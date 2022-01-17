20+ человек поделились диковинными кадрами, при виде которых остается только завистливо присвистывать
Мир бывает таким разным, особенно если смотреть на него с непривычного ракурса. Герои нашей подборки запечатлели его красоту с высоты птичьего полета, с вершин гор, а некоторые просто из кровати. Ведь порой вид из собственного окна — это настоящий шедевр. Главное — не просто смотреть, а видеть.
Нас в AdMe.ru всегда тянуло к прекрасному, и мы отыскали на просторах интернета кадры с видами, от которых дух захватывает. А в конце мы добавили бонусы от людей с отличным чувством юмора, которым в руки попала камера.
1. Вид из ванной на круизном лайнере
2. Прыжок с парашютом в Венеции
3. «Я поднимался на гору Фудзи 4 раза, и в последний раз небо было чистое на рассвете»
4. Фото более 100 тыс. человек, которые приехали на музыкальный фестиваль Вудсток в 1969 году
5. «Я фермер, а это вид из моего „офиса“»
6. Ничто не мешает обзору
7. «Я работаю в Аргентине. Вот что я вижу каждый день»
8. Уютное рабочее место с видом на Сан-Франциско
9. «Футбольное поле около моей школы»
10. Просто зима
11. «Вид из моего домашнего офиса по вечерам. Я люблю снег!»
- Я слышу, какая тишина на этом снимке. © Finest_Johnson / Reddit
12. «Я прохожу стажировку на транспортном складе, и вид отсюда просто сумасшедший»
- Кажется безумием, что в городе с населением в 7,5 млн человек нет машин! Но общественный транспорт в Гонконге действительно хорош, а машины очень дорогие. © cream-of-cow / Reddit
13. «Ночевала у сестры, спала в комнате племянника. Это вид с его кровати. Какой счастливчик!»
- Блин, ему повезло. Вид из моего окна — это переулок, заваленный мусором. © unknown author / Reddit
14. «Моя старая квартира»
15. «Я прожил 8 лет на 1-м этаже, и мне почему-то ни разу не приходила в голову мысль о том, чтобы посмотреть на свой район со стороны»
16. Вид в 9 часов утра и в 11 часов утра
- Почти уверен, что дело не во времени, а в том, что это Сайлент Хилл. © Pandarancher / Reddit
17. «Мои окна выходят на Эмпайр-стейт-билдинг. И кажется, я немного одержим этой башней»
18. «Вид из квартиры моих друзей во время ливня»
- Больше похоже на апокалипсис. © Dreamininacasket / Reddit
19. «Квартира с окном перед раковиной — лучшая из тех, что я когда-либо арендовал. Многие думают, что это телевизор или фотошоп»
20. «Просто вышла на балкон, а там такое»
21. «Сфоткал вид из окна офиса и не сразу увидел их!»
«Хотя это просто отражение офисных ламп, но выглядит эффектно».
Бонус № 1: «Вид из окна моего рабочего кабинета»
«Шучу, в моем кабинете нет окон».
Бонус № 2: «По другую сторону тарелки»
А у вас есть такие крутые фотографии, которые хоть на выставку отправляй?
Фото на превью AndreyFomin / Pikabu
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