20+ человек поделились, какое поведение людей в сети надоело хуже горькой редьки

В виртуальной жизни раздражителей не меньше, чем в реальной. Стала модной тенденция жить напоказ, когда люди хотят позволить себе больше, чем могут на самом деле. И все это порой приобретает абсурдные формы.

Мы в AdMe.ru познакомились с мнениями пользователей соцсетей и узнали, какие интернет-деяния людей приводят многих в негодование.

Дружили семьями в общем чате. Там были и письма счастья, и открытки. Полезные обсуждения тоже были, но мало. Убило вот что: одна из девушек кидает несколько фото из Дубая с видом на отель «Парус». Мол, а у меня такой пейзаж сегодня. Все начали писать, как круто, и задавать вопросы. Я полезла в гугл, это были первые фотки по запросу «Дубай пляж » . Решила тогда отношения не портить и не мешать ей купаться в лучах славы. © Машенька Тихонова / AdMe

. Решила тогда отношения не портить и не мешать ей купаться в лучах славы. © Машенька Тихонова / AdMe Как бы жалуясь, люди говорят: «Мне кажется, это платье за $ ​​200 смотрится не очень!» — чтобы получить отзывы типа: «Выглядишь потрясающе». Или: «Почему босс всегда звонит именно мне, когда нужно сделать что-то важное?» — чтобы услышать от читателей: «Потому что лучше тебя никто не справится». © Manpreet Kaur / Quora

Раздражают суеверия, связанные с фотками в соцсетях. Выложила фото со свадьбы подруги, где меня хорошо видно: «Ой, удали, не хочу, чтобы кто-то видел, а то сглазят!» Или когда мамаши выкладывают фото ребенка, закрывая лицо малыша смайлом. Апогей — страница знакомой, забитой снимками со своим парнем. Везде его лицо закрыто большим сердечком! Люди, вы реально верите в порчу по фотографии и чудодейственную силу смайла на лице? © Подслушано / VK

Мой знакомый для того, чтобы поднимать свои перепощенные цитатки, под каждой из них в комментариях сам вставлял по десятку сообщений, содержащих смайлики или гифки. В итоге у меня в ленте одна и та же его публикация мелькала по нескольку раз в день. Бесило ужасно. Пару раз корректно писала ему об этом, но его неуемная жажда собирательства лайков не давала ему прислушаться к голосу разума. Забанила, конечно. © Мария Павловская / Facebook

Сестра присылает каждый день картинки из разряда «доброе утро», делает это около 7 утра. Я просыпаюсь примерно в 8. На мою просьбу перестать или делать это хотя бы позже отвечает: «Мне это настроение поднимает, а позже мне некогда. Посмотришь, когда проснешься». Телефон лежит рядом, от звука сообщения хоть ненадолго, но просыпаюсь. Бесит. © Гримзик / AdMe

Поздравления со всевозможными праздниками с пометкой «Пересланное сообщение». Так и пишу в ответ: «Либо позвони, либо от себя лично поздравь, если действительно хочешь этого». Я, например, для близких пишу стихи. Приятный бонус к основному подарку. Ведь рассылка, наоборот, показывает, как тобой пренебрегают. © Наталия Кривошеина / Facebook

Знакомая, которая была в гостях на моем дне рождения, выложила фотку с букетом цветов в инстаграме. Только это был букет, подаренный мне моим мужем. Самое забавное, что несколько человек в комментах заметили, что на фоне почему-то какая-то левая квартира. Короче, раскусили ее, пост удалила. © Маша Зверева / AdMe

Бесит, когда узнают о профессии и начинают умничать, изображать из себя тебе подобного! Работаешь учителем английского языка — в соцсетях они пишут тебе по-английски, иногда еще и неправильно, будто насмехаясь: «Ты ж училка, поймешь». При встрече начинается этот выпендреж из серии: «Ну чо там, how are you?» Вот ты механик, мне теперь надо бесконечно приходить к тебе и размахивать гаечным ключом? © Подслушано / VK

Говоря о своей проблеме, человек, бывает, настолько увлекается повествованием, что забывает ставить запятые. А рассказ бывает настолько длинный, что где-то на половине ты перестаешь его читать, ибо не понимаешь, что человек этим потоком слов хотел сказать. © Nora / AdMe

Превращать малышей в звезд социальных сетей. Делиться снимками своих детей с друзьями — это нормально, но регулярно постить подробности семейной жизни для широкой публики — это чересчур. © Hermit_Krab / Reddit

Было бы смешно, если б не было так грустно. У нас в семье есть одна особа, которая считает своим долгом сразу выложить «себяшечку» с локацией, подписью со смайлами и хештегами типа: «Кофе с любовью всей жизни #вечнаялюбовь #самаясчастливая #самаялюбимая». Eщe фотки чужих кастрюль с тем, что там готовится, мол, смотрите, какая мастерица. Неважно, что там может быть вода для макарон или не разожженный еще мангал, главное — выложить. © Зоркий Астигматик / AdMe

