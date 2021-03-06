20+ человек, чей мир перевернулся с ног на голову от новых открытий

«О, сколько нам открытий чудных / Готовят просвещенья дух.» Так писал Александр Пушкин в одном из своих стихотворений, и мы с ним не можем не согласиться. Действительно, если сесть и крепко подумать, можно додуматься до таких нереальных вещей, например, как это сделали герои нашей статьи. Да, некоторые их мысли откровенно комичны, но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки.

Мы в AdMe.ru с удовольствием окунулись в твиттерскую мудрость и надеемся, что вы разделите с нами восторг. А в бонусе вас ждет доказательство того, что бабушки — это гении креатива.

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Бонус: иногда наши бабули — это просто кладезь мудрости