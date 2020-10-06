20+ человек поведали, как досадная мелочь разбила в прах мечты о семейном гнездышке

Однажды я рассталась с парнем потому, что он очень любил садиться на шпагат. Он мог сесть на шпагат в самый неожиданный момент. На улице, в компании друзей или незнакомых людей. А если нужно было завязать шнурки, он мог закинуть прямую ногу на забор и начать завязывать. В конце концов мне стало казаться, что я встречаюсь с Кеном и он просто не может сидеть с согнутыми ногами вообще. © Granata106 / Pikabu