20+ человек показали, какие счастливые моменты они будут вспоминать спустя много лет

Когда мы кого-то поздравляем с днем рождения, непременно желаем ему в том числе счастья, ведь его много не бывает. А когда оно приходит, стараемся надолго запомнить счастливый момент и по возможности запечатлеваем его на память. Правда, некоторые люди настолько переполняются эмоциями, что спешат рассказать об этом всем вокруг.

Мы в AdMe.ru нашли фотографии как раз таких пользователей сети, которые не сдержались и поделились этим волшебным чувством.

«Вчера продала свою картину, написанную маслом. Я на седьмом небе от счастья! Я буду скучать по ней. И в то же время я очень рада, что она нашла дом»

«2 дня назад загремел в больницу с подозрением на сердечный приступ. А теперь я просыпаюсь и радуюсь тому, что эти двое — весь мой мир»

«Я всегда мечтала делать мебель. И вот наконец смастерила с нуля журнальный столик. Горжусь собой!»

«Мы с девушкой провели всю ночь, болтая и собирая пазл. Было очень здорово. Я люблю ее. И да, нам очень нравятся покемоны»

«Я наконец-то могу стоять, не держась руками»

«В 2017 году мне поставили диагноз: неизлечимое прогрессирующее заболевание. Я впал в кому, которая на самом деле оказалась не комой, а чем-то, называемым синдромом запертого человека. Каким-то чудом мне удалось выжить и восстановить способность общаться. И теперь я могу объяснить, что со мной произошло».

«Я нашла своего родного отца спустя 34 года. Это мы с сыном встречаемся с ним впервые. Я очень счастлива!»

«Сегодня вышел полноценный студийный альбом моей мамы!»

«2,5 года назад я начал заниматься ремонтом в качестве помощника. А только что я выполнил свой первый заказ — облицевал душевую плиткой»

«Спустя 64 года мой отец последовал своей мечте и опубликовал свою первую книгу»

«Наконец-то закончила заказную скульптуру, над которой работала 4 месяца»

«Я больше 10 лет мечтал о немецкой овчарке. Сегодня я наконец-то привел домой этого малыша»

«В прошлом месяце аноним прислал мне костюм акулы и попросил надеть его на мой день рождения... Боже, мои друзья потрясающие!»

«Через год после лечения искривление позвоночника моего сына (ему сейчас 2,5 года) сократилось с почти 80 до 3 %!»

«После 10 лет жизни в крошечной квартирке без балкона я в шоке от одной мысли, что сегодня купила эту квартиру с террасой»

«Я почти год ухаживал за цветами, и наконец мои орхидеи зацвели. Безумно счастлив!»

Тяжело грустить, когда держишь в руках такого пушистика

«Мой папа почти всю жизнь работал компьютерным техником. Сейчас он на пенсии и наслаждается свободным временем, создавая разные вещи. Вот стеллаж, который он сделал для своей подруги»

«Картина готова! Отобразил на холсте то, что произошло со мной за 40 лет (кошмары, мечты, фантазии). Рад показать ее всем вам»

«Сэм появился у меня 3 года назад в трудный период, и теперь я не представляю жизни без него»

«Мой 9-летний сын нашел этот камень и решил, что он счастливый. Теперь он таскает его с собой повсюду. А сегодня я обнаружил этот камушек в своей машине, потому что мне предстоит важное собеседование»

«Я и моя внучка. Думаю, что счастье состоит как раз из таких моментов»