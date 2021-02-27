20+ человек поделились снимками, в которых содержится суточная норма доброты и тепла

Наша жизнь — это не только пряники и розовые единороги. Обычно мы все загружены работой, семейными проблемами и финансовыми вопросами. Именно поэтому каждому просто необходима отдушина в виде добрых снимков и трогательных историй от людей со всего света.

Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что эти фотографии заразят вас своей неподражаемой атмосферой безмятежности и тепла.

«Жена удивится, почему наша дорожка все еще в снегу, ведь я вышел почистить ее. Но она поймет, чем я был занят, как только выглянет в окно»

«Жена сказала, что сегодня у меня красивая борода, хотя она видит ее каждый день с 1972 года»

«Я стесняюсь показывать свое лицо, но очень хочу похвастаться собачкой, которую сделала из войлока»

«Я выставил на продажу свой смартфон, потому что остался без жилья и средств к существованию. Добрый человек увидел это и накупил кучу еды мне и моей собаке»

«Долгие годы я переживала из-за тонких волос и залысин. Так что я решила сделать ход конем и избавиться от того, что делало меня такой несчастной»

«Жена сказала, что-то случилось с унитазом. Я испугался, бросился в туалет и увидел там такое»

Поздравляю! У твоей супруги отличное чувство юмора. © picklesoiree / Reddit

«Папа сказал, что стал подкармливать бездомных кошек у себя на крыльце. Сегодня я приехал к нему в гости и увидел это»

«Обожаю работать флористом! Это мой любимый заказ, который сделали на День святого Валентина»

«8 лет назад у меня были серьезные проблемы. После этого я прошел более 30 собеседований, прежде чем найти работу, и в конце концов меня повысили до менеджера. Сегодня я купил свою первую машину»

«Моя кошка, которая пропала 6 недель назад, только что вернулась. Я так счастлива!»

«Поздравляю моих дедушку и бабушку — сегодня 62-я годовщина со дня их свадьбы»

«Люди по всему городу оставляют пакеты с носками, шарфами и шапками для бездомных»

«Щенки через 5 минут после обеда»

«Фото за несколько часов до того, как я сделал ей предложение. Я бесконечно счастлив, что обручился с этой невероятной женщиной»

«Нашла свое прошлогоднее кольцо. А ведь раньше оно мне было мало. Не могу перестать улыбаться!»

«Я знаю, что это не кажется большим событием, но мой нелюдимый кот впервые за 7 лет сам запрыгнул ко мне на колени»

«Этот человек спас меня от бесчисленных часов работы лопатой и откопал мою машину из-под снега»

«Мой папа спит на диване на 1-м этаже, чтобы не оставлять в одиночестве пожилого пса, который уже не может подниматься по лестнице»

«Я получила в дар новую улыбку от благотворительной организации»

«Я просто не могу не поделиться: только что купил обручальное кольцо для моей девушки!»

«Поможете мне объяснить жене, почему я сегодня утром задержался на прогулке?»

«8 дней назад мне сделали реконструкцию носовых пазух. И сегодня я впервые за 26 лет жизни вдохнула воздух носом. Глупо, но я плакала от счастья»