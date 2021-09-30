20+ человек признались, в какой момент поняли, что слово «молодежь» уже к ним не относится

В юности 30- и 40-летние люди казались многим из нас совсем взрослыми, а то и старыми. Но время — безжалостная штука. Незаметно пролетели годы, и вот уже нам на пятки наступает новое поколение молодежи. Ну а мы, в свою очередь, начинаем понимать, почему тетеньки из бухгалтерии постоянно называют друг друга «девочки».

Мы в AdMe.ru наткнулись на горячее обсуждение этой темы и осознали, что мысль «Моя молодость безвозвратно ушла» может посетить наши головы при выполнении обычных действий и почти в любой ситуации.

На работе

Я проходил свою первую стажировку в 18 лет. Среди моих коллег было несколько человек по 28–30 лет, и я ощущал, что они намного старше меня. Зато когда мне, уже 28-летнему, поручили руководство юными стажерами, я искренне считал их чуть ли не сверстниками . Правда, быстро стало понятно, что они воспринимают меня так же, как я своих наставников 10 лет тому назад. © bluetista1988 / Reddit

. Правда, быстро стало понятно, что они воспринимают меня так же, как я своих наставников 10 лет тому назад. © bluetista1988 / Reddit В этом месяце в нашем коллективе отмечали день рождения 2 сотрудника — 50-летний и 23-летний. Я смеялся про себя: «50 — это так много». Затем я произвел пару несложных арифметических действий и понял, что я в свои 37 лет ближе к полувековому юбилею, чем к 23 годам. © apawst8 / Reddit

Хуже всего, когда вы внезапно становитесь старше своего начальника. Мне 37, а одному из моих руководителей 35 лет. День, когда мы это поняли, был для меня настоящим открытием. Не то чтобы я претендовал на его кресло, но, кажется, моя карьера могла бы быть и поуспешнее. © frickineh / Reddit

На концерте или в клубе

На прошлых выходных я ходил в ночной клуб, а там все выглядели как дети . © smegly87 / Reddit

. © smegly87 / Reddit Я не хочу натягивать на себя неудобную одежду и задерживаться допоздна. Плюс еще там музыка слишком громкая. Если что, мне 27 лет. © gorgonchi / Reddit

Недавно чуть не выпал в осадок, когда радиостанция классического рока начала играть песни 80-х и 90-х годов. Вы чего, это же не классика! А потом я понял, что этим песням уже по 30–40 лет, и чуть ли не впал в депрессию. © BostonRich / Reddit

Мы с лучшим другом собрались на концерт и впервые в жизни подумали: «Надо купить сидячие места» . До этого мы не парились и прыгали на танцполе. © Nyx_Fallweather / Reddit

. До этого мы не парились и прыгали на танцполе. © Nyx_Fallweather / Reddit Моя сестра сказала: «Купить VIP-билеты на фестиваль за $ 850 ради кондиционера и возможности с комфортом сходить в туалет? Конечно, оно того стоит». © WhoGotSnacks / Reddit



При выполнении привычных действий

Я умудрилась вывихнуть челюсть, лежа в постели и зевая. Даже не думала, что такое вообще возможно. © Purpleowlie / Reddit

Моя жена потянула спину, заправляя кровать. © SixxTheSandman / Reddit

Недавно мне нужно было спрыгнуть с высоты чуть больше метра. Только собрался это сделать, как мой мозг закричал: «Осторожно! Подготовься к приземлению, согни ноги в коленях» . 20-летний я бы вообще об этом не подумал. © Bitter-Edge-8265 / Reddit

. 20-летний я бы вообще об этом не подумал. © Bitter-Edge-8265 / Reddit Ребенок попросил меня крутануть колесо. Сначала я подумала: «Да запросто». Встала, чтобы сделать это, и просто уставилась в землю. Мозг сигнализировал: «Кувыркаться опасно. Ты наверняка что-то повредишь себе». Тогда я поняла, что молодость уже ушла. © J-to-the-es-s0829 / Reddit

Мы с мужем засиделись за интересной киношкой и не спали до 3 ночи. Весь следующий день я провела с головной болью и просто тупила, глядя в экран рабочего ноутбука. Вроде бы нам обоим всего по 29 лет, но уже пора признать, что выпадение из режима чревато последствиями. © sunset_in_a_teacup / Reddit

Во время уборки или в магазине

Я только что купил новую швабру и сразу же побежал домой, чтобы применить ее в деле. Вымыл всю квартиру в абсолютном блаженстве. © Subbend / Reddit

Скоро придут мастера, которые заменят нам окна. Жду не дождусь, когда это случится. Все-таки с возрастом вы начинаете ценить вещи, которые облегчают вашу жизнь . Неважно, что это — новая швабра или окна с исправной фурнитурой. © Raxsah / Reddit

. Неважно, что это — новая швабра или окна с исправной фурнитурой. © Raxsah / Reddit Я купил специальную штуку для чистки ковров и похвастался ею на работе. Молодежь не поняла, чему тут радоваться. Зато коллеги постарше оценили и захотели такую же. © AffectionateEdge3068 / Reddit

А я только что потратила почти $ 400 на выпендрежный пылесос. Я мечтала о нем несколько лет. Чувства двоякие: искренняя радость и легкое смущение от того, что я испытываю эти эмоции из-за какого-то пылесоса. © SassiestPants / Reddit

При общении с другими людьми

Я выскочила замуж в 18 лет. Только сейчас осознала, что половину своей жизни я провела вместе с мужем. © Probonoh / Reddit

Пошла в парикмахерскую и сделала отличную стрижку. А в конце мастер решила поговорить о состоянии моих волос и заявила, что у меня все в порядке, никакой седины . Спасибо, я и так была в курсе. Мне же всего 28 лет. До сих пор переживаю. © willowandsplodge / Reddit

. Спасибо, я и так была в курсе. Мне же всего 28 лет. До сих пор переживаю. © willowandsplodge / Reddit В первый раз я осознал свой возраст, когда стал старше своего отца. Он покинул этот мир в 33 года. А мне как раз исполнилось 34. Странное и тяжелое ощущение. © dbee8q / Reddit

Мне было около 30, когда я случайно попал на студенческую вечеринку. Через какое-то время я пошел в туалет и обнаружил, что там не смывается вода в унитазе. Он был полон практически под завязку. А я запросто снял крышку сливного бачка и устранил поломку. Сначала я чувствовал себя победителем. Но по дороге домой понял, что уже не молод. © TecumsehSherman / Reddit

Сначала я чувствовал себя победителем. Но по дороге домой понял, что уже не молод. © TecumsehSherman / Reddit Соседские дети устроили вечеринку. Я уже почти собралась пойти к ним и заявить, что после 22:00 громкая музыка и смех просто недопустимы. А потом осознала, что превращаюсь во вредную соседку, которой нечем заняться дома в субботу вечером, и поэтому она идет шпынять подростков. © PrincessPeach1229 / Reddit

Я как-то пыталась поиграть с дочкой в школе, а она сказала: «Мама! Только не на глазах у моих друзей». В этот момент я поняла, что я не молодая веселая и классная мама, а самая обыкновенная тетенька , при которой смущается молодежь. © Mrs_Wednesday / Reddit

, при которой смущается молодежь. © Mrs_Wednesday / Reddit Мне 44 года. Захожу в фейсбуке на страницы своих бывших одноклассников и обнаруживаю, что их дети уже оканчивают колледж. © JefftheBaptist / Reddit

А вы бы хотели быть вечно молодым? Или в более зрелом возрасте есть свои преимущества?