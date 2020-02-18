20 человек показали, как меняется внешность после расставания с токсичным партнером
Каждый, кому хотя бы раз разбивали сердце, знает, как тяжело взять себя в руки после расставания. В такие моменты кажется, что жизнь уже никогда не будет прежней, и это правда. Будет гораздо лучше. Истории людей в этой статье — прямое доказательство тому, что любая неприятность на личном фронте это не трагедия, а «волшебный пинок», который поможет стать лучше, успешнее.
Герои подборки AdMe.ru вышли из отношений, которые мешали им быть по-настоящему счастливыми, а в подарок за решительность обрели гораздо больше, чем потеряли.
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«Несчастливые отношения стали причиной набора веса. Но после расставания я почувствовала себя лучше! Будьте сильными и найдите свое счастье!»
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«Я закончила плохие отношения, начала заниматься йогой и перестала есть сахар. Каждый день я удивляюсь, что мне понадобилось так много времени, чтобы начать менять себя!»
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«На фотографии слева я только что закончил отношения, в которых было много оскорблений и негатива. На фото справа — мой результат борьбы с неприятными воспоминаниями и стремления привлечь в свою жизнь только позитив»
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«Я начала заботиться о себе после того, как ушла от токсичного человека, с которым мы были вместе 6 лет. Теперь я чувствую себя здоровой и счастливой».
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«За последние 16 месяцев я потеряла почти половину собственного веса, дважды боролась с раком и пережила развод. Чувствую себя счастливой!»
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«Я была худой, пока мой токсичный супруг не стал вести себя еще хуже, и тогда я начала заедать свои проблемы. Но я смогла взять себя в руки — похудела и развелась».
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«Вот как можно измениться за 10 месяцев. Это был тяжелый период в моей жизни. Я бросила пить, начала тренироваться, развелась, прошла 1 000 миль и начала новый бизнес. Сейчас я счастливее и здоровее, чем когда-либо раньше».
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«Я избавилась от челки, развелась и перестала пить много пива».
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«Моя девушка рассталась со мной, и я записался в спортзал. Мой прогресс за 4 месяца».
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«Развод был лучшим, что когда-либо случалось со мной».
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«Выход из токсичного брака имеет свои преимущества. Я никогда больше не позволю, чтобы ко мне относились как к тряпке».
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«Это был удивительный период в моей жизни! Я освободилась от угнетающих отношений, вернулась в колледж, изменила свой образ жизни и встретила прекрасного человека».
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«У моего бывшего всегда было много дел. Я была явно ему неинтересна и не привлекала как женщина. На фото слева — 2-й день после развода, справа — 2 года спустя. Я стала намного счастливее и в первую очередь научилась любить себя!»
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«Результат за 8 месяцев. Немного дисциплины, диеты и режим — то, что нужно после плохого расставания».
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«После тяжелого расставания и депрессии я наконец снова чувствую себя хорошо и смогла надеть облегающее платье!»
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«Я ушла от своего партнера, который оскорблял меня, и за 7 месяцев потеряла более 45 кг!»
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«Закончил безрадостные и бесперспективные отношения. Настало время нового меня».
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«Девушка на фото слева находилась в токсичных отношениях и скрывала свои чувства, а девушка справа — учится любить себя и завела здоровые привычки».
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«Я перестала общаться с неприятными мне людьми, устроилась на работу и живу полной жизнью. Теперь я счастлива!»
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«Моя бывшая девушка называла меня толстым, поэтому я расстался с ней и похудел на 30 кг».
А как вы переживаете душевные раны: уходите с головой в какую-нибудь деятельность и стараетесь отвлечься или полностью погружаетесь в собственные мысли? Поделитесь своим опытом, возможно, благодаря вашему совету сейчас кто-то сможет собрать разбитое сердце.
Фото на превью penguinator13 / reddit