20+ человек показали, какими крутыми штуками пользуются в быту

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

В ежедневных делах по хозяйству нам помогают холодильник, стиральная машинка, микроволновая печь и еще десяток незаменимых приборов. Но существуют и другие вещицы, которые могут облегчить жизнь любому человеку.

Мы в AdMe.ru с огромным любопытством посмотрели, какими полезными штуками пользуются разные люди.

«Пароочиститель. Решил протереть клавиатуру — заканчиваю полы мыть»

У этой стиральной машины есть режим «Помидор»

«Режимы стирки: „Помидор“».

Силиконовый ершик, к которому ничего не прилипает

«На моем пульте с обратной стороны есть клавиатура»

Эта духовка показывает точную температуру внутри во время предварительного разогрева

«В моем тостере есть окошечко, через которое можно следить за процессом»

Магнитная лента, чтобы хранить маникюрные принадлежности в ванной

Сковородка целиком меняет цвет, когда нагревается

«У нашего унитаза есть встроенный душ»

«У моей бабули есть дорожный утюг»

В кухонном ящике располагается гладильная доска

Микроволновка с решеткой, как у духовки

«Недавно купила уничтожитель катышков»

«Контейнер для еды с функцией подогрева! Я теперь горяченькое на работе ем»

«Мой новый пульт от телевизора заряжается солнечной энергией или через USB-кабель»

Пылесос с подсветкой

Индикатор на сковородке краснеет, когда она нагревается

На клавиатуре подписаны все сочетания с клавишей Ctrl

Специальное ведро, в котором не образуются волны от швабры

Насадка на душ показывает расход воды и ее температуру

Чудо-изобретение. И не говорите, что это дичь. Сами-то куда телефон убираете в туалете?