вещи перед невестой за день или 2 до свадьбы. Говорят, что осколки приносят удачу. Так что разбить можно все, кроме зеркала, потому что это сулит 7 лет неудач. © TheBassMeister / Reddit
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В Нидерландах, когда вы идете на день рождения, вам нужно поздравить не только самого именинника, но и всех присутствующих на вечеринке с днем рождения этого человека. На это может потребоваться время. © Jealous-Proof5505 / Reddit
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Мой друг индус сказал мне, что нельзя стричь ногти в доме, только на улице. Так что мне пришлось выйти на балкон. © littleadventures / Reddit
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Я живу в Великобритании, и мне кажется нелепым, что в 80 % ванных комнат пол застелен коврами. © MageLocusta / Reddit
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Мы в Южной Африке называем светофор роботом. Я даже не знаю почему. © nervous_Journal08 / Reddit
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Мы в Индии прикасаемся к стопам пожилых людей в знак уважения. Сомневаюсь, что такое можно увидеть где-то еще. © viren0311 / Reddit
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А еще очень по-индийски приехать в гости без приглашения и остаться на месяц. © EmotionSenior9999 / Reddit
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В Мексике крайне неприлично отказываться от приглашения в гости. Гораздо лучше сделать так: принять приглашение, а потом просто не прийти. © elav92 / Reddit
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Мы в Австралии даем паукам милые имена, когда они появляются у нас в доме, и регулярно благодарим их за то, что они съели всех жуков. © LikeASpectre / Reddit
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Я живу в Италии. После получения водительских прав вы становитесь начинающим водителем и в течение первого года можете водить только небольшие автомобили. Даже если вы уже получали права в другой стране и имеете большой стаж вождения. Моя жена американка, и недавно она поменяла свои права на итальянские. Теперь нам придется продать нашу машину, потому что жене нельзя на ней ездить. © tomorrow509 / Reddit
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Южнокореец всегда будет старше вас. Мы считаем, что ребенку уже исполнился 1 год в тот момент, когда он появился на свет. © Erica_Plays_Roblox / Reddit
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Я живу в Великобритании. Недавно у нас стала работать женщина из Новой Зеландии. И все в ужасе, потому что она ходит по офису без обуви, что считается нормальным в ее родной стране. © PmMeLowCarbRecipes / Reddit
Расскажите о случаях, когда вы сталкивались с культурными различиями при встрече с иностранцами.