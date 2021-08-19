20+ человек, поездка с которыми даже в душном плацкартном вагоне будет незабываемой

Довольно часто можно услышать или даже увидеть истории о неприятных людях, с которыми кому-то пришлось провести какое-то время бок о бок в транспорте. После этого невольно настороженно относишься абсолютно ко всем. И как же хорошо на душе, когда скепсис заканчивается приятным знакомством или просто соседством.

Узнав все истории, мы в AdMe.ru окончательно убедились, что в мире полно людей, с которыми можно легко скоротать время в любой дороге.

«У девушки рядом со мной в самолете началась паника во время взлета, поэтому я сделала то, что должна была. Мы прошли через это вместе»

«Внимание! Кот на скейте»

Учиться я уехал за 2 000 км от дома, в город на Неве. Каждые каникулы я ездил домой на поезде. Дорога занимала больше 2 дней, соседи попадались разные. В одной такой поездке моими попутчиками были бабушка и ее внук, мальчик лет 6. Он был не по возрасту умный, всем интересовался и задавал очень много вопросов. Одна из первых бесед прошла очень забавно. Когда он приостановил поток своих вопросов, я поинтересовался:

— Слушай, а ты в первый раз на поезде едешь?

Парень стал серьезнее, глянул на меня и заявил:

— Нет, конечно. Если бы я первый раз ехал, я бы разве знал, как доширак заваривать?

Этот железный аргумент крыть мне было нечем... © jdi1 / Pikabu

«Этот человек украсил городской автобус рождественским декором и играл в игры со школьниками. Задавал вопросы и давал конфеты всем, кто правильно ответил»

«Так много переживаю сейчас, но в то дождливое утро я увидел людей, которые стоя ждут транспорт, чтобы собакен мог спокойно спать на лавке, и улыбнулся»

«Девочка в поезде остановила меня и дала эту записку. Это сделало мой день»

«У вас крутые тени для глаз».

Еду в трамвае, слышу, кто-то слушает музыку с телефона. Думаю, блин, разве нельзя в наушниках слушать, чтобы другим не мешать? Через пару минут оглядываюсь. Вижу, парень слушает музыку в наушниках. Так громко, что даже мне слышно. Но самое интересное — репертуар! Прислушиваюсь и понимаю, что играет «Ария Плавалагуны» из «Пятого элемента». Ок, думаю, неплохо. Что же дальше? Песня заканчивается, и внезапно из наушников раздается Пугачева — «Забери меня с собой». Так, думаю, интересно-интересно, весь в предвкушении продолжения. Тут трамвай подъезжает к остановке и я понимаю, что не узнать мне, что же будет следующим номером, и уже почти смирился с этой мыслью, но Пугачева заканчивается и начинается... «Группа крови на рукаве. Мой порядковый номер на рукаве...» Получается, продолжения я дождался, но легче мне от этого не стало. © maka20044 / Pikabu

«Делала сегодня наброски в автобусе, и добрая женщина дала мне это»

«Это тебе. Купи нормальные средства для рисования».

«Проводница поезда Псков — Москва кормит кота Феликса во время короткой остановки на Старой Руссе»

«По словам женщины, Феликс приходит каждый день к хвосту поезда в 22:40 уже в течение нескольких лет. Все проводники знают кота и заранее готовят колбасу. Удивительно».

«Чтобы скоротать время в аэропорту и во время полета, я делаю резинки, а потом отдаю их стюардессам»

Как-то давно ехала на поезде. У меня дома был ремонт, поэтому голова была грязная, одета была в наряды десятилетней давности. И еще спала у подруги, где всю ночь на дверь прыгал кот. Села в поезд, думала, посплю. Но тут через пару рядов какой-то мужчина под 2 метра начал по телефону говорить, смачно ругаясь по-русски, и так до финской границы. Границу переехали, он начал так же воодушевленно на полвагона по-фински вести беседы. Потеряв надежду на сон, пошла в вагон-ресторан. А он следом: подошел, извинился за нарушение тишины, и вот мы уже лет 10 приятельствуем.

«Шла сегодня утром на поезд и нашла вот это на автомате по продаже билетов»

«Бесплатная книга!»

«Когда ждал автобус домой, птицу сбила машина. Этот мужчина спас ее, напоил и дал хлеба. К тому времени, как я должен был уезжать, птица немного успокоилась и пробовала летать»

«В городе не хватало водителей школьных автобусов, поэтому моя мама получила права. Сегодня она отправила мне и моей сестре это в наш групповой чат»

«Один из старшеклассников подарил их мне, когда сел сегодня в автобус Сто-о-о-о-оп Это так мило».

Командировка. Москва — Санкт-Петербург. Ночной поезд. Выезд в 23:30. В купе 2 парня чуть моложе меня. За всю дорогу услышал только одно предложение от попутчика с верхней полки: «Свет выключить?» Выспался как слон. Утром никто не спешил выходить. Второе предложение было от меня. Сказал: «С вами очень приятно было путешествовать». Вышел на платформу и чуть не расплакался от счастья. © vsz204 / Pikabu

«Рейс задержали, но на борту была джазовая группа»

Ну с таким попутчиком хоть всю неделю можно ехать

«Любезный незнакомец в поезде одолжил мне нож, чтобы я могла закончить это нечто. (Я забыла ножницы и пыталась просто рвать бумагу, чтобы упаковать подарок)»

Ехала как-то поездом дальнего следования. Уезжала в слезах, потому что парень, в которого была влюблена, сказал, что мы только друзья. Хотелось куда-нибудь забиться и глотать слезы. А мой сосед, дяденька средних лет, глянул на меня, достал откуда-то мандаринку, почистил и протянул мне. Остаток дороги проговорили о том о сем. Спасибо ему, и побольше бы таких добрых попутчиков. © LIRO / Pikabu

«Поменялся местами с девушкой, чтобы она могла сидеть рядом с сестрой, и получил за это печеньку»

«Спасибо, что поменялись местами».

«Сосед в электричке, у которого все еще впереди»