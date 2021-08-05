20+ человек, перед которыми стояла плевая задача, но они умудрились оплошать по-крупному

Так уж вышло, что люди обожают отлынивать от работы. Исследование показало, что в течение 8-часового рабочего дня сотрудники продуктивны в среднем лишь 2 часа 53 минуты. Но если бы только потеря времени была главной проблемой — некоторые ведь просто трудятся спустя рукава, забывают включить элементарную логику или полагаются на бессмертное «и так сойдет». Впрочем, бывают случаи, когда мы просто переоцениваем свои возможности и вместо желаемого результата получаем лишь горечь разочарования.

AdMe.ru убедился, что для некоторых людей даже несложная, в общем-то, задача может оказаться невыполнимой. А бонус напомнит, что искусственный интеллект тоже иногда дает осечку.

1. «Вообще-то я просила купить 3 банана и 2 помидора»

2. «Сегодня мне привезли мой диван. Его части не совпадают. Больше компания диванами не занимается»

3. «Заказал коктейль, и мне налили его в коробочку для еды навынос, которая совсем чуть-чуть протекала»

4. «Моя мама решила сшить нашей собаке ботиночки, и теперь у нас по дому ходит вот такая фифа»

5. Ну хоть не поперек велосипедной дорожки

6. «Работаю кондитером уже более 10 лет, но провалы до сих пор время от времени случаются»

7. А ведь поместить плиту правильно заняло бы секунд 5

8. «Моей маленькой таксе было тяжело забираться на высокую кровать, поэтому я купил ей этот пандус. Теперь забираться просто невозможно»

9.«Попросила мужа сделать мне фотосессию, когда была в положении. Что ж, собаки вышли бесподобно»

10. Зато снимать легче будет

11. «Оба этих блюда должны были быть тортами. Первый больше смахивает на сладкий клубничный суп, а второй просто „сбежал“ из формы»

12. «Я маляр, а не метеоролог!»

13. «Попросила своего парня приготовить мне мороженое, и он вернулся с этим»

14. Вы уверены, что это Вин Дизель?

15. «Жена безе сделала»

16. Интересно, кому пришло в голову сделать двери проходной в виде лестницы?

17. «В ресторане забыли снять с сыра целлофан, и теперь его кусок где-то у меня в желудке»

18. Кажется, нужно было наоборот

19. «Моя девушка заверила меня, что сможет приготовить точь-в-точь такой же торт, как на фото слева. Ну хоть крем вкусный»

20. А вы уверены, что силуэт собаки выглядит именно так?

21. «Никогда не забуду тот день, когда я попросила мужа приготовить желе с фруктами»

Бонус: «Каким-то образом наш робот-пылесос обмотался туалетной бумагой и сбросился с лестницы»