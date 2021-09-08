20+ человек показали свои фото из прошлого, которые напомнят, в какое лихое время мы жили

Собственный стиль и вкусы могут формироваться долгие годы, а пока этого не произошло, мы то и дело поддаемся скоротечным веяниям моды и различным движениям. Готы и эмо, компьютерные клубы, невообразимые завивки и мобильники с антеннами — при воспоминании об этих и других популярных вещах сердце екнет в приступе ностальгии даже у тех из нас, кого они обошли стороной.

Мы в AdMe.ru обожаем вспоминать, как выглядели и чем увлекались мы и наши родители в недалеком прошлом. В этот раз нам помогли пользователи соцсетей, поделившиеся бесподобными снимками, которые во всех красках передают дух минувших лет.

1. «Да, я была одной из таких девушек»

Лет 10 назад я бы мечтал с тобой встречаться! © rawnoodlelover / Reddit

2. «Нарыл старые фотографии компьютерного клуба, в который ходил в начале 2000-х, решил поделиться. Все такие стильные»

3. «Спустила на этот наряд для выпускного все деньги, которые копила на поездку в парк развлечений»

4. «Как родитель, я не могу не думать о том, сколько места в стиральной машинке займут эти штаны»

5. «Ты выглядишь как все персонажи сериала „Малкольм в центре внимания“, вместе взятые»

6. «В 1994 году я просто грезила о такой завивке»

7. «Это я позирую на фоне своего крутейшего компьютера в 90-е»

8. «Мои дерзкие родители в начале 90-х»

9. «2004 год. Телефон на ремне прекрасно его описывает»

10. «Моя первая в жизни работа — Человек-паук на детских праздниках»

11. «Это мы с мамой на Рождество году этак в 2010-м»

12. «Я так тщательно подбирала этот наряд для своего дня рождения!»

13. «Это я на пике своей готической фазы»

14. «Моя мама помогла мне сделать это до жути крутое фото для аватарки в соцсети. Сейчас мне физически больно на него смотреть»

15. «Как же я гордился своим первым мобильником в 2002 году!»

16. «Это я позирую в подсолнухах в 1996 году. Напомню, что „Даша-путешественница“ вышла только в 2000-м»

На вашем месте я бы подал в суд за нарушение авторских прав. © toeofcamell / Reddit

17. «Пришел в гости к бабуле, а у нее на стене висит мое фото 15-летней давности»

18. «Моя мама тогда купила новенький фотоаппарат, и я был ее моделью»

Ты похож на юную Дрю Бэрримор. © OverZealousPasta / Reddit

19. «В старших классах я захотел дреды. Мама заплела мне косички»

20. «Это я в 2006 году. На укладку я тогда тратила по часу ежедневно»

21. «В старших классах я проходил в этой обуви целый год»