Когда тебе шлет подруга, которой уже под полтинник, какую-то ерунду типа: «Не удаляй это сообщение, иначе с тобой случится беда, а разошли его десятерым самым близким, в том числе и мне, и будет тебе счастье и богатство», тут уже вообще слов нет. © Евгения Кутузова / Яндекс.Дзен

Этот парад тщеславия раздражает. Люди часами настраивают освещение, поправляют свою одежду и макияж. Им не важно, о чем говорить, они используют любой повод, чтобы словить хайп. © TheIdiotInACage / Reddit

Я админ районного паблика в соцсетях. Стараюсь сделать свой район лучше. Вижу мусор — выкидываю. Вижу объявление от явных аферистов — срываю. Если есть вопросы посерьезнее, то пишу в администрацию. О каждой решенной проблеме выкладываю пост с фото «до/после». И как же бесят те подписчики, которые пишут: «Могли бы и получше сделать» или «Не нравится цвет, в который перекрасили ограду». Сами бы хоть что-то полезное сделали! © Подслушано / VK

Помимо фальшивых постов и дешевой рекламы, худшее, что некоторые делают в социальных сетях, — это постят свои фотографии и ждут реакции людей, чтобы подсчитать лайки. В них вся ценность. © Sanskar Solanki / Quora

Ходила на курсы, и нас всех в одну беседу закинули. Заранее всех предупредили: писать только по делу. Так нет же, каждый день по 100+ сообщений не по теме, а уж если праздники, так это вообще атас. Убогие картинки сыпались с невыносимой скоростью. И каждый день приходилось их пролистывать, ведь среди этого потока всякого шлака могла оказаться важная инфа, ради которой эта группа и создавалась. © Настя Рожкова / AdMe

В молодости я была в токсичных отношениях с парнем, а в сеть выкладывала о нем только хорошее. Мой нынешний партнер потрясающий. Я удалила социальные сети, чтобы избавиться от всякой ерунды и сосредоточиться на нашей реальной жизни. Я знаю, что меня любят, и мне не нужно притворяться и выставлять это напоказ. © alynnolivia / Reddit

Бесит, когда люди пишут под своей фоткой в комментариях: «Как-то так!» Что как-то так? Ты стоишь в ванной, позади тебя батарея, на которой сушатся твои трусы, ты с утиными губками, и вдобавок качество фотки просто «зашкаливает». Но как-то так! © Подслушано / VK

Подписан ты, к примеру, на любимую группу — там мерч на продажу. Подписан на какое-либо комьюнити — у них свой стафф на продажу. Подписан ты на блогера — пост о новом видосе + поддержка на «Патреоне». Через 2–3 поста прилетает рандомный пост с рекламой: «Купи обувь, куртку, худи, у нас скидки до 70 %, распродажа, наш магазин закрывается», и так каждый день. © Александр Дарвин / Яндекс.Кью

Я как-то сделала замечание в группе, что голосовые сообщения неуместны, так одна барышня обиделась и прекратила принимать участие в дискуссии, вторая меня заблокировала, сказав, что ей 40 лет и учить ее не надо, а третья, в солидарность со второй, перестала со мной общаться, сказав, что я слишком умничаю. © Евгения Ставрополова / Facebook

Меня раздражает привычка репостить, не задумываясь, не глядя на дату, жалостливые объявления в фейсбуке. Есть у меня родственница, и где она находит эти лохматые посты? Хоть бы раз посмотрела на дату: потерявшиеся 4–5 лет назад дети, спасение собачек, сбор денег 4-летней давности на лечение фейкового ребенка... © Ефегырф / AdMe

Меня бесит больше всего, когда кто-нибудь из девушек выкладывает мутное, зернистое, скособоченное селфи. А там лицо перекошенное, прикид ужасный, прическа растрепалась, и все подруги начинают писать в комментариях, какая она красоточка. Причем чем более неудачное фото, тем больше лайков и комментариев! И на следующий день вся лента пестрит сотнями таких же фотографий от этой же самой девицы. © Anca / AdMe

Когда люди публикуют видео, в котором они открывают рот под музыку. © ohsovirgo / Reddit

Как же бесит, когда люди выкладывают посты типа: «Если бы мой папа был жив, я бы меньше плакала» или «У меня никогда не было папы, но в детстве я рассказывала ему о каждом своем дне». Наверное, чтобы вызвать жалость или сострадание. Мне кажется, когда человек действительно о чем-то жалеет, он не будет вываливать это все в соцсети, читая комментарии о том, какой он несчастный, и получая за это лайки. © Подслушано / VK

Когда люди кормят бездомного или дают ему приличную сумму и демонстрируют, сколько именно. Меня раздражает, что делается это не из милосердия, а для привлечения подписчиков. © Pynkkoala / Reddit

А какие высказывания или действия людей в сети выводят вас из равновесия?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.