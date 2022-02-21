20 человек показали семейные реликвии, которые, знаете ли, куда круче всяких новомодных вещичек

Как правило, мы особенно ценим те вещи, которые достались нам с трудом или дорогой ценой, а также те предметы, которые подарили нам близкие. И в течение многих лет бережем их как зеницу ока, потом еще передаем детям, а они — своим детям. Так и появляются семейные реликвии. И среди них встречаются крайне любопытные штукенции. Например, бивень нарвала или 100-летний клатч.

Мы в AdMe.ru обожаем разглядывать вещи, в которых чувствуется дух старины. И вот какими семейными реликвиями похвастались пользователи сети и наши читатели.

1. «На выходных мой отец передал мне нашу семейную реликвию — бивень нарвала»

«Этот бивень моему прапрадеду подарил Роберт Пири — человек, открывший Северный полюс».

2. «Этот кошелек мне подарил папа, а ему — его отец»

3. «Моя семейная реликвия −120-летний рождественник»

4. «Древняя фляга, сделана из стекла, кожи и резного металлического основания»

«Фляга передавалась по наследству так долго, что мы уже и не знаем, кто ее приобрел первым. И на ней нет маркировки, указывающей производителя или дату изготовления».

5. «Это книги моей бабушки. Книгами пользовались более 3 поколений людей»

6. «Эта 150-летняя флейта принадлежит моей семье уже 5 поколений»

7. «Кошелек моей прапрапрабабушки, из 1800-х годов»

«Бабушка недавно передала это мне. Она сказала, что моя прапрапрабабушка всегда пользовалась им, когда ходила на рынок».

8. «Это коляска для кукол. Ее сделал мой дедушка в 1943 году»

9. «Это кулинарная книга моей бабушки, которую ей 14 октября 1910 года подарила ее мама»

10. «Этот клатч мне достался от бабушки моей свекрови. Ему лет 100!»

11. «Эти часы были в моей семье на протяжении 5 поколений»

12. «Медвежонок — игрушка моей мамы, сделан в 1945–1946 годах. Германский пупсик — 1976 года»

13. «Эта кофеварка принадлежит нашей семье на протяжении 3 поколений»

14. «Это ножницы для куриных яиц»

15. «Карманный радиоприемник с музыкальной шкатулкой, куплен в 1960-х годах. Он достался моим детям от их прадеда»

16. «Брат на свадьбу подарил мне эти драгоценные семейные реликвии»

17. «Полная реставрация нашей семейной реликвии — сейфа, сделанного в 1873 году»

18. «Тостер 1960-х годов выпуска»

«Мой дедушка поменял у него шнур на новый в 1980 году и подарил моему отцу. Я, в свою очередь, получил его около 20 лет назад. Тостер все еще делает шикарные тосты».

19. «Это детская погремушка из серебра, куплена где-то в конце 1890-х годов для моего прадеда»

«Она пережила 5 поколений и 8 детей. Это до сих пор любимая игрушка моих малышей».

20. «Этим плюшевым мишкам чуть больше 70 лет. Их бережно хранил мой дедушка»