20+ человек поведали, как досадная мелочь разбила в прах мечты о семейном гнездышке
Обычно люди расстаются по веским причинам. Но иногда расставания случаются по такому дурацкому поводу, что не знаешь, смеяться или плакать.
AdMe.ru наткнулся на истории пользователей, которые расстались со второй половинкой из-за повода, достойного стать сюжетом для комедии.
- Спросил: «Ты видела вчера, как в „Доме-2“...» Мужчина, 35 лет на тот момент ему было. Он знал там всех по именам и следил за событиями. Я слилась очень быстро. © EBurchenkova / Twitter
- Был у меня молодой человек. Встречались почти 5 лет. Мало того что я должна была готовить так же, как его мама, так еще и без каких-либо рецептов. Что же я за женщина такая, если по ним готовлю? А состав и соотношение ингредиентов, наверное, на вкус должна была определять?! К слову, он не умел готовить вообще и даже еду не разогревал. © Подслушано у девушек / Vk
- Мой друг Вова очень любит такие «атмосферные» паблики «ВКонтакте», где постят красивые и не очень фоточки с музыкой. И недавно в одном из таких пабликов Вова нашел фото пары, целующейся на фоне рассвета. Все бы ничего, но у девушки, лица которой в кадре не было видно, была татуировка на шее. Точно такая же, как у девушки Вовы. Татуировка была сделана, когда они с Вовой уже начали встречаться, и это не какое-то известное изображение, а работа по индивидуальному эскизу. Вечером того дня Вова прислал эту фотографию своей девушке, и спустя полчаса они официально расстались. © Arkenion / Pikabu
- Встречалась с парнем 5 лет, но вместе не жили. Тут он сделал мне предложение, я, конечно, обрадовалась, но согласилась с условием, если поживем хотя бы полгода вместе, а потом уже и свадьба. В первый же день увидела, как он грязь под тумбочки ногами запихивает, а из хлеба съедает мякиш и выбрасывает корочку в мусор. Расстались. © Палата № 6 / Vk
- На концерте приметила парня, его представили как интеллектуала. Бабочки запорхали в животе. Тряся шикарной гривой, он изрек: «Как тебе эпетуа?» Мое сердце упало: интеллект не дотягивает до него. И тут он кричит мне в ухо: «Как тебе гепегхтуагх???» Оказывается, у парня была большая проблема с произношением «Р»... Дальше я сидела, переваривала, оплакивала так и не открывшиеся горизонты. © Regina Karatygina / Facebook
- Моя подруга сказала мне, что беременна, хотя я бесплоден. Я купил тест на беременность, чтобы она сделала его при мне. Она отказалась. Оказалось, ее подговорили мои родители, которые не знали о моем бесплодии, но очень хотели иметь внуков. © ThrowRA_sterile / Reddit
- Три года назад расстались с парнем, потому что для него одним из основных факторов счастья была материальная обеспеченность, а я, по его мнению, к этому недостаточно стремилась. Вот прошло время, он работает на престижной работе, получает хорошую зарплату. А я его начальница. © Podslyshano / Twitter
- Встречалась с мужчиной старше меня на 20 лет, мне 30. Через несколько месяцев он предложил жить вместе, но мне было сказано, чтобы я переезжала к нему без моей собаки. Убежала я от него, сижу, и на душе тепло, мой беззащитный пес со мной. © katjaStar6645 / Pikabu
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Однажды я рассталась с парнем потому, что он очень любил садиться на шпагат. Он мог сесть на шпагат в самый неожиданный момент. На улице, в компании друзей или незнакомых людей. А если нужно было завязать шнурки, он мог закинуть прямую ногу на забор и начать завязывать. В конце концов мне стало казаться, что я встречаюсь с Кеном и он просто не может сидеть с согнутыми ногами вообще. © Granata106 / Pikabu
- Знакомая моей подруги рассталась с парнем, потому что он всерьез считал землю плоской, а она устала с ним спорить. Вот это я понимаю — не сошлись во взглядах. © ne_tikhiy_omut / Twitter
- Меня бросил парень, когда я сказала, что не понимаю творчество Малевича, в особенности «Черный квадрат». Парень учился в художественном училище и, видимо, был фанатом Казимира. © Алла Андрианова / Facebook
- Он пригласил своих родителей поехать с нами в свадебное путешествие и сказал им, что мы оплатим расходы. © Starboard_Pete / Reddit
- Друг встречался с девушкой гораздо моложе него. Любовь до гроба, скоро свадьба. Расстались внезапно. Как-то он взял в руки ее телефон и увидел, что записан там как Любимый Банкомат... © KostaGrass / Pikabu
- Много лет назад мой парень встречался с девушкой. Я спрашиваю: «А почему расстались?» Он привел ее познакомиться с родителями, и оказалось, что она его двоюродная сестра. © Sssyrrr/Twitter
- Одна моя знакомая рассталась со своим парнем после того, как он представил ее в компании друзей: «Знакомьтесь, это Лена. Как видите, абсолютный генетический урод!» (Лена — жгучая брюнетка с белоснежной кожей и голубыми глазами.) © svishka / Pikabu
- Мой бывший молодой человек был абсолютным чемпионом по сценам ревности. Однажды, забирая меня с корпоратива, устроил выволочку, мол, танцевала слишком развязно. На закономерный вопрос, с чего ему вдруг такое придумалось, он невозмутимо ответил: «Я слышал музыку из ресторана, под такие песни прилично не танцуют». © Подслушано у девушек / Vk
- Пригласил однажды парень в кафе, посидели, поговорили, едем домой в метро. Он берет мою руку и спрашивает: «А если твое кольцо продать — сколько потом мне можно не работать?» © Подслушано у девушек / Vk
- Долго переписывалась с иногородним парнем. Поняла, что простоват, но воображала принца. В итоге вижу: одет как гастарбайтер, пахнет чесноком, речь невыносима. Решила забыть, так он теперь пишет мне: «Прости, ты была так себе...» © Подслушано у девушек / Vk
- Общались какое-то время с мужчиной (28 годиков на тот момент), после очередного свидания поехали к нему, все было отлично, пока в 4 утра я не услышала шум в коридоре. Испугалась, а он говорит: «Не бойся, это моя бабушка. Не переживай, она глухая». © ssafosha / Twitter
- Мамина подруга после бурного романтического периода пригласила возлюбленного для знакомства с 5-летним сыном. Когда «жених» разулся, малыш, глядя в глаза потенциальному отчиму, взял его ботинки и вышел за порог. А дальше отправил их в лестничный пролет с 4-го этажа. Гость побежал за обувью... И не вернулся. © Marina Petrenko / Facebook
- Оказалось, что фраза «Знаешь, я вообщем-то на такси редко ездию» излечивает мою любовь быстро и эффективно. © jstVivian / Twitter
- Познакомился с девушкой, у нас завязались отношения. После Нового года решил предложить ей переехать ко мне как раз накануне моего дня рождения. А она: «Стоп, ты что, Водолей? Нам не по пути». © Палата № 6 / Vk
А у вас в жизни были расставания из-за сущего пустяка?
Фото на превью Regina Karatygina / Facebook