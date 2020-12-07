20+ человек показали фамильные украшения, от вида которых невольно вырывается фраза «Повезло же кому-то!»

Фамильные украшения — это особая ценность для каждой семьи. Они своеобразные летописцы рода, рассказывающие подчас больше, чем фотографии. С ними передается история их приобретения и ношения. Это делает их не просто ювелирными изделиями, а семейной реликвией, которую бережно передают из поколения в поколение.

Мы в AdMe.ru за преемственность поколений, поэтому радуемся за людей, у которых есть семейные украшения.

«У моей бабушки есть кольцо, это ее самое ценное достояние»

«Она всегда говорила, что однажды передаст его мне. Недавно я стала первым человеком в нашей семье, кто получил степень магистра. Когда встала в очередь, чтобы выйти на сцену для получения диплома, бабушка подарила мне кольцо — такое же, как у нее. И добавила, что гордится мною».

«Когда я вышла замуж, мама подарила мне бабушкино кольцо, а потом забрала его за день до свадьбы»

«Мне было так больно. Мой муж пообещал мне однажды, что купит по одному на каждый палец».

«У нас с бабушкой день рождения в августе. В этом году она подарила мне это кольцо»

«Дедушка подарил ей его на 40-летие в 1975 году. Какое сияние!»

«Нашел это кольцо в старой шкатулке моего покойного дедушки. Оно серебряное, на нем выгравированы слова и внутри, и снаружи»

Сегодня я узнал, что у кого-то дедушка — сам Бильбо Бэггинс (хоббит, персонаж серии романов Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». — Прим. AdMe.ru). © Nukemm33 / Reddit

«Наше фамильное кольцо»

«Бабушка не могла вспомнить, принадлежало ли оно ее собственной бабушке, двоюродной бабуле или сестре ее мужа. Но мне все равно оно нравится».

«Золотое кольцо Bisney, которое бабуля подарила мне в 5 лет»

«Часть колец моей бабушки»

У бабушек лучший вкус на ювелирные украшения. Все это великолепно.

© universal_donuts / Reddit

«Дедушка сделал это кольцо для своей матери»

«Часть коллекции украшений моей покойной мамы»

«Старинные золотые серьги, которые являются фамильной реликвией»

«Они достались мне от бабушки около 10 лет назад. Изначально на них не было жемчуга, его я специально добавила, чтобы надеть на свою свадьбу».

«Нашли это в бабушкиных ящиках»

«Это кольцо было найдено в шкатулке моей прабабушки»

«К сожалению, о нем практически ничего не известно, за исключением того, что сделано оно из платины и сапфиров. Еще недавно была восстановлена ​​нижняя часть из-за трещин и заменен центральный камень».

«Кольцо моего армянского прадедушки начала 1900-х годов»

«Это кольцо оставила мне прабабушка»

"Серьги прабабушки. Интересно, сколько им лет и где они были сделаны?

«Мой прадедушка купил это кольцо в Италии для моей мамы. А позже она подарила его мне»

«Когда я стала старше, оно мне оказалось маловато. Недавно я изменила его размер, и теперь оно мне идеально подходит».

«Аметистовое кольцо моей прапрабабушки, недавно восстановленное и очищенное»

«Сегодня я завела шкатулку с драгоценностями для своих дочерей»

«Очень много бабушкиных украшений. Надо было взять коробку побольше. На броши — фотография моей прапрабабушки».

«Обручальное кольцо бабушки»

«Кольцо из 18-каратного золота в виде змеи, которое я унаследовала от бабушки»

«Оно сделано в Италии в 60-х годах. Я ношу его почти каждый день».

«Кольцо с бриллиантом и танзанитом досталось мне в наследство от бабушки»