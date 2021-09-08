20+ человек показали свои фото из прошлого, которые напомнят, в какое лихое время мы жили
Собственный стиль и вкусы могут формироваться долгие годы, а пока этого не произошло, мы то и дело поддаемся скоротечным веяниям моды и различным движениям. Готы и эмо, компьютерные клубы, невообразимые завивки и мобильники с антеннами — при воспоминании об этих и других популярных вещах сердце екнет в приступе ностальгии даже у тех из нас, кого они обошли стороной.
Мы в AdMe.ru обожаем вспоминать, как выглядели и чем увлекались мы и наши родители в недалеком прошлом. В этот раз нам помогли пользователи соцсетей, поделившиеся бесподобными снимками, которые во всех красках передают дух минувших лет.
1. «Да, я была одной из таких девушек»
- Лет 10 назад я бы мечтал с тобой встречаться! © rawnoodlelover / Reddit
2. «Нарыл старые фотографии компьютерного клуба, в который ходил в начале 2000-х, решил поделиться. Все такие стильные»
3. «Спустила на этот наряд для выпускного все деньги, которые копила на поездку в парк развлечений»
4. «Как родитель, я не могу не думать о том, сколько места в стиральной машинке займут эти штаны»
5. «Ты выглядишь как все персонажи сериала „Малкольм в центре внимания“, вместе взятые»
6. «В 1994 году я просто грезила о такой завивке»
7. «Это я позирую на фоне своего крутейшего компьютера в 90-е»
- Ох, эти стеклянные стены! © kittygirrrl / Reddit
8. «Мои дерзкие родители в начале 90-х»
9. «2004 год. Телефон на ремне прекрасно его описывает»
10. «Моя первая в жизни работа — Человек-паук на детских праздниках»
11. «Это мы с мамой на Рождество году этак в 2010-м»
12. «Я так тщательно подбирала этот наряд для своего дня рождения!»
13. «Это я на пике своей готической фазы»
14. «Моя мама помогла мне сделать это до жути крутое фото для аватарки в соцсети. Сейчас мне физически больно на него смотреть»
15. «Как же я гордился своим первым мобильником в 2002 году!»
16. «Это я позирую в подсолнухах в 1996 году. Напомню, что „Даша-путешественница“ вышла только в 2000-м»
- На вашем месте я бы подал в суд за нарушение авторских прав. © toeofcamell / Reddit
17. «Пришел в гости к бабуле, а у нее на стене висит мое фото 15-летней давности»
18. «Моя мама тогда купила новенький фотоаппарат, и я был ее моделью»
- Ты похож на юную Дрю Бэрримор. © OverZealousPasta / Reddit
19. «В старших классах я захотел дреды. Мама заплела мне косички»
20. «Это я в 2006 году. На укладку я тогда тратила по часу ежедневно»
21. «В старших классах я проходил в этой обуви целый год»
А у вас есть в закромах старые снимки, на которые сейчас без улыбки и слез ностальгии и не взглянешь?
Фото на превью Atyrius / Reddit
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