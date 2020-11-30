20+ человек рассказали, как они поступили бы, если бы домашний питомец неожиданно начал говорить

Каждый из нас хоть раз, но разговаривал с домашним питомцем, не будем это отрицать. Но этот монолог сложно назвать общением, ведь на самом деле мы общаемся сами с собой, обращаясь при этом к животному. Мы стараемся верить, что наши любимцы понимают нас и чувствуют, но просто не могут об этом сообщить. Но как бы было здорово, если бы однажды питомец заговорил, стал бы нас внимательно слушать и даже отвечать.