20+ человек поделились вещами, которые даже спустя много лет еще послужат верой и правдой

У каждого из нас есть вещи, которым уже не один десяток лет, а они все еще выполняют свою работу на отлично. К примеру, качественная одежда, посуда и даже техника порой показывают невероятную стойкость и производительность даже спустя годы. Но есть такие уникумы, которым износ, кажется, даже не снился, и именно такими раритетами хвастаются пользователи сети в этой статье.

Мы в AdMe.ru поражаемся, как некоторые тракторы, велосипеды, кофемашины и даже мягкие игрушки служат десятки лет и все еще приносят ощутимую пользу своим хозяевам.

«Дом моей бабушки. Я вырос тут, наблюдая, как она готовит для нас на этой плите. И теперь это делаю я»

«Вернул к жизни эту формочку для кукурузного хлеба 1920-х годов»

«Кастрюля, подаренная на свадьбу моей прапрапрабабушке. Теперь я варю в ней суп для местного благотворительного фонда»

«Мои родители купили эту корзину для белья в 1980 году, когда поженились. В детстве я воображала, будто это лодка или панцирь черепахи. Она в отличном состоянии, и я счастлива пользоваться ею и сейчас»

«Я купила эту лопаточку больше 30 лет назад и создала с ее помощью очень много картин»

Ему 42 года, а у него еще все впереди

Машина для попкорна. Она была куплена в 1980 году и до сих пор отлично работает

«Папа реставрировал машину моего прадеда. Удивили бабушку сегодня утром!»

Faema E61, которая готовит отменный кофе еще с 1960-х годов

«Стол моей прабабушки. Сегодня я забрала его у дяди. Немного потрепанный, но вполне рабочий»

«Трактор 1959 года! Мы до сих пор пользуемся им каждую неделю»

«Решила не покупать пластиковую посуду, когда обедаю на работе, и принесла из дома столовое серебро моей бабушки. Какое прекрасное чувство: теперь каждый раз, когда я ем в офисе, я думаю о ней»

«Я починила 48-летнюю швейную машинку моей прабабушки и теперь шью стеганые вещи»

Слева — 13-летняя сковородка, которую использовали каждый день. Справа — новая чугунная модель

«Только что закончил реставрировать гоночный велосипед 1971 года моего дедушки. Эти велосипеды уж точно созданы для того, чтобы служить долгие годы!»

Этому парикмахерскому стулу 100 лет. Посмотрите, как его отремонтировали

«15 лет почти ежедневной носки! Думаю наконец поискать им замену»

«Моя бабушка подарила мне сегодня свои ножницы Gingher. Она пользовалась ими целую вечность, а потом учила меня шить, это было еще около 15 лет назад. Они сейчас такие же острые, какими я их помню тогда»

Карандашу сверху уже 20 лет. А снизу точно такой же, только новый

«До и после восстановления: использовал средство для удаления ржавчины, проволочную щетку и наждачную бумагу»

«Моя мама унаследовала эти часы от деда, а потом они перешли ко мне»

«Верстак моего тестя. Он был построен еще в 1940-е годы его дедушкой»

«Утюг моего дедушки. Он вообще никогда не ломался»

«Лучшие товары этой фирмы, на которые я потратился. Этим стульям уже больше 20 лет!»

«Это не мой прадед, это я, просто снятый на 116-летнюю камеру»