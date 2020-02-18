20 человек показали, как меняется внешность после расставания с токсичным партнером

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Каждый, кому хотя бы раз разбивали сердце, знает, как тяжело взять себя в руки после расставания. В такие моменты кажется, что жизнь уже никогда не будет прежней, и это правда. Будет гораздо лучше. Истории людей в этой статье — прямое доказательство тому, что любая неприятность на личном фронте это не трагедия, а «волшебный пинок», который поможет стать лучше, успешнее.

Герои подборки AdMe.ru вышли из отношений, которые мешали им быть по-настоящему счастливыми, а в подарок за решительность обрели гораздо больше, чем потеряли.

1.

«Несчастливые отношения стали причиной набора веса. Но после расставания я почувствовала себя лучше! Будьте сильными и найдите свое счастье!»

2.

«Я закончила плохие отношения, начала заниматься йогой и перестала есть сахар. Каждый день я удивляюсь, что мне понадобилось так много времени, чтобы начать менять себя!»

3.

«На фотографии слева я только что закончил отношения, в которых было много оскорблений и негатива. На фото справа — мой результат борьбы с неприятными воспоминаниями и стремления привлечь в свою жизнь только позитив»

4.

«Я начала заботиться о себе после того, как ушла от токсичного человека, с которым мы были вместе 6 лет. Теперь я чувствую себя здоровой и счастливой».

5.

«За последние 16 месяцев я потеряла почти половину собственного веса, дважды боролась с раком и пережила развод. Чувствую себя счастливой!»

6.

«Я была худой, пока мой токсичный супруг не стал вести себя еще хуже, и тогда я начала заедать свои проблемы. Но я смогла взять себя в руки — похудела и развелась».

7.

«Вот как можно измениться за 10 месяцев. Это был тяжелый период в моей жизни. Я бросила пить, начала тренироваться, развелась, прошла 1 000 миль и начала новый бизнес. Сейчас я счастливее и здоровее, чем когда-либо раньше».

8.

«Я избавилась от челки, развелась и перестала пить много пива».

9.

«Моя девушка рассталась со мной, и я записался в спортзал. Мой прогресс за 4 месяца».

10.

«Развод был лучшим, что когда-либо случалось со мной».

11.

«Выход из токсичного брака имеет свои преимущества. Я никогда больше не позволю, чтобы ко мне относились как к тряпке».

12.

«Это был удивительный период в моей жизни! Я освободилась от угнетающих отношений, вернулась в колледж, изменила свой образ жизни и встретила прекрасного человека».

13.

«У моего бывшего всегда было много дел. Я была явно ему неинтересна и не привлекала как женщина. На фото слева — 2-й день после развода, справа — 2 года спустя. Я стала намного счастливее и в первую очередь научилась любить себя!»

14.

«Результат за 8 месяцев. Немного дисциплины, диеты и режим — то, что нужно после плохого расставания».

15.

«После тяжелого расставания и депрессии я наконец снова чувствую себя хорошо и смогла надеть облегающее платье!»

16.

«Я ушла от своего партнера, который оскорблял меня, и за 7 месяцев потеряла более 45 кг!»

17.

«Закончил безрадостные и бесперспективные отношения. Настало время нового меня».

18.

«Девушка на фото слева находилась в токсичных отношениях и скрывала свои чувства, а девушка справа — учится любить себя и завела здоровые привычки».

19.

«Я перестала общаться с неприятными мне людьми, устроилась на работу и живу полной жизнью. Теперь я счастлива!»

20.

«Моя бывшая девушка называла меня толстым, поэтому я расстался с ней и похудел на 30 кг».

А как вы переживаете душевные раны: уходите с головой в какую-нибудь деятельность и стараетесь отвлечься или полностью погружаетесь в собственные мысли? Поделитесь своим опытом, возможно, благодаря вашему совету сейчас кто-то сможет собрать разбитое сердце.