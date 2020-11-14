20+ человек поделились своими лучшими снимками, которые им повезло сделать за всю жизнь

Разглядывая снимки профессиональных фотографов в Instagram, мы то и дело невольно задаемся вопросом: «И как им удается создавать такие шедевры?» И вы совершенно правы, если думаете, что для эффектных кадров нужно вооружиться дорогой техникой, знать правила композиции и иметь опыт съемки. Но порой для бесподобных фото достаточно всего лишь оказаться в нужном месте в нужное время.

Мы в AdMe.ru уверены, что создать настоящее произведение искусства можно даже с помощью смартфона, запечатлев изумительной красоты сцену или редкое явление. И сделать это в силах любой из нас, что доказали герои нашей подборки.

1. «Нет, это не картина. Это фото моей жены на свадьбе дочери. Мы вместе уже 28 лет, и я до сих пор по уши влюблен»

2. «Я снимал черныша (птицу внизу) на свой телефон, когда в кадр залетела чайка. Мне повезло нажать на кнопку в нужный момент»

3. «Эхинацеи в чехлах изо льда после осеннего шторма в Оклахоме. Есть в этом снимке что-то художественное»

4. «Сегодня было чудесное небо утром! Опаздывала на работу, но сфотографировала. Выглядит как баловство с фильтрами, но это просто разные камеры»

5. «Вчера я запечатлел мимолетное и невероятно редкое явление — прохождение МКС на фоне Луны»

6. «Снимок моей чашки, в которой отражается лампа»

7. «Сегодня в Фэрбанксе (Аляска) я наблюдал вот такой феномен»

Это явление называется паргелий. © Rxasaurus / Reddit

8. «Мой кактус только что зацвел, и его цветок похож на демогоргона из сериала „Очень странные дела“»

9. «Сфотографировал сегодня эту волну из снега на своей крыше»

10. «По дороге на учебу я встретил белку, которая ела клубнику с вилки»

11. «Я сфотографировал окно во время дождя, и оно напоминает планету, окруженную миллионами звезд»

12. «На рассвете скала Морро напоминает груду золота. А вот моя жена утверждает, что она выглядит как конфета Ferrero Rocher»

13. «Я сфотографировал, как белая цапля пролетала над озером на закате»

14. «Одна из моих любимых фотографий, которые я когда-либо делала! Это я разложила листья, опавшие с великолепного клена в центре Ванкувера»

15. «Путешествовал вчера по национальному парку Брайс-Каньон. Никогда еще я не видел таких пейзажей. Это было очень красиво»

16. «Вот как мой телефон запечатлел костер в портретном режиме»

17. «Это я в 2015 году за 0,000001 секунды до приводнения»

18. «Моя кошка встала именно там, куда падала радуга»

19. «Во время прогулки на рассвете мы с женой стали невольными свидетелями этой восхитительной сцены»

20. «Этот орел решил попозировать мне на верхнем этаже торгового центра»

21. «Я запечатлел северное сияние и комету NEOWISE на одном фото, это редкая удача»

22. «Просматривая свои снимки, я понял, что неосознанно сфотографировал одного и того же быка с разницей в 5 лет на ранчо в Техасе, куда я приезжаю»

23. «Не могу поверить, что я это засняла»