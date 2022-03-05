20+ человек просто сидели дома и нежданно-негаданно наткнулись на любопытные вещи

Не обязательно отправляться в далекое путешествие, чтобы набраться впечатлений. Главное, научиться замечать вокруг себя разные мелочи — и тогда можно заметить, что жизнь, вообще-то, полна сюрпризов здесь и сейчас. Иногда любопытные вещи могут застать нас врасплох прямо дома. Или мы сами, сидя у себя на диване, нечаянно придумываем такое, что хочется поделиться со всем миром.

Мы в AdMe.ru любим вдохновляться занимательными ситуациями, так же как и пользователи в этой подборке.

Просто вчерашний дождь испаряется с забора

«Мой муж жарит мясо на кухне, так что, наверное, из-за этого вся квартира выглядит так. Увидела это, когда вошла в нашу спальню»

Не получаете достаточного внимания дома? Просто приклейте львиную гриву на рыжего лабрадора-ретривера и прогуляйтесь в час пик

«Выглянул в окно, а на крыше моего соседа, куда не попадали солнечные лучи сегодня с утра, появились точные очертания крыши моего дома»

«На секунду я подумал, почему все черно-белое?» © ***swallows / Reddit

«Муж подобрал пару выброшенных произведений искусства. В течение нескольких месяцев у нас в гостиной висел этот цветочный принт в рамке, и мы не знали, что под ним был грустный клоун»

«Пузырьки в моей раковине образовали рыбку»

«Выхожу из квартиры, готовясь закрыть дверь, — и что я вижу. Это настолько мило, что слова излишни»

Маленькая вязаная шапочка с запиской: «Дорогие соседи! С Новым годом!»

«Случилось несколько метелей, и вот снег почти такой же высоты, как я»

«Моя девушка уехала на выходные. Нашел это, когда вернулся домой с работы»

«Просто бросил свою шапку в шкаф, а она каким-то образом прилипла к стене»

«У меня пророс чеснок, поэтому вместо того, чтобы выбросить, я его посадил! Вот что получилось через 10 дней»

Теперь подожди, пока не увидишь, как тут появятся красивые цветы лавандового цвета, если оставить их в земле достаточно долго. © Wickeman1 / Reddit

«Пришел домой поздно, а мой кот сидел вот так и ждал меня. У меня неприятности?»

«Я просто сидел и играл в видеоигры, как вдруг в мою раздвижную стеклянную дверь влетела птица»

«Нашел комикс, когда чистил вентиляционное отверстие дома»

«— Эта новая девушка по соседству такая хорошенькая.

— Эй, я не вижу никакой девушки».

«Я остался в доме у бабушки с дедушкой на День благодарения, и прошлой ночью в ванной я нашел летучую мышь»

«Нашел эти 2 ключа в доме, который недавно купила моя мама (дому 120 лет)»

«Пришел домой с работы и обнаружил вот такую конструкцию — банки, которые поймали баланс»

«Пришел домой, а мое одеяло выглядит как мрачный жнец, который просто решил вздремнуть»

«Не думаю, что тебе стоит ложиться в постель сегодня». © lowunn / Reddit

«Перестраивали подвал дома, и строители нашли в дыре газету 1880 года»

«Думаю, через 50 лет они начнут находить в стенах айпады». © BillyRay_Valentine / Reddit

«Мой племянник пришел домой и оставил воздушный шарик возле вентиляционного отверстия. Вот так он висит, ни к чему не прикреплен, и в нем только воздух, никакого гелия»

«Точно ужаснешься, если наткнешься на это ночью». © SeedOfSpades / Reddit

«Идеальный ледяной круг, который я нашел возле своего дома»