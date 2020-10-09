20+ винтажных снимков бабушек и дедушек, на которых через край бьет необъяснимая романтика ушедшего столетия

Трудно представить своих бабушек и дедушек молодыми и в полном расцвете сил. Однако стоит только открыть семейный фотоальбом, и все встает на свои места: они тоже были когда-то молодыми, любили, мечтали, создавали семьи и писали историю своей жизни. И хоть тогда не существовало фотошопа и ретуши, можно сказать уверенно: их натуральная красота буквально сражает наповал. Такова магия ретрофотографий.

Мы в AdMe.ru с замиранием сердца рассматривали снимки из прошлого, и ничто не остановит нас показать их вам. А в качестве бонуса мы покажем бабушку Дрю Берримор в молодости и одного папу, который уже в 50-х осваивал искусство селфи-снимков, делая их весьма оригинальным способом.

1. «Джессика Альба — моя троюродная сестра, а на фото ее бабушка Исабель Мартинес. 1940-е годы»

2. «Моя бабушка была официанткой в 60-х. Тут она в униформе, которую ненавидел дедушка, но она продолжала ее носить»

3. «Моя бабушка похожа на кинозвезду, 1940 год»

4. «Свадебное фото моих бабушки и дедушки из Мексики, 1955 год»

5. «Моя бабушка в 30-е годы. У нее было много братьев, и она никогда не была женственной. Она научила меня, что полагаться нужно только на себя»

6. «Сегодня, перебирая вещи на чердаке, я обнаружил итальянский паспорт моего прапрадеда и его билет в Америку 100-летней давности»

7. «Моя бабушка, Испания, 1958 год»

8. «40 лет спустя этот задира поправлял мне косички и играл со мной в Барби. Это мой дедушка, во время Второй мировой войны он был котельщиком»

9. «Мои бабушка и дедушка в конце 70-х. Безусловно, это моя любимая фотография с ними»

10. «Мой дедушка в 1951 году. Помимо внешности кинозвезды, он был одним из самых крутых и добрых мужчин, которых я когда-либо встречала»

11. «Моя мексиканская бабушка в Акапулько. Ее отец был евреем из Одессы, а мать — дочерью французских иммигрантов. 1950-е годы»

12. «Моя бабушка круто выглядела на пляже в 1945 году. Это настоящий олдскул! А она хотела выбросить стопку этих старых фотографий, потому что не думала, что в них есть что-то особенное»

13. «Мой дед был советским летчиком-истребителем, 1968 год»

14. «Заведите себе девушку, которая смотрит на вас так же, как моя бабушка смотрела на моего дедушку. Барранкилья, Колумбия, 1950 год»

15. «Моя молодая бабушка с гордостью позирует с приготовленным ею обедом. Конец 1940-х»

16. «Мой весьма привлекательный двоюродный дедушка прямо перед тем, как уехать в Нормандию в 1944 году»

17. «Моя бабушка в Майами в 1962 году. Мне так и не удалось с ней познакомиться, но я надеюсь, что я, как ее тезка, такая же крутая»

18. «Моя бабушка в 1943 году. Это был ее ответ на фотографию дедушки с несколькими гавайскими девушками, которую он прислал из своего путешествия»

19. «Мои бабушка и дедушка в 70-е годы. Бабушка прислала мне это с подписью „старые хиппи“»

20. «В 2012 году я купил мотоцикл. Никто в семье это не одобрил, кроме бабушки. Я удивился. А потом она показала мне это фото из Италии, сделанное после Второй мировой войны»

21. «Моя бабушка в 1947 году»

22. «Мой дедушка выглядел как настоящая модель, 1948 год»

23. «Мои бабушка и дедушка в день свадьбы, 1950 год»

24. «Мои бабушка и дедушка в 1958 году. Они оба были сельскохозяйственными рабочими в Калифорнии. Он не знал английского, а она — испанского, но они все равно полюбили друг друга»

25. «На этой фотографии моей бабушке было 4 месяца. Ее отец сделал все возможное, чтобы соскрести уголь с рук. 1951 год»

26. «Мои прабабушка и прадедушка. Они поженились в 1901 году»

27. «Мой дедушка 1919 года рождения со своим дедом 1860 года рождения»

Бонус № 1: «Звезда немого кино Долорес Костелло в 1928 году, бабушка Дрю Бэрримор»

Бонус № 2: «Мой папа делает селфи и использует ветку, чтобы активировать затвор камеры. 1957 год»