20+ человек поделились диковинными кадрами, при виде которых остается только завистливо присвистывать

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Мир бывает таким разным, особенно если смотреть на него с непривычного ракурса. Герои нашей подборки запечатлели его красоту с высоты птичьего полета, с вершин гор, а некоторые просто из кровати. Ведь порой вид из собственного окна — это настоящий шедевр. Главное — не просто смотреть, а видеть.

Нас в AdMe.ru всегда тянуло к прекрасному, и мы отыскали на просторах интернета кадры с видами, от которых дух захватывает. А в конце мы добавили бонусы от людей с отличным чувством юмора, которым в руки попала камера.

1. Вид из ванной на круизном лайнере

2. Прыжок с парашютом в Венеции

3. «Я поднимался на гору Фудзи 4 раза, и в последний раз небо было чистое на рассвете»

4. Фото более 100 тыс. человек, которые приехали на музыкальный фестиваль Вудсток в 1969 году

5. «Я фермер, а это вид из моего „офиса“»

6. Ничто не мешает обзору

7. «Я работаю в Аргентине. Вот что я вижу каждый день»

8. Уютное рабочее место с видом на Сан-Франциско

9. «Футбольное поле около моей школы»

10. Просто зима

11. «Вид из моего домашнего офиса по вечерам. Я люблю снег!»

Я слышу, какая тишина на этом снимке. © Finest_Johnson / Reddit

12. «Я прохожу стажировку на транспортном складе, и вид отсюда просто сумасшедший»

Кажется безумием, что в городе с населением в 7,5 млн человек нет машин! Но общественный транспорт в Гонконге действительно хорош, а машины очень дорогие. © cream-of-cow / Reddit

13. «Ночевала у сестры, спала в комнате племянника. Это вид с его кровати. Какой счастливчик!»

Блин, ему повезло. Вид из моего окна — это переулок, заваленный мусором. © unknown author / Reddit

14. «Моя старая квартира»

15. «Я прожил 8 лет на 1-м этаже, и мне почему-то ни разу не приходила в голову мысль о том, чтобы посмотреть на свой район со стороны»

16. Вид в 9 часов утра и в 11 часов утра

Почти уверен, что дело не во времени, а в том, что это Сайлент Хилл. © Pandarancher / Reddit

17. «Мои окна выходят на Эмпайр-стейт-билдинг. И кажется, я немного одержим этой башней»

18. «Вид из квартиры моих друзей во время ливня»

Больше похоже на апокалипсис. © Dreamininacasket / Reddit

19. «Квартира с окном перед раковиной — лучшая из тех, что я когда-либо арендовал. Многие думают, что это телевизор или фотошоп»

20. «Просто вышла на балкон, а там такое»

21. «Сфоткал вид из окна офиса и не сразу увидел их!»

«Хотя это просто отражение офисных ламп, но выглядит эффектно».

Бонус № 1: «Вид из окна моего рабочего кабинета»

«Шучу, в моем кабинете нет окон».

Бонус № 2: «По другую сторону тарелки»