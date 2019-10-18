20 человек, попавших в ситуацию, к которой жизнь их точно не готовила

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С годами нам все чаще кажется, что нас уже ничем не удивишь: ни контейнером с краской, вывалившимся из грузовика именно на нашу машину, ни неожиданной «побочкой» от длинных ногтей. Однако судьба из раза в раз подкидывает нам такие сценарии развития событий, которые нам в новинку. Но так даже интереснее.

AdMe.ru не смог пройти мимо страничек 20 пользователей сети, которые поделились моментами, когда были вынуждены признать, что к этому их жизнь не готовила.

1. Один из минусов длинных ногтей

2. И кто его только просил об этом

3. Да как это вообще возможно?!

4. Свитер, из-за которого у прохожих создается впечатление, что ты постоянно мерзнешь

5. Конфуз вышел

6. «Я не знаю, смеяться мне или пугаться»

7. «Получил звонок с пожарной станции»

8. А никто и не говорил, что будет просто

9. На этот джип из кузова проезжавшего грузовика упал контейнер с краской

10. «Хотела переставить микроволновку, а она упала на плиту»

11. Он пытался

12. «Вчера впервые играл в гольф. Вот что я обнаружил, когда вернулся обратно к своей машине»

13. «Я получил эту статуэтку от девушки, которая мне нравится»

«Лучший в мире друг».

14. Это слишком жестоко даже для майора Пэйна

15. Когда оставил баллон с газом для заправки страйкбольного пистолета на жаре

16. Итоговый результат того не стоил

17. Эффект бабочки в действии

18. Футболка не уберегла

«Не арестовывайте этого человека».

19. Когда незнакомец неожиданно превратил будничную поездку в метро в ужин на двоих, а оказалось, что это розыгрыш

20. Может, она просто передумала