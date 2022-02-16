20+ человек поделились воспоминаниями из детства. И мы зуб даем, у вас тоже такие есть

Люди, у которых в памяти сохранились теплые моменты первых лет жизни, как правило, во взрослом возрасте менее подвержены болезням и депрессиям. Конечно, всех нас иногда журили родители или учителя, но все же большая часть воспоминаний связана с чем-то приятным и вызывает ностальгию.