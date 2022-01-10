20+ фото из ресторанов фастфуда разных стран, глядя на которые мы не верим своим глазам, а местные не видят в этом ничего необычного

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Фастфуд часто оказывается палочкой-выручалочкой, когда нужно быстро перекусить. Кажется, что привычные франшизы изучены до мелочей и одинаковы во всех странах. Но оказывается, что во многих заведениях есть собственные фишки, и иногда это проявляется неожиданно.

AdMe.ru рассмотрел фотографии пользователей сети, которые поделились особенностями ресторанов фастфуда в разных странах, и убедился, что даже в столь стандартизированной индустрии есть место уникальным вещам.

1. В этом Burger King можно купить обед с огромным бургером за $ 99,99

2. В бразильском Burger King есть вот такие вкусняшки для собак

3. На Тайване сдают в аренду пауэрбанки

4. Такое меню предлагают многие McDonald’s в Малайзии — они продают только мороженое

5. В Калифорнии McDonald’s предлагает деревянные приборы и биоразлагаемую посуду

6. В Японии в честь 50-й годовщины открытия первого McDonald’s используют ретроупаковку с первоначальным талисманом Спиди

7. В этом KFC продают напитки в пакетах с ручками

8. В России в Петрозаводске старый кинотеатр превратили в ресторан KFC

9. На Филиппинах в KFC к холодному несладкому чаю дают сироп в пакетике

10. В этом McDonald’s в Норвегии есть специальная раковина, чтобы вы могли вылить остатки газировки, прежде чем выкинуть стаканчик

11. «Я выиграл клетку Фарадея KFC»

12. «Мой местный McDonald’s перешел с пластиковых соломинок на бумажные. И с бумажных стаканчиков на пластиковые»

13. В этом Burger King в Лиссабоне есть микроволновая печь, чтобы люди могли разогревать еду

14. В Японии есть десятки способов оплатить заказ в фастфуде

15. В норвежском McDonald’s в здании бывшего банка рождественские украшения выглядят сказочно

16. В Новой Зеландии просят разуваться перед входом в Burger King

17. В Финляндии Burger King предлагает сходить в сауну

18. «Похоже, что у Burger King есть предложения по сочетанию газированных напитков»

19. В центре этого Burger King стоит фонтан

20. Burger King во Фредерике, штат Мэриленд, оформлен в классическом стиле 50-х

21. Ручки дверей в этом Burger King сделаны в виде ложек для мороженого