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20 человек признались, какое место они считают самым уютным на свете

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Спорим, у вас есть свои «места силы», которые заряжают энергией или, наоборот, расслабляют после напряженного дня? Одним из нас достаточно поваляться в гамаке или завернуться в одеяло, а другим нужно знать, что они находятся в собственном доме, или воплотить в жизнь заветную детскую мечту о качелях на веранде.

AdMe.ru предупреждает: после просмотра этой статьи у вас может возникнуть острое желание прилечь поудобнее и закутаться потеплее. А из бонуса станет ясно, что кошки плевали на наши традиционные представления об уюте.

«У меня нет уютной квартиры, зато есть другое любимое место»

© streamer85 / reddit

«Подруга предложила застелить пол нашего крошечного балкона покрытием из искусственной травы. И, знаете, мне очень нравится!»

© Palloran / reddit

«Каждый день в 4 часа по моей спальне начинают прыгать солнечные зайчики. Я всегда с нетерпением жду этого времени»

© Beeza_ / reddit

Теплая фланелевая рубашка, плед, кошка — и ничего лишнего

© TheTortoiseApproach / reddit

«Самодельное изголовье кровати, теплое одеяло и собака»

© shrompngrots / reddit

«Может, не так уютно, как у других, но, мне кажется, это настоящий прогресс»

© Parrisutho / reddit

«Мой домашний офис на застекленной веранде. Так уютно в дождливые дни!»

© themanimal / reddit

«Мое детство было не особо счастливым, и я всегда мечтала о своем доме. Пусть здесь нет богатой обстановки, но я чувствую себя в безопасности»

© Pickle2k18 / reddit

От пустоты к уюту

© orcbanE92 / reddit

Бабушкина кухня. Кажется, даже пирожками пахнет

© VidarBurj / reddit

А тумбочка тоже может отвечать за уют?

© redamancy_ / reddit

«Мой домашний солярий и собака в качестве бонуса»

© Owl_Star_Rose / reddit

«Мне всегда хотелось такие качели! Теперь можно даже не выходить из дома»

© LaurelCanyoner / reddit

«Размер моей квартиры летом удваивается»

© lolraxattax / reddit

То чувство, когда ты оборудовал на балконе домашний кинотеатр

© boobs_and_brains / reddit

«Уютные двухъярусные кровати, которые мой отец делает для своих внуков»

© lorettarebelle / reddit

Домики из одеял можно делать не только детям

© ilovehudson123 / reddit

«Ванная комната для гостей в моем доме»

© AZtoOH_82 / reddit

«Уголок для чтения в доме моих родителей»

© pyro_pugilist / reddit

«Просто заверните меня в одеяло и положите на крыльцо»

© standalonehouse / reddit

Бонус: у кошек всегда было свое представление об уюте

© cmbyd / reddit

«Я живу на 12-м этаже, и мой кот облюбовал самый большой горшок с травой».

Интересно, а какое место вы всегда считали самым теплым и уютным? Возможно, это кухня в родительской квартире или мягкий диванчик на вашем балконе?

Фото на превью Palloran / reddit
12499011
11k