20 человек рассказали, что в их стране можно встретить на каждом шагу, но больше нигде в мире

В Судане на всех улицах есть «чайные дамы». Это дословный перевод; я думаю, уместно их назвать продавщицами чая. Куда бы вы ни пошли, куда бы ни свернули, рядом всегда окажется женщина, продающая чай и другие горячие напитки. © tinysnark / Reddit

В Китае во многих туалетах нет туалетной бумаги, чтобы люди ее не крали. Так что надо иметь свой собственный рулон на всякий случай. © _day-z / Reddit

В Венесуэле мы кричим, когда разрезаем праздничный торт. Причем это должен быть страшный, леденящий кровь крик. Люди будут смеяться над вами, если получилось недостаточно громко или страшно. Кроме того, наша песня на день рождения длится целых 2 минуты. © Sadlycoris / Reddit