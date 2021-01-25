20+ человек поразмышляли, как сказать «Я тебя люблю», не произнося этих слов

«Я тебя люблю» — пожалуй, одни из самых приятных слов, которые нам приходится слышать в жизни. Правда, иногда за ними вовсе не стоят настоящие чувства: одни люди вкладывают в признание несколько иной смысл, а другие разбрасываются этой фразой направо и налево, из-за чего ее ценность быстро теряется. Впрочем, есть и другие способы донести до близких, что они вам небезразличны, и многие пользуются ими, даже не отдавая себе в этом отчет.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо треда, где пользователи Twitter размышляли, какие незначительные на первый взгляд слова и поступки буквально кричат о том, что человек вас любит. А из бонуса вы узнаете, что за фразу родители обычно произносят вместо «Извини».

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Бонус: и как после этого продолжать обижаться?