20+ человек показали украшения, которые для них ценнее всех бриллиантов на свете

Украшения бывают дорогими и дешевыми, но это совсем не имеет значения, если они любимы и радуют глаз. Вот и пользователи сети охотно делятся снимками своих блестяшек. Одни из них дороги как память, другие же — результат ювелирного мастерства. Но каждое изделие достойно того, чтобы им любовались миллионы.

Мы в AdMe.ru считаем, что главное в украшениях — посыл и задумка, которые делают их по-настоящему неповторимыми.

«Когда я впервые сказал жене, что люблю ее, она ответила: „Это опасно“. Когда мы поженились год назад, она тайком сделала эту надпись на моем кольце»

«Я же предупреждала, что это опасно».

«Клиентка хотела сделать кулон в виде подписи отца, чтобы он всегда ей напоминал о нем и вызывал улыбку. Вот что у меня получилось»

«Когда я впервые получил эту фотографию подписи, я подумал: „Какой у тебя классный папа“».

«Этот кулон я сделал из медной проволоки, граната и оникса»

Божечки, это одно из самых безупречных украшений ручной работы, которые я когда-либо видел. © GreekDudeYiannis / Reddit

«Я так хотела серьги в виде калатеи, но нигде не могла их найти. Поэтому решила сделать сама. Не идеально, конечно, но все же»

«Мое самое любимое колье из всех, что я когда-либо делала»

Я гот, и я буквально ахнула, когда увидела эту красоту. © Victorian_Rebel / Reddit

«Я в абсолютном восторге от этих браслетов»

«Повезло мне с женой. Вот такое кольцо с изумрудами она сделала сама»

«Моя 3-я попытка сделать подвеску с крупными камнями. А еще это подарок жене на день рождения»

«Ожерелье из необработанного изумруда, которое я купил в антикварном магазине»

«Кольцо-печатка с фамильным гербом из лазурита»

«Мы с коллегой изготавливаем подвески и брелоки. Эту мы сделали по рисунку дочери нашей заказчицы»

«Маме подарили это иранское кольцо 40 лет назад»

«Я услышала столько комплиментов, что решила сделать еще одно такое же украшение, только поменьше»

«Девушка предложила мне жениться на ней и заодно подарила кольцо»

— Ты сказал «да»? — Ну вообще-то сначала я никак не мог оторваться от кольца, чтобы посмотреть на нее.

«Я сделал украшение в виде медузы»

«В этом году я начал учиться ювелирному делу у своей девушки»

«Я сделала серьги с лунными камнями»

«Я сделал этот небесный кулон»

«Сегодня моя будущая жена подарила мне кольцо из титана»

«Я до сих пор в восторге от этого кольца. В прошлом году мне его подарили родители на день рождения»

«Я начала заниматься этим ремеслом 3 месяца назад»

«Сделал кольцо подруге к нашей годовщине отношений»

«Колье и серьги — подарок для дочери на день рождения»