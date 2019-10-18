20 человек, попавших в ситуацию, к которой жизнь их точно не готовила
С годами нам все чаще кажется, что нас уже ничем не удивишь: ни контейнером с краской, вывалившимся из грузовика именно на нашу машину, ни неожиданной «побочкой» от длинных ногтей. Однако судьба из раза в раз подкидывает нам такие сценарии развития событий, которые нам в новинку. Но так даже интереснее.
AdMe.ru не смог пройти мимо страничек 20 пользователей сети, которые поделились моментами, когда были вынуждены признать, что к этому их жизнь не готовила.
1. Один из минусов длинных ногтей
2. И кто его только просил об этом
3. Да как это вообще возможно?!
4. Свитер, из-за которого у прохожих создается впечатление, что ты постоянно мерзнешь
5. Конфуз вышел
6. «Я не знаю, смеяться мне или пугаться»
7. «Получил звонок с пожарной станции»
8. А никто и не говорил, что будет просто
9. На этот джип из кузова проезжавшего грузовика упал контейнер с краской
10. «Хотела переставить микроволновку, а она упала на плиту»
11. Он пытался
12. «Вчера впервые играл в гольф. Вот что я обнаружил, когда вернулся обратно к своей машине»
13. «Я получил эту статуэтку от девушки, которая мне нравится»
«Лучший в мире друг».
14. Это слишком жестоко даже для майора Пэйна
15. Когда оставил баллон с газом для заправки страйкбольного пистолета на жаре
16. Итоговый результат того не стоил
17. Эффект бабочки в действии
18. Футболка не уберегла
«Не арестовывайте этого человека».
19. Когда незнакомец неожиданно превратил будничную поездку в метро в ужин на двоих, а оказалось, что это розыгрыш
20. Может, она просто передумала
Приключалось ли с вами в последнее время что-то, чему самое место в этой подборке?