20+ человек рассказали, как они поступили бы, если бы домашний питомец неожиданно начал говорить
Каждый из нас хоть раз, но разговаривал с домашним питомцем, не будем это отрицать. Но этот монолог сложно назвать общением, ведь на самом деле мы общаемся сами с собой, обращаясь при этом к животному. Мы стараемся верить, что наши любимцы понимают нас и чувствуют, но просто не могут об этом сообщить. Но как бы было здорово, если бы однажды питомец заговорил, стал бы нас внимательно слушать и даже отвечать.
Мы в команде AdMe.ru тоже любим помечтать, поэтому давайте вместе узнаем, что бы сделали другие пользователи сети, если бы такое желание осуществилось.
- Я запишу все способы улучшения их жизни, которые в моих силах. Найду для них идеальную еду, попробую убедиться, что у них нет болезней, с которыми мы не сможем справиться. © Straightup32 / Reddit
- Я просто повернусь к своей кошке, посмотрю на нее и скажу: «Я люблю тебя». И она начнет мурлыкать еще до того, как потянусь к ней, чтобы погладить. © S***LemurLibrarian / Reddit
- Я бы выяснил, какое имя он мне дал. © Zure-Mossel / Reddit
- Я бы пошел к своему психиатру. © Ruth Calvin / Quora
- Иногда у меня возникает такая странная мысль, когда я глажу свою собаку: «Тебе вообще нравится, когда я чешу тебе подбородок? Вроде бы тебе это нравится, но ты смотришь на меня как на чудака». Я просто хочу убедиться, что не раздражаю ее! © niktodetka / Reddit
- Спрошу: «Когда вы бегаете по дому, как будто что-то преследует вас, вы действительно видите, что что-то преследует вас, или просто притворяетесь?» © C.S. Friedman / Quora
- Я бы взяла его в горы, отправилась в поход, разбила лагерь и просто познакомилась по-настоящему. Что делает его счастливым? Печальным? Почему он писает на подушку моего мужа? Я бы сказала, как сильно его люблю и всегда буду любить. Как он меня радует. Объясню, почему я не хочу, чтобы он лаял на почтальона и на очень хорошего парня из службы доставки. © LadyKandyKorn / Reddit
-
Я бы сказал им, что люблю их и поэтому делаю все, что делаю! Я хочу, чтобы они знали, что мы кладем их в страшную коробку и отвозим в страшное место для того, чтобы они были здоровыми. И людям тоже нужно обращаться к врачу. © toebeans_akimbo / Reddit
- Я бы спросил: «Хорошо, дорогуша, теперь у тебя есть интеллектуальные способности, позволяющие говорить. Как насчет того, чтобы начать ходить в уборную в одно заранее определенное место, которое можно будет легко отмыть?» © Mark Blanchard / Quora
-
Я считаю, что это будет катастрофа. Представьте себе, что ваша собака ворчит на вас из-за опоздания или ваша рыба критикует ваш выбор второй половинки, или ваш попугай комментирует, как сильно вы поправились. Или ваша кошка, говорящая, что она предпочла бы быть домашним животным вашего соседа, так как он намного круче. © Bintili Biswas / Quora
- Ну сначала я бы сказала: «Боже, моя собака говорит, это так круто!» После того как я осознала это, я попыталась бы поговорить с ней и узнать ее интересы. Видите ли, у нас с собакой всегда были близкие отношения, несмотря на языковой барьер, а благодаря этой ситуации мы могли бы стать еще ближе! Я бы также попыталась приучить ее к музыке Билли Айлиш, тогда у нас усилилась бы связь и через нее. © Mia Green / Quora
- У меня возникают небольшие приступы паники, когда я думаю о том, что моя собака заговорит. И это единственная причина, по которой мы не сможем общаться. © [deleted] / Reddit
- Я бы спросила своего кота, действительно ли я ему нравлюсь или любит ли он меня. Клянусь, с того момента, как я просыпаюсь, и до самого моего засыпания цель всей его жизни — испортить мне день. Пытается сделать так, чтобы я споткнулась об него, кусает за лодыжки, карабкается по ноге. Разваливается на всех моих документах. Меня уже тошнит от того, что, когда я просыпаюсь в 6 утра, я наступаю на него. Оставляет дохлую мышь на краю моей кровати... Еще много всего, но это самое ужасное. Не знаю, почему я все еще очень его люблю. © Nokwatkwah / Reddit
- Мне нужно сказать им, что я сожалею, когда наступаю на них. Я не специально, мне очень жаль. © biggo-oof / Reddit
- Я бы сел поговорить с ней, чтобы спросить, почему она старается ходить именно по моему ноутбуку, когда я работаю. Объясню, как это раздражает и отвлекает. Может быть, она поймет, что работа — это оплаченные счета. А значит, будет крыша над головой и еда в миске. © rachelseaturtle / Reddit
Авторы AdMe.ru тоже решили поучаствовать и предложить свои варианты развития событий
- Если бы мой пес или кошка заговорили, я бы научила их пользоваться телефоном. Очень хочется, когда питомец дома один, особенно если приболел, позвонить и выяснить, как там у него дела.
- Я бы срочно выяснила, кого он любит больше всех, и не забыла бы снять все это на видео, чтобы доказать родным и близким свою правоту. А если бы он назвал не мое имя, то никто на свете никогда не увидел бы этот ролик.
- Если бы мои коты внезапно начали болтать, я бы первым делом сняла это на камеру, чтобы доказать всем, что я не чокнулась. А потом спросила бы про 9 жизней: правда ли это или нет. И обязательно бы уточнила у своего кота Минина, почему ему так нравится воровать со стола огурцы и надкусывать их.
-
Если бы при этом он понимал меня, объяснила бы, что провода есть нельзя, документы и коробки — тоже. И косяки с обоями — табу. Что если бы он соблюдал эти простые правила, то его не сажали бы в клетку каждый раз, когда уходим из дома, и он мог бы гулять по всей квартире днями напролет.
-
Я бы попросила его сидеть с детьми, пока я работаю, и даже предложила бы зарплату. Питомцев у меня аж 3: кролик, кот и собака, на последних 2 особая надежда.
-
Если бы заговорил мой жирненький кот, я бы спросила, почему он никогда не ест мясо, а просит блинчики, сырники и прочие сладости.
Если бы ваш питомец заговорил, что бы вы сделали в первую очередь? Может быть, сказали ему то, о чем мечтали всю жизнь?