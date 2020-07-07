20 человек признались, какое место они считают самым уютным на свете

Спорим, у вас есть свои «места силы», которые заряжают энергией или, наоборот, расслабляют после напряженного дня? Одним из нас достаточно поваляться в гамаке или завернуться в одеяло, а другим нужно знать, что они находятся в собственном доме, или воплотить в жизнь заветную детскую мечту о качелях на веранде.

AdMe.ru предупреждает: после просмотра этой статьи у вас может возникнуть острое желание прилечь поудобнее и закутаться потеплее. А из бонуса станет ясно, что кошки плевали на наши традиционные представления об уюте.

«У меня нет уютной квартиры, зато есть другое любимое место»

«Подруга предложила застелить пол нашего крошечного балкона покрытием из искусственной травы. И, знаете, мне очень нравится!»

«Каждый день в 4 часа по моей спальне начинают прыгать солнечные зайчики. Я всегда с нетерпением жду этого времени»

Теплая фланелевая рубашка, плед, кошка — и ничего лишнего

«Самодельное изголовье кровати, теплое одеяло и собака»

«Может, не так уютно, как у других, но, мне кажется, это настоящий прогресс»

«Мой домашний офис на застекленной веранде. Так уютно в дождливые дни!»

«Мое детство было не особо счастливым, и я всегда мечтала о своем доме. Пусть здесь нет богатой обстановки, но я чувствую себя в безопасности»

От пустоты к уюту

Бабушкина кухня. Кажется, даже пирожками пахнет

А тумбочка тоже может отвечать за уют?

«Мой домашний солярий и собака в качестве бонуса»

«Мне всегда хотелось такие качели! Теперь можно даже не выходить из дома»

«Размер моей квартиры летом удваивается»

То чувство, когда ты оборудовал на балконе домашний кинотеатр

«Уютные двухъярусные кровати, которые мой отец делает для своих внуков»

Домики из одеял можно делать не только детям

«Ванная комната для гостей в моем доме»

«Уголок для чтения в доме моих родителей»

«Просто заверните меня в одеяло и положите на крыльцо»

Бонус: у кошек всегда было свое представление об уюте

«Я живу на 12-м этаже, и мой кот облюбовал самый большой горшок с травой».