20+ человек поделились воспоминаниями из детства. И мы зуб даем, у вас тоже такие есть
Люди, у которых в памяти сохранились теплые моменты первых лет жизни, как правило, во взрослом возрасте менее подвержены болезням и депрессиям. Конечно, всех нас иногда журили родители или учителя, но все же большая часть воспоминаний связана с чем-то приятным и вызывает ностальгию.
Мы в AdMe.ru прочитали тред, где люди поделились своими детскими переживаниями, и узнали себя почти во всех пунктах.
- Я старался не наступать на трещины на асфальте. © Qaztarrr / Reddit
- Я наблюдал за каплями дождя, стекающими по окну, и ждал, какая из них победит. © throwaway17717 / Reddit
- А помните, когда поругался с родителями, идешь в свою комнату и собираешься хлопнуть дверью? Но в последний момент тихонько прикрываешь ее, чтобы не получить еще больший нагоняй. © MesslyNope / Reddit
- Я собирала гладкие круглые камни просто потому, что они гладкие и круглые. © unchi_unko / Reddit
- А кто-нибудь еще задавался вопросом, почему луна преследует вас? © greatblueheron16 / Reddit
- Когда мама оставила тебя в очереди в магазине и куда-то ушла. Ее все нет, а очередь движется слишком быстро. © Ambitious_Athlete216 / Reddit
- Это ощущение, когда встречаешь учителя, например, в продуктовом. Шокировало, что этот человек в принципе может существовать за пределами школы. © GrimCreepaz / Reddit
- Пол — это лава, и вам нужно не уронить воздушный шарик на него. © x4ty2 / Reddit
- Подружиться с другими детьми на игровой площадке и больше никогда их не увидеть. © CapeOfBees / Reddit
- Когда пытался поймать баланс на выключателе света между включенной и выключенной позицией. © No-Conference2086 / Reddit
- Я помню ощущение «богатства», даже если тебе подарили небольшую сумму денег. © Fair_Border4142 / Reddit
- Когда спотыкаешься и падаешь или слетаешь с велосипеда на асфальт и обдираешь кожу. © Curious_Wrangler_980 / Reddit
- А я спал со всеми мягкими игрушками сразу, иначе кому-то из них «было бы обидно». © OK_Detail_808 / Reddit
- Когда сидишь на стуле и не достаешь ногами до пола. © MoiJaimeLesCrepes / Reddit
- Когда постиранное белье повесили сушиться на веревку, и ты ходишь между простынками. Ну, и «шалаш» из одеял сделать тоже было круто. © Unknown author / Reddit
- А я пробовал подниматься по лестнице, как собака. © SomeoneWhoPostedThis / Reddit
- Свесить голову с кровати и представлять, что ходишь по потолку. © RiderWriter15925 / Reddit
- Круто было найти классную палку и сделать из нее все что угодно: меч, жезл, пистолет. © El_Quetzal / Reddit
- Думать, что подростки и вправду крутые. © StudentofChemistry / Reddit
- Кто-нибудь еще щурился ночью, глядя на фонари? А потом двигал головой в разные стороны, чтобы получилось световое шоу? © LanzoAReaper / Reddit
- Когда пытаешься увидеть, как гаснет свет в холодильнике. © Ambitious_Athlete216 / Reddit
- Странное ощущение, когда задерживаешься в школе допоздна или приходишь туда в выходные, а она выглядит совсем не так, как ты привык. © 971365 / Reddit
- Это волнение, когда родители разрешили лечь спать очень поздно. © MarshmallowFloofs85 / Reddit
- Мне почему-то кажется, что грозы в детстве случались чаще и были громче. © SmallTownJerseyBoy / Reddit
- Когда хотел проверить, насколько гибкая линейка, и случайно сломал ее. © hdke-1 / Reddit
- Вкус деревянной палочки от эскимо, когда уже съел все мороженое. © YoMama*** / Reddit
- Это чувство, когда забыл домашку дома. © amazingphrasing / Reddit
- Вспомнил ужас, когда открыл тетрадку, а там не было домашки. Хотя я ее сделал, даже помнил, о чем писал. А оказалось, что мне все это приснилось, но сон был такой реалистичный, что я искренне верил, что готов к уроку. Потом я сердился, что потратил такой яркий сон на домашнюю работу, хотя «мог бы» полететь в космос. © zero_iq / Reddit
Какие у вас самые яркие воспоминания из детства?
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