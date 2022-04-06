20 человек, привычки которых раздражают сильнее, чем будильник в 6 утра в понедельник

У каждого человека бывают плохие дни: опоздали на работу, накричал начальник, испачкали любимую одежду и много других причин. Однако вывести из себя могут даже люди, с которыми мы живем под одной крышей или по соседству. Иногда кажется, что жизнь просто испытывает нас на прочность.

Мы в AdMe.ru убедились на примере пользователей сети, что беспардонность некоторых личностей может достигнуть невиданных высот.

«Мой сосед по квартире вознес безопасность молока на новый уровень: он разрезал пустую упаковку пополам, надел половину поверх бутылки с молоком и запер ту на замок»

Хм, должно быть, у него какие-то нехорошие соседи по квартире, раз он прибегает к таким мерам. © MutedBrilliant1593 / Reddit

«Сын моего парня постоянно оставляет такие вещи в холодильнике»

«Уже несколько недель мои соседи ставят свои мусорные баки перед моей подъездной дорожкой. Я несколько раз чуть не въехал в них»

«Моя девушка всегда оставляет после себя душ таким»

«У моей сестры каждое утро звонит будильник. Вот только она никогда не оставляет телефон в своей комнате»

«Вот как мой папа ест пирог»

«Жена ставит свой будильник каждое утро за 15 минут до моего, чтобы „встать пораньше“. К тому времени, когда я уже ухожу, она все еще лежит в постели»

«Мой сосед по дому всегда паркуется на линии, чтобы люди не парковались слишком близко к его красивой машине»

«Вот в таком виде мой сосед по комнате оставляет масло, которое купил я»

«Зубная паста моей сестры после недели использования»

Ее десны, должно быть, сделаны из стали. © mdtesk / Reddit

«Брат стрижет ногти на кухонном столе и оставляет их там же»

«Друг пришел в гости и вырезал кусок из середины пирога, который приготовила моя мама»

«Мой брат решил пошутить и сделал это. У нас нет ключа»

«Папа без причины отключил кабель от роутера. Я включил, а через некоторое время увидел это»

«Если роутер еще раз включится без разрешения после того, как я его отключил, он навсегда пропадет отсюда».

«Попросил своего соседа по комнате повесить мои плавки сушиться. Повесил он их плохо и место выбрал не самое удачное»

«Комната была чистой перед моим отъездом на весенние каникулы. Вот что обнаружилось по возвращении. Моя мама просто искала кошелек»

«Жена не выбрасывает мусор, перед тем как убрать тарелку в раковину. Часто вижу такую картину»

«Привел девушку домой. Она воспользовалась туалетом, и я заметил, что она развернула туалетную бумагу другой стороной. Кто так делает вообще?»

«Положил пиццу на разделочную доску. Нож для пиццы остался чистым... Моя жена использовала ножницы»

«Отчим кладет вареные яйца в морозилку, чтобы они быстрее остыли, и забывает про них